https://uz.sputniknews.ru/20240502/mirziyoyev-vstrechi-opek-delegatsiya-azerbaydjan-43694325.html

С кем встретился Мирзиёев в рамках Ташкентского международного инвестфорума

С кем встретился Мирзиёев в рамках Ташкентского международного инвестфорума

Sputnik Узбекистан

Лидер Узбекистана провел переговоры с президентом Международного фонда развития ОПЕК и принял делегацию Азербайджана

2024-05-02T09:45+0500

2024-05-02T09:45+0500

2024-05-02T10:04+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

опек

делегация

азербайджан

политика

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в рамках программы Ташкентского международного инвестиционного форума принял президента Международного фонда развития ОПЕК Абдулхамида Аль-Халифу, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Президент РУз отметил важную роль Фонда ОПЕК в достижении основных Целей устойчивого развития и высоко оценил финансируемые в Узбекистане проекты в сфере промышленности, инфраструктуры, водоснабжения и других областях.Также Мирзиёев принял делегацию Азербайджана во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым, прибывшую в Узбекистан для участия в Ташкентском инвестиционном форуме.Джаббаров передал лидеру Узбекистана искренние приветствия и добрые пожелания от президента Азербайджана Ильхама Алиева.Как отмечалось, в прошлом году взаимный товарооборот вырос на 27%, с начала года — еще на 15%.Реализуются проекты кооперации в автомобилестроении, энергетике, сельском хозяйстве, электротехнической, текстильной, туристической и других отраслях.Вместе с тем подчеркивалась важность дальнейшего увеличения портфеля проектов, в том числе с привлечением средств Совместной инвестиционной компании.Стороны обменялись мнениями по вопросам регионального сотрудничества, а также высоко оценили основные итоги прошедшей трехсторонней встречи министров экономики и энергетики Узбекистана, Азербайджана и Казахстана.

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