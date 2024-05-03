https://uz.sputniknews.ru/20240503/uzbekistan-dipotnosheniya-djibuti-43713100.html
Узбекистан установил дипотношения со 149-й по счету страной
Узбекистан установил дипотношения со 149-й по счету страной
Sputnik Узбекистан
Стороны выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества в рамках международных организаций, включая ООН и её специализированные учреждения
2024-05-03T11:49+0500
2024-05-03T11:49+0500
2024-05-03T11:49+0500
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Узбекистан установил дипотношения со 149-й по счету страной, ею стала Джибути, сообщает ИА "Дунё".От имени правительств двух стран документ подписали постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Джибути при Организации Объединенных Наций Мохамед Дуалех.Также достигнута договоренность об активизации взаимодействия по поиску взаимовыгодных направлений двустороннего сотрудничества.Напомним, что 14 марта 2024 года в Нью-Йорке было подписано Совместное коммюнике об установлении дипотношений между Узбекистаном и Гамбией. Для справки: Джибути – государство на северо-востоке Африки в районе Африканского Рога, на побережье Аденского залива и Баб-эль-Мандебского пролива. Граничит с Эритреей, Эфиопией и Сомали. Территория – 23,2 тыс. кв. км. Протяженность морской границы – 370 км. Страну ежегодно посещают несколько десятков тысяч туристов.
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узбекистан дипотношения страны развитие сотрудничество
узбекистан дипотношения страны развитие сотрудничество
Узбекистан установил дипотношения со 149-й по счету страной
Стороны выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированные учреждения.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik.
Узбекистан установил дипотношения со 149-й по счету страной, ею стала Джибути, сообщает
ИА "Дунё".
"В Нью-Йорке подписано Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Узбекистаном и Джибути", — говорится в сообщении.
От имени правительств двух стран документ подписали постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Джибути при Организации Объединенных Наций Мохамед Дуалех.
"Стороны выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированные учреждения", — указано в сообщении.
Также достигнута договоренность об активизации взаимодействия по поиску взаимовыгодных направлений двустороннего сотрудничества.
Напомним, что 14 марта 2024 года в Нью-Йорке было подписано
Совместное коммюнике об установлении дипотношений между Узбекистаном и Гамбией.
Для справки: Джибути – государство на северо-востоке Африки в районе Африканского Рога, на побережье Аденского залива и Баб-эль-Мандебского пролива. Граничит с Эритреей, Эфиопией и Сомали. Территория – 23,2 тыс. кв. км. Протяженность морской границы – 370 км. Страну ежегодно посещают несколько десятков тысяч туристов.