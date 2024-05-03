https://uz.sputniknews.ru/20240503/kak-gadjety-vliyayut-na-zrenie-43719469.html

Офтальмолог: Как гаджеты вредят глазам

Офтальмолог: Как гаджеты вредят глазам

Sputnik Узбекистан

Неправильное использование гаджетов может вызвать головные боли, сухость в глазах и тошноту. Для того, чтобы минимизировать их негативное влияние необходимо соблюдать правило 20/20/20

2024-05-03T22:06+0500

2024-05-03T22:06+0500

2024-05-03T22:06+0500

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Основной вред гаджетов заключается в необходимости работы с ними на близком расстоянии, в яркости экрана, а также в их использовании в дороге, когда глаза устают фиксироваться на движущемся объекте, сообщает РИА Новости со ссылкой на офтальмолога Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Ирину Крестьянинову.Одной из причин, приводящих к ухудшению зрения, она назвала яркость экрана, поскольку при использовании гаджетов с ярким экраном человек начинает реже моргать, что вызывает пересыхание слизистой и развитие "синдрома сухого глаза".Использование же гаджета в автомобиле может привести к переутомлению, головной боли и тошноте, так как фиксация на не статичном изображении заставляет глазные мышцы работать в разы больше, в результате чего те начинают уставать.Специалист также объяснила, как минимизировать вред гаджетов. Для этого необходимо соблюдать правило 20/20/20: 20 минут работаем на близком расстоянии — 20 секунд смотрим на объект не ближе 20 футов (6 метров). Расстояние до компьютера должно равняться 50-70 сантиметрам, а телефон или планшет рекомендуется держать на дистанции не менее 25-30 сантиметров."Экран на 10-15 сантиметров ниже уровня глаз. Следить за осанкой, положением головы, позой при длительной работе за компьютером. Не читать во вовремя движения транспорта", — перечислила Крестьянинова.

https://uz.sputniknews.ru/20240430/v-kakix-sluchayax-vozmojno-vosstanovit-zrenie-43670922.html

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