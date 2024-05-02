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https://uz.sputniknews.ru/20240502/mirziyoyev-vstrechi-opek-delegatsiya-azerbaydjan-43694325.html
С кем встретился Мирзиёев в рамках Ташкентского международного инвестфорума
С кем встретился Мирзиёев в рамках Ташкентского международного инвестфорума
Sputnik Узбекистан
Лидер Узбекистана провел переговоры с президентом Международного фонда развития ОПЕК и принял делегацию Азербайджана
2024-05-02T09:45+0500
2024-05-02T10:04+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
опек
делегация
азербайджан
политика
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в рамках программы Ташкентского международного инвестиционного форума принял президента Международного фонда развития ОПЕК Абдулхамида Аль-Халифу, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Президент РУз отметил важную роль Фонда ОПЕК в достижении основных Целей устойчивого развития и высоко оценил финансируемые в Узбекистане проекты в сфере промышленности, инфраструктуры, водоснабжения и других областях.Также Мирзиёев принял делегацию Азербайджана во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым, прибывшую в Узбекистан для участия в Ташкентском инвестиционном форуме.Джаббаров передал лидеру Узбекистана искренние приветствия и добрые пожелания от президента Азербайджана Ильхама Алиева.Как отмечалось, в прошлом году взаимный товарооборот вырос на 27%, с начала года — еще на 15%.Реализуются проекты кооперации в автомобилестроении, энергетике, сельском хозяйстве, электротехнической, текстильной, туристической и других отраслях.Вместе с тем подчеркивалась важность дальнейшего увеличения портфеля проектов, в том числе с привлечением средств Совместной инвестиционной компании.Стороны обменялись мнениями по вопросам регионального сотрудничества, а также высоко оценили основные итоги прошедшей трехсторонней встречи министров экономики и энергетики Узбекистана, Азербайджана и Казахстана.
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мирзиёев ташкентский международный инвестфорум встречи президент международный фонд развития опек делегация азербайджана
мирзиёев ташкентский международный инвестфорум встречи президент международный фонд развития опек делегация азербайджана

С кем встретился Мирзиёев в рамках Ташкентского международного инвестфорума

09:45 02.05.2024 (обновлено: 10:04 02.05.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Лидер Узбекистана провел переговоры с президентом Международного фонда развития ОПЕК и принял делегацию Азербайджана.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в рамках программы Ташкентского международного инвестиционного форума принял президента Международного фонда развития ОПЕК Абдулхамида Аль-Халифу, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял главу Международного фонда ОПЕК
Президент Узбекистана принял главу Международного фонда ОПЕК - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2024
Президент Узбекистана принял главу Международного фонда ОПЕК
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент РУз отметил важную роль Фонда ОПЕК в достижении основных Целей устойчивого развития и высоко оценил финансируемые в Узбекистане проекты в сфере промышленности, инфраструктуры, водоснабжения и других областях.
"Подчеркнута важность скорейшей подготовки и реализации проектов в рамках подписанного в ходе Форума Соглашения на сумму 500 миллионов долларов. Документом предусматривается продвижение новых направлений практического взаимодействия – туризм, логистика, фармацевтика, экология, поддержка женского предпринимательства и молодежных инициатив", — говорится в сообщении.
Также Мирзиёев принял делегацию Азербайджана во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым, прибывшую в Узбекистан для участия в Ташкентском инвестиционном форуме.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Азербайджанской Республики во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Азербайджанской Республики во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2024
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Азербайджанской Республики во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым
© Пресс-служба президента Узбекистана
Джаббаров передал лидеру Узбекистана искренние приветствия и добрые пожелания от президента Азербайджана Ильхама Алиева.
"Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства, а также расширения практического сотрудничества в контексте выполнения ранее достигнутых договоренностей", — говорится в сообщении.
Как отмечалось, в прошлом году взаимный товарооборот вырос на 27%, с начала года — еще на 15%.
Реализуются проекты кооперации в автомобилестроении, энергетике, сельском хозяйстве, электротехнической, текстильной, туристической и других отраслях.
Вместе с тем подчеркивалась важность дальнейшего увеличения портфеля проектов, в том числе с привлечением средств Совместной инвестиционной компании.
"Для тщательной подготовки экономической повестки предстоящих встреч на высшем уровне в ближайшее время будут проведены очередное заседание Межправительственной комиссии и второй Форум регионов двух стран", — говорится в сообщении.
Стороны обменялись мнениями по вопросам регионального сотрудничества, а также высоко оценили основные итоги прошедшей трехсторонней встречи министров экономики и энергетики Узбекистана, Азербайджана и Казахстана.
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