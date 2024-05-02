https://uz.sputniknews.ru/20240502/mirziyoyev-vstrechi-tashkent-investforum-43707417.html

Что обсудил Мирзиёев с представителями Сингапура, Кыргызстана, Саудовской Аравии и ОАЭ

Что обсудил Мирзиёев с представителями Сингапура, Кыргызстана, Саудовской Аравии и ОАЭ

Sputnik Узбекистан

Глава республики провел ряд встреч в рамках III Ташкентского международного инвестиционного форума

2024-05-02T18:50+0500

2024-05-02T18:50+0500

2024-05-02T18:50+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

инвестиционный форум

ташкент

встреча

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев на полях III Ташкентского международного инвестиционного форума принял Спикера Парламента Сингапура Сиа Киан Пенга, сообщает пресс-служба президента РУз.Гость поблагодарил лидера Узбекистана за теплый прием и высоко оценил организацию форума.Отмечалось, что прошедший год стал прорывным для узбекско-сингапурских отношений. Свидетельство тому — успешное проведение двух государственных визитов, последовательный рост товарооборота и числа совместных проектов, в том числе в текстильной и химической отраслях, сельском хозяйстве, логистике и других сферах.Стороны отметили важность эффективного совместного парламентского контроля за реализацией договорённостей на высшем уровне.Также глава Узбекистана встретился с Председателем Кабинета Министров – руководителем Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым.Они рассмотрели вопросы дальнейшего углубления узбекско-кыргызских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, расширения сотрудничества в области торговли, промышленной кооперации, энергетики, транспорта и логистики, а также активизации межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена. В фокусе внимания сторон находились и вопросы формирования новой повестки многопланового партнерства в рамках подготовки к предстоящим встречам на высшем уровне.О дальнейшем расширении практического взаимодействия, реализации приоритетных инвестиционных проектов в Узбекистане говорили и в ходе встречи Шавката Мирзиёева с делегацией Саудовской Аравии во главе с министром энергетики принцем Абдулазизом бин Салманом Аль Саудом.Стороны отметили достигнутый высокий уровень торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В настоящее время портфель совместных проектов превысил $30 млрд.Подчеркнули и плодотворное партнерство с компанией "ACWA Power" — крупнейшего инвестора в энергетический сектор Узбекистана.Также речь шла о необходимости продвижения новых проектов в области информационно-коммуникационных технологий, сельского хозяйства и других сферах.В тот же день состоялась встреча президента Узбекистана с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром экономики Абдуллой бин Аль Марри.Стороны рассмотрели актуальные вопросы поддержки и продвижения совместных проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.Также они с удовлетворением отметили динамичное развитие партнерства в приоритетных отраслях экономики, рост объемов товарооборота, числа совместных предприятий и частоты прямых авиарейсов. Портфель проектов с участием ведущих компаний двух стран достиг $4 млрд.Напомним, что в Ташкенте 2-3 мая проходит III Международный инвестиционный форум (ТМИФ).Масштабное деловое мероприятие, которое проводят по инициативе Шавката Мирзиёева, стало ежегодной платформой для привлечения иностранных инвесторов, расширения деловых связей и реализации в республике новых проектов.ТМИФ собрал более 2 500 делегатов из 93 стран, включая руководителей правительств, глав крупных компаний и представителей влиятельных международных организаций, таких как ООН, ЕБРР, ОПЕК и ШОС.Президент Узбекистана выступил на пленарном заседании форума.Для раскрытия инвестиционного потенциала Узбекистана программой ТМИФ предусмотрено более 40 мероприятий, включая секционные заседания, круглые столы и презентации.

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