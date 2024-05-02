https://uz.sputniknews.ru/20240502/rossiya-osvobojdeniye-selo-berdychi-dnr-43704063.html
Российская армия полностью освободила село Бердычи в ДНР
Российская армия полностью освободила село Бердычи в ДНР
Sputnik Узбекистан
Данный населенный пункт расположен в пригороде Авдеевки на ключевой дороге, по которой снабжалась донбасская группировка ВСУ
2024-05-02T16:09+0500
2024-05-02T16:09+0500
2024-05-02T16:10+0500
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Российские бойцы освободили село Бердычи в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Бердычи находятся в пригороде Авдеевки на ключевой дороге, по которой снабжалась донбасская группировка ВСУ. Логистика украинских войск здесь значительно нарушена. Освобождение Бердычей позволит военнослужащим РФ продвигаться в сторону Новоселовки Первой и выйти к реке Волчья, где расположена одна из ключевых линий обороны ВСУ.Кроме того, подразделения "Центра" отразили десять контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 24-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Ленинского, Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Семеновки и Нетайлово.Всего за сутки на данном направлении противник потерял до 380 бойцов, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, САУ PzH 2000 и гаубицу М777.
https://uz.sputniknews.ru/20240501/shoygu-soveschaniye-shtab-obedinennoy-gruppirovki-voysk-43685527.html
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днр населенные пункты россия армия освобождение
днр населенные пункты россия армия освобождение
Российская армия полностью освободила село Бердычи в ДНР
16:09 02.05.2024 (обновлено: 16:10 02.05.2024)
Данный населенный пункт расположен в пригороде Авдеевки на ключевой дороге, по которой снабжалась донбасская группировка ВСУ.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik.
Российские бойцы освободили село Бердычи в ДНР, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Бердычи Донецкой Народной Республики, а также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Бердычи находятся в пригороде Авдеевки на ключевой дороге, по которой снабжалась донбасская группировка ВСУ. Логистика украинских войск здесь значительно нарушена. Освобождение Бердычей позволит военнослужащим РФ продвигаться в сторону Новоселовки Первой и выйти к реке Волчья, где расположена одна из ключевых линий обороны ВСУ.
Кроме того, подразделения "Центра" отразили десять контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 24-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Ленинского, Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Семеновки и Нетайлово.
Всего за сутки на данном направлении противник потерял до 380 бойцов, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, САУ PzH 2000 и гаубицу М777.