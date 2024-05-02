https://uz.sputniknews.ru/20240502/eaeu-podrobnyy-analiz-ekonomika-43695882.html
Страны ЕАЭС начнут вместе составлять более подробный анализ экономики
Страны ЕАЭС начнут вместе составлять более подробный анализ экономики
Sputnik Узбекистан
В более подробных таблицах будут сравнивать выпуск товаров и услуг с бюджетными расходами
2024-05-02T12:10+0500
2024-05-02T12:10+0500
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Страны ЕАЭС начнут вместе составлять более подробный анализ экономики, заявил замминистра финансов Армении Эдуард Акопян на полях конференции "Углубление финансовой интеграции в ЕАЭС" в Российско-Армянском госуниверситете в Ереване. Об этом сообщает Sputnik Армения.Он отметил, что министерства финансов пяти стран Союза согласовали совместные критерии макроэкономической стабильности. Здесь применяют примерно те же основные критерии, что и в международной практике: безрисковым уровнем госдолга к ВВП считаются 50%, уровень бюджетного дефицита к ВВП – 3%.При превышении этих показателей правительство принимает меры по сокращению текущих расходов и увеличению капитальных затрат. Это делается для создания основ будущего экономического развития.Помимо этого, по словам Акопяна, финансовые ведомства стран Союза начинают вместе составлять более подробные таблицы, где будут сравнивать выпуск товаров и услуг в экономике с бюджетными расходами (так называемые модели input-output).Напомним, что ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники Союза – Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
https://uz.sputniknews.ru/20240501/eaeu-mongoliya-ekonomika-sotrudnichestvo-43689153.html
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еаэс подробный анализ экономика сравнение выпуск товары услуги бюджетные расходы
еаэс подробный анализ экономика сравнение выпуск товары услуги бюджетные расходы
Страны ЕАЭС начнут вместе составлять более подробный анализ экономики
В соответствующих таблицах будут сравнивать выпуск товаров и услуг с бюджетными расходами.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Страны ЕАЭС начнут вместе составлять более подробный анализ экономики, заявил замминистра финансов Армении Эдуард Акопян на полях конференции "Углубление финансовой интеграции в ЕАЭС" в Российско-Армянском госуниверситете в Ереване. Об этом сообщает Sputnik Армения.
Он отметил, что министерства финансов пяти стран Союза согласовали совместные критерии макроэкономической стабильности.
Здесь применяют примерно те же основные критерии, что и в международной практике: безрисковым уровнем госдолга к ВВП считаются 50%, уровень бюджетного дефицита к ВВП – 3%.
При превышении этих показателей правительство принимает меры по сокращению текущих расходов и увеличению капитальных затрат. Это делается для создания основ будущего экономического развития.
Помимо этого, по словам Акопяна, финансовые ведомства стран Союза начинают вместе составлять более подробные таблицы, где будут сравнивать выпуск товаров и услуг в экономике с бюджетными расходами (так называемые модели input-output).
"Все это позволит получать более подробную картину экономики и поможет принимать более точные решения при составлении бюджета, при проектах для стимулирования экономики и так далее", — говорится в сообщении.
Напомним, что ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники Союза – Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.