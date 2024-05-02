https://uz.sputniknews.ru/20240502/uzbekistan-kazaxstan-i-azerbaydjan-prolojat-energokabel-po-dnu-kaspiyskogo-morya--tseli--43695749.html

Узбекистан, Казахстан и Азербайджан проложат энергокабель по дну Каспийского моря — цели

Узбекистан, Казахстан и Азербайджан проложат энергокабель по дну Каспийского моря — цели

Sputnik Узбекистан

Меморандум о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем подписали Министерства энергетики трех республик.

2024-05-02T14:30+0500

2024-05-02T14:30+0500

2024-05-02T15:11+0500

узбекистан

казахстан

азербайджан

министерство энергетики узбекистана

энергетика

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Ташкенте состоялась вторая встреча министров энергетики Узбекистана, Азербайджана и Казахстана, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций промышленности и торговли РУз. В мероприятии приняли участие министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов, министр энергетики Узбекистана Джурабек Мирзамахмудов, министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбозов, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, а также представители других ведомств и международных финансовых институтов. Во время встречи состоялась презентация "Проекта объединения энергосистем Узбекистана, Казахстана и Азербайджана ("Зеленый коридор")".По итогам обсуждения главы министерств энергетики Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем республик. Целью подписанного меморандума является определение основных условий сотрудничества в рамках реализации проекта объединения энергосистем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, говорится в сообщении.Согласно документу, участники изучат возможности соединения энергосистем путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря и на территории других стран для осуществления наиболее оптимальных с технической и экономической точек зрения условий торговли зеленой энергией из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.По словам министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева, ранее был сформирован проект технического задания прокладки глубоководного кабеля по дну Каспия. По данным Минэнерго РК, обсуждены и согласованы основные подходы по реализации данного проекта и ведомство Казахстана готово к дальнейшему полноценному взаимодействию.

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