Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240503/eaeu-vzaimnoye-priznaniye-uchenyye-stepeni-43715877.html
В странах ЕАЭС начали взаимно признавать ученые степени
В странах ЕАЭС начали взаимно признавать ученые степени
Sputnik Узбекистан
Согласно вступившему в силу Соглашению, национальные документы об ученой степени граждан стран евразийской "пятёрки" будут признаваться в других странах Союза автоматически
2024-05-03T12:50+0500
2024-05-03T13:10+0500
еаэс
еэк
ученые
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/0f/41013988_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ddf43b3353db1944ec3764e668f090a4.jpg
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах Евразийского экономического союза, подписанное 8 июня 2023 года на заседании Евразийского межправсовета, вступило в силу 2 мая 2024 года, сообщает пресс-служба ЕЭК.Автоматическое признание документов избавит ученых от долгой процедуры нострификации, за некоторым исключением."Теперь национальные документы об ученой степени граждан стран евразийской "пятерки" признаются автоматически (без проведения национальных процедур признания) для осуществления трудовой деятельности в другом государстве Союза, за исключением случаев, когда обладатели таких документов претендуют на установленные в государстве трудоустройства надбавки или льготы за ученую степень", — говорится в сообщении.
https://uz.sputniknews.ru/20240502/eaeu-podrobnyy-analiz-ekonomika-43695882.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/0f/41013988_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_96934c21772c31824f02cbc834492cf0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
еаэс признание ученая степень граждане страны евразийская пятерка
еаэс признание ученая степень граждане страны евразийская пятерка

В странах ЕАЭС начали взаимно признавать ученые степени

12:50 03.05.2024 (обновлено: 13:10 03.05.2024)
© Depositphotos.com / Monkeybusiness Ученые в лаборатории.
Ученые в лаборатории. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2024
© Depositphotos.com / Monkeybusiness
Подписаться
Согласно вступившему в силу Соглашению, национальные документы об ученой степени граждан стран евразийской "пятерки" будут признаваться в других странах Союза автоматически.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах Евразийского экономического союза, подписанное 8 июня 2023 года на заседании Евразийского межправсовета, вступило в силу 2 мая 2024 года, сообщает пресс-служба ЕЭК.
"Соглашение направлено на повышение мобильности высококвалифицированных специалистов и будет способствовать развитию свободы перемещения трудовых ресурсов", – отметил министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов.
Автоматическое признание документов избавит ученых от долгой процедуры нострификации, за некоторым исключением.
"Теперь национальные документы об ученой степени граждан стран евразийской "пятерки" признаются автоматически (без проведения национальных процедур признания) для осуществления трудовой деятельности в другом государстве Союза, за исключением случаев, когда обладатели таких документов претендуют на установленные в государстве трудоустройства надбавки или льготы за ученую степень", — говорится в сообщении.
Монеты номиналом один рубль. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2024
Страны ЕАЭС начнут вместе составлять более подробный анализ экономики
Вчера, 12:10
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0