https://uz.sputniknews.ru/20240503/eaeu-vzaimnoye-priznaniye-uchenyye-stepeni-43715877.html
В странах ЕАЭС начали взаимно признавать ученые степени
В странах ЕАЭС начали взаимно признавать ученые степени
Sputnik Узбекистан
Согласно вступившему в силу Соглашению, национальные документы об ученой степени граждан стран евразийской "пятёрки" будут признаваться в других странах Союза автоматически
2024-05-03T12:50+0500
2024-05-03T12:50+0500
2024-05-03T13:10+0500
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еэк
ученые
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах Евразийского экономического союза, подписанное 8 июня 2023 года на заседании Евразийского межправсовета, вступило в силу 2 мая 2024 года, сообщает пресс-служба ЕЭК.Автоматическое признание документов избавит ученых от долгой процедуры нострификации, за некоторым исключением."Теперь национальные документы об ученой степени граждан стран евразийской "пятерки" признаются автоматически (без проведения национальных процедур признания) для осуществления трудовой деятельности в другом государстве Союза, за исключением случаев, когда обладатели таких документов претендуют на установленные в государстве трудоустройства надбавки или льготы за ученую степень", — говорится в сообщении.
https://uz.sputniknews.ru/20240502/eaeu-podrobnyy-analiz-ekonomika-43695882.html
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еаэс признание ученая степень граждане страны евразийская пятерка
еаэс признание ученая степень граждане страны евразийская пятерка
В странах ЕАЭС начали взаимно признавать ученые степени
12:50 03.05.2024 (обновлено: 13:10 03.05.2024)
Согласно вступившему в силу Соглашению, национальные документы об ученой степени граждан стран евразийской "пятерки" будут признаваться в других странах Союза автоматически.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik.
Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах Евразийского экономического союза, подписанное 8 июня 2023 года на заседании Евразийского межправсовета, вступило в силу 2 мая 2024 года, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
"Соглашение направлено на повышение мобильности высококвалифицированных специалистов и будет способствовать развитию свободы перемещения трудовых ресурсов", – отметил министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов.
Автоматическое признание документов избавит ученых от долгой процедуры нострификации, за некоторым исключением.
"Теперь национальные документы об ученой степени граждан стран евразийской "пятерки" признаются автоматически (без проведения национальных процедур признания) для осуществления трудовой деятельности в другом государстве Союза, за исключением случаев, когда обладатели таких документов претендуют на установленные в государстве трудоустройства надбавки или льготы за ученую степень", — говорится в сообщении.