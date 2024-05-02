Что обсудил Мирзиёев с представителями Сингапура, Кыргызстана, Саудовской Аравии и ОАЭ
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев выступает на пленарном заседании третьего Ташкентского международного инвестиционного форума.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики провел ряд встреч в рамках III Ташкентского международного инвестиционного форума.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев на полях III Ташкентского международного инвестиционного форума принял Спикера Парламента Сингапура Сиа Киан Пенга, сообщает пресс-служба президента РУз.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял Спикера Парламента Сингапура
Президент Узбекистана принял Спикера Парламента Сингапура
© Пресс-служба президента Узбекистана
Гость поблагодарил лидера Узбекистана за теплый прием и высоко оценил организацию форума.
Отмечалось, что прошедший год стал прорывным для узбекско-сингапурских отношений. Свидетельство тому — успешное проведение двух государственных визитов, последовательный рост товарооборота и числа совместных проектов, в том числе в текстильной и химической отраслях, сельском хозяйстве, логистике и других сферах.
"Особое внимание уделено наращиванию взаимодействия в сфере подготовки кадров, инвестиций, туризма и обеспечения общественной безопасности", — говорится в сообщении.
Стороны отметили важность эффективного совместного парламентского контроля за реализацией договорённостей на высшем уровне.
Также глава Узбекистана встретился с Председателем Кабинета Министров – руководителем Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял Акылбека Жапарова
Шавкат Мирзиёев принял Акылбека Жапарова
© Пресс-служба президента Узбекистана
Они рассмотрели вопросы дальнейшего углубления узбекско-кыргызских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, расширения сотрудничества в области торговли, промышленной кооперации, энергетики, транспорта и логистики, а также активизации межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.
"Особое внимание уделено практическим аспектам реализации проектов строительства Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан", — говорится в сообщении.
В фокусе внимания сторон находились и вопросы формирования новой повестки многопланового партнерства в рамках подготовки к предстоящим встречам на высшем уровне.
О дальнейшем расширении практического взаимодействия, реализации приоритетных инвестиционных проектов в Узбекистане говорили и в ходе встречи Шавката Мирзиёева с делегацией Саудовской Аравии во главе с министром энергетики принцем Абдулазизом бин Салманом Аль Саудом.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Саудовской Аравии во главе с министром энергетики принцем Абдулазизом бин Салманом Аль Саудом
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Саудовской Аравии во главе с министром энергетики принцем Абдулазизом бин Салманом Аль Саудом
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны отметили достигнутый высокий уровень торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В настоящее время портфель совместных проектов превысил $30 млрд.
Подчеркнули и плодотворное партнерство с компанией "ACWA Power" — крупнейшего инвестора в энергетический сектор Узбекистана.
"В рамках нынешнего форума будут подписаны соглашения по реализации проектов в сфере "зеленой" энергетики, инфраструктуры, здравоохранения и фармацевтики на 18 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.
Также речь шла о необходимости продвижения новых проектов в области информационно-коммуникационных технологий, сельского хозяйства и других сферах.
В тот же день состоялась встреча президента Узбекистана с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром экономики Абдуллой бин Аль Марри.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром экономики Абдуллой бин Аль Марри
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром экономики Абдуллой бин Аль Марри
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны рассмотрели актуальные вопросы поддержки и продвижения совместных проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Также они с удовлетворением отметили динамичное развитие партнерства в приоритетных отраслях экономики, рост объемов товарооборота, числа совместных предприятий и частоты прямых авиарейсов. Портфель проектов с участием ведущих компаний двух стран достиг $4 млрд.
"Особое внимание уделено ускорению реализации крупных проектов в области энергетики, транспорта, логистики, сельского хозяйства, водоснабжения и других", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Ташкенте 2-3 мая проходит III Международный инвестиционный форум (ТМИФ).
Масштабное деловое мероприятие, которое проводят по инициативе Шавката Мирзиёева, стало ежегодной платформой для привлечения иностранных инвесторов, расширения деловых связей и реализации в республике новых проектов.
ТМИФ собрал более 2 500 делегатов из 93 стран, включая руководителей правительств, глав крупных компаний и представителей влиятельных международных организаций, таких как ООН, ЕБРР, ОПЕК и ШОС.
Президент Узбекистана выступил на пленарном заседании форума.
Для раскрытия инвестиционного потенциала Узбекистана программой ТМИФ предусмотрено более 40 мероприятий, включая секционные заседания, круглые столы и презентации.