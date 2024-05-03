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https://uz.sputniknews.ru/20240503/rossiya-boyets-unichtojeniye-raschet-vsu-43715094.html
Российский боец в одиночку уничтожил пулеметный расчет ВСУ
Российский боец в одиночку уничтожил пулеметный расчет ВСУ
Sputnik Узбекистан
В Минобороны РФ отметили, что действия гвардии ефрейтора позволили группе российских военнослужащих выполнить боевую задачу без потерь.
2024-05-03T17:45+0500
2024-05-03T17:45+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Гвардии ефрейтор Олег Голобоков в одиночку уничтожил более десяти военнослужащих пулеметного расчета ВСУ, тем самым он помог своей группе выполнить боевую задачу без потерь, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Российский боец действовал в составе группы военнослужащих, когда получил сведения о том, что в одном из населенных пунктов в заброшенном здании скрываются солдаты ВСУ, оборудовавшие огневые позиции в окнах верхних этажей. Отмечается, что смелые и решительные действия Голобокова позволили группе российских военнослужащих выполнить боевую задачу без потерь.
https://uz.sputniknews.ru/20240502/rossiya-osvobojdeniye-selo-berdychi-dnr-43704063.html
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россия боец уничтожение пулеметный расчет всу
россия боец уничтожение пулеметный расчет всу

Российский боец в одиночку уничтожил пулеметный расчет ВСУ

17:45 03.05.2024
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО.
Зачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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В Минобороны РФ отметили, что действия гвардии ефрейтора позволили группе российских военнослужащих выполнить боевую задачу без потерь.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Гвардии ефрейтор Олег Голобоков в одиночку уничтожил более десяти военнослужащих пулеметного расчета ВСУ, тем самым он помог своей группе выполнить боевую задачу без потерь, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Двигаясь скрытно, умело используя естественные укрытия и сооружения, Олег сумел, преодолев заминированный участок возле здания, незаметно подобраться к месту размещения боевиков", — отметили в российском военном ведомстве.

Российский боец действовал в составе группы военнослужащих, когда получил сведения о том, что в одном из населенных пунктов в заброшенном здании скрываются солдаты ВСУ, оборудовавшие огневые позиции в окнах верхних этажей.

"В ходе штурма здания, Олег, действуя смело и решительно, прицельным огнем из гранатомета уничтожил пулеметный расчет противника. Несмотря на ожесточенное сопротивление противник был выбит с занимаемых позиций. В ходе боя было уничтожено более десяти боевиков, остальные, оставив позиции, отступили", — уточнили в Минобороны РФ.

Отмечается, что смелые и решительные действия Голобокова позволили группе российских военнослужащих выполнить боевую задачу без потерь.
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