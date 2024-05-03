https://uz.sputniknews.ru/20240503/forum-volontery-sng-tashkent-43718181.html
"Биз биргамиз" — в Ташкенте стартовал Форум волонтеров стран СНГ
"Биз биргамиз" — в Ташкенте стартовал Форум волонтеров стран СНГ
Sputnik Узбекистан
В мероприятии, которое проходит в рамках программы "Ташкент – Молодежная столица СНГ", участвуют лидеры волонтерских организаций Узбекистана, России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана
2024-05-03T16:00+0500
2024-05-03T16:00+0500
2024-05-03T16:41+0500
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В Ташкенте стартовал Международный форум волонтеров стран Содружества Независимых Государств, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В мероприятии под названием "Биз биргамиз" ("Мы вместе") участвуют более 100 представителей волонтерского движения из стран СНГ.Основные вопросы, которые обсуждают на форуме:В программе форума — круглые столы, дискуссионные площадки, мастер-классы, семинары.Его участники также проведут стратегические сессии и организуют флэш-моб.Важная тема форума — вопросы инклюзии и безбарьерности жизненного пространства, в том числе в сфере туризма. Их поднимут в ходе мотивационных встреч и видео интервью, призванных повысить интерес к активной жизненной позиции детей и молодежи с инвалидностью.Кроме того, в дни форума пройдет благотворительная ярмарка, где представят более 500 работ детей из специализированных школ-интернатов и детских домов: картины, открытки, мягкие игрушки, золотошвейные изделия, батик, изделия из бисера, аппликации, вышивку, украшения и многое другое.Еще одно важное направление работы волонтеров — экологическая ответственность, популяризация знаний о сохранении экосистем и бережном отношении к природе.Мероприятие организовано Ассоциацией волонтеров Узбекистана при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.
https://uz.sputniknews.ru/20240415/tseremoniya-prisvoeniya-tashkentu-novogo-statusa-43439142.html
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форум волонтеров стран снг ташкент
"Биз биргамиз" — в Ташкенте стартовал Форум волонтеров стран СНГ
16:00 03.05.2024 (обновлено: 16:41 03.05.2024)
В мероприятии, которое проходит в рамках программы "Ташкент – Молодежная столица СНГ", участвуют лидеры волонтерских организаций Узбекистана, России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik.
В Ташкенте стартовал Международный форум волонтеров стран Содружества Независимых Государств, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
В мероприятии под названием "Биз биргамиз" ("Мы вместе") участвуют более 100 представителей волонтерского движения из стран СНГ.
Основные вопросы, которые обсуждают на форуме:
повышение волонтерской активности;
привлечение общественного внимания к развитию волонтерского движения;
создание условий для трансляции успешного опыта эффективных волонтерских моделей и технологий;
формирование социально-активной позиции молодежи стран Содружества.
В программе форума — круглые столы, дискуссионные площадки, мастер-классы, семинары.
Его участники также проведут стратегические сессии и организуют флэш-моб.
Важная тема форума — вопросы инклюзии и безбарьерности жизненного пространства, в том числе в сфере туризма. Их поднимут в ходе мотивационных встреч и видео интервью, призванных повысить интерес к активной жизненной позиции детей и молодежи с инвалидностью.
Кроме того, в дни форума пройдет благотворительная ярмарка, где представят более 500 работ детей из специализированных школ-интернатов и детских домов: картины, открытки, мягкие игрушки, золотошвейные изделия, батик, изделия из бисера, аппликации, вышивку, украшения и многое другое.
Еще одно важное направление работы волонтеров — экологическая ответственность, популяризация знаний о сохранении экосистем и бережном отношении к природе.
Мероприятие организовано Ассоциацией волонтеров Узбекистана при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.