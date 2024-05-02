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Узбекистан, Казахстан и Азербайджан проложат энергокабель по дну Каспийского моря — цели
Узбекистан, Казахстан и Азербайджан проложат энергокабель по дну Каспийского моря — цели
Sputnik Узбекистан
Меморандум о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем подписали Министерства энергетики трех республик.
2024-05-02T14:30+0500
2024-05-02T15:11+0500
узбекистан
казахстан
азербайджан
министерство энергетики узбекистана
энергетика
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Ташкенте состоялась вторая встреча министров энергетики Узбекистана, Азербайджана и Казахстана, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций промышленности и торговли РУз. В мероприятии приняли участие министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов, министр энергетики Узбекистана Джурабек Мирзамахмудов, министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбозов, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, а также представители других ведомств и международных финансовых институтов. Во время встречи состоялась презентация "Проекта объединения энергосистем Узбекистана, Казахстана и Азербайджана ("Зеленый коридор")".По итогам обсуждения главы министерств энергетики Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем республик. Целью подписанного меморандума является определение основных условий сотрудничества в рамках реализации проекта объединения энергосистем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, говорится в сообщении.Согласно документу, участники изучат возможности соединения энергосистем путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря и на территории других стран для осуществления наиболее оптимальных с технической и экономической точек зрения условий торговли зеленой энергией из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.По словам министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева, ранее был сформирован проект технического задания прокладки глубоководного кабеля по дну Каспия. По данным Минэнерго РК, обсуждены и согласованы основные подходы по реализации данного проекта и ведомство Казахстана готово к дальнейшему полноценному взаимодействию.
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энергетика сотрудничество каспий прокладка кабеля
энергетика сотрудничество каспий прокладка кабеля

Узбекистан, Казахстан и Азербайджан проложат энергокабель по дну Каспийского моря — цели

14:30 02.05.2024 (обновлено: 15:11 02.05.2024)
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли УзбекистанаВ Ташкенте прошла вторая встреча министров энергетики Узбекистана, Азербайджана и Казахстана
В Ташкенте прошла вторая встреча министров энергетики Узбекистана, Азербайджана и Казахстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2024
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана
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Меморандум о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем подписали Министерства энергетики трех республик.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Ташкенте состоялась вторая встреча министров энергетики Узбекистана, Азербайджана и Казахстана, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций промышленности и торговли РУз.
В мероприятии приняли участие министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов, министр энергетики Узбекистана Джурабек Мирзамахмудов, министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбозов, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, а также представители других ведомств и международных финансовых институтов.
Во время встречи состоялась презентация "Проекта объединения энергосистем Узбекистана, Казахстана и Азербайджана ("Зеленый коридор")".

“На конференции было одобрено техническое задание на разработку предварительного технико-экономического обоснования проекта по экспорту зеленой энергии в Европу путем интеграции энергетических секторов Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Рассмотрен также вопрос о привлечении международных консультантов для изучения технических и экономических условий. Обсуждались основы проекта, подготовка проекта межгосударственного соглашения и другие вопросы”, — говорится в сообщении ведомства.

По итогам обсуждения главы министерств энергетики Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем республик.
Целью подписанного меморандума является определение основных условий сотрудничества в рамках реализации проекта объединения энергосистем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, говорится в сообщении.
Согласно документу, участники изучат возможности соединения энергосистем путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря и на территории других стран для осуществления наиболее оптимальных с технической и экономической точек зрения условий торговли зеленой энергией из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.
По словам министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева, ранее был сформирован проект технического задания прокладки глубоководного кабеля по дну Каспия.
"В рамках технического задания будет разработана предполагаемая бизнес-модель для развития международных трансмиссионных коридоров (финансирование, поток доходов и владение) и для продажи зеленой энергии в страны Европейского Союза. На основе вышеизложенного между Министерствами энергетики трех стран был проработан проект меморандума о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана", — сказал министр.
По данным Минэнерго РК, обсуждены и согласованы основные подходы по реализации данного проекта и ведомство Казахстана готово к дальнейшему полноценному взаимодействию.
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