https://uz.sputniknews.ru/20240502/rossiya-osvobojdeniye-selo-berdychi-dnr-43704063.html

Российская армия полностью освободила село Бердычи в ДНР

Российская армия полностью освободила село Бердычи в ДНР

Sputnik Узбекистан

Данный населенный пункт расположен в пригороде Авдеевки на ключевой дороге, по которой снабжалась донбасская группировка ВСУ

2024-05-02T16:09+0500

2024-05-02T16:09+0500

2024-05-02T16:10+0500

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Российские бойцы освободили село Бердычи в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Бердычи находятся в пригороде Авдеевки на ключевой дороге, по которой снабжалась донбасская группировка ВСУ. Логистика украинских войск здесь значительно нарушена. Освобождение Бердычей позволит военнослужащим РФ продвигаться в сторону Новоселовки Первой и выйти к реке Волчья, где расположена одна из ключевых линий обороны ВСУ.Кроме того, подразделения "Центра" отразили десять контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 24-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Ленинского, Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Семеновки и Нетайлово.Всего за сутки на данном направлении противник потерял до 380 бойцов, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, САУ PzH 2000 и гаубицу М777.

https://uz.sputniknews.ru/20240501/shoygu-soveschaniye-shtab-obedinennoy-gruppirovki-voysk-43685527.html

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