https://uz.sputniknews.ru/20240502/eaeu-podrobnyy-analiz-ekonomika-43695882.html

Страны ЕАЭС начнут вместе составлять более подробный анализ экономики

Страны ЕАЭС начнут вместе составлять более подробный анализ экономики

Sputnik Узбекистан

В более подробных таблицах будут сравнивать выпуск товаров и услуг с бюджетными расходами

2024-05-02T12:10+0500

2024-05-02T12:10+0500

2024-05-02T12:10+0500

армения

еаэс

экономика

экономика

министерство финансов

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Страны ЕАЭС начнут вместе составлять более подробный анализ экономики, заявил замминистра финансов Армении Эдуард Акопян на полях конференции "Углубление финансовой интеграции в ЕАЭС" в Российско-Армянском госуниверситете в Ереване. Об этом сообщает Sputnik Армения.Он отметил, что министерства финансов пяти стран Союза согласовали совместные критерии макроэкономической стабильности. Здесь применяют примерно те же основные критерии, что и в международной практике: безрисковым уровнем госдолга к ВВП считаются 50%, уровень бюджетного дефицита к ВВП – 3%.При превышении этих показателей правительство принимает меры по сокращению текущих расходов и увеличению капитальных затрат. Это делается для создания основ будущего экономического развития.Помимо этого, по словам Акопяна, финансовые ведомства стран Союза начинают вместе составлять более подробные таблицы, где будут сравнивать выпуск товаров и услуг в экономике с бюджетными расходами (так называемые модели input-output).Напомним, что ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники Союза – Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

https://uz.sputniknews.ru/20240501/eaeu-mongoliya-ekonomika-sotrudnichestvo-43689153.html

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