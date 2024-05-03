https://uz.sputniknews.ru/20240503/rossiya-boyets-unichtojeniye-raschet-vsu-43715094.html

Российский боец в одиночку уничтожил пулеметный расчет ВСУ

Российский боец в одиночку уничтожил пулеметный расчет ВСУ

Sputnik Узбекистан

В Минобороны РФ отметили, что действия гвардии ефрейтора позволили группе российских военнослужащих выполнить боевую задачу без потерь.

2024-05-03T17:45+0500

2024-05-03T17:45+0500

2024-05-03T17:45+0500

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Гвардии ефрейтор Олег Голобоков в одиночку уничтожил более десяти военнослужащих пулеметного расчета ВСУ, тем самым он помог своей группе выполнить боевую задачу без потерь, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Российский боец действовал в составе группы военнослужащих, когда получил сведения о том, что в одном из населенных пунктов в заброшенном здании скрываются солдаты ВСУ, оборудовавшие огневые позиции в окнах верхних этажей. Отмечается, что смелые и решительные действия Голобокова позволили группе российских военнослужащих выполнить боевую задачу без потерь.

https://uz.sputniknews.ru/20240502/rossiya-osvobojdeniye-selo-berdychi-dnr-43704063.html

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