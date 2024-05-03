https://uz.sputniknews.ru/20240503/uzbekistan-dipotnosheniya-djibuti-43713100.html

Узбекистан установил дипотношения со 149-й по счету страной

Узбекистан установил дипотношения со 149-й по счету страной

Sputnik Узбекистан

Стороны выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества в рамках международных организаций, включая ООН и её специализированные учреждения

2024-05-03T11:49+0500

2024-05-03T11:49+0500

2024-05-03T11:49+0500

узбекистан

отношения

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африка

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Узбекистан установил дипотношения со 149-й по счету страной, ею стала Джибути, сообщает ИА "Дунё".От имени правительств двух стран документ подписали постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Джибути при Организации Объединенных Наций Мохамед Дуалех.Также достигнута договоренность об активизации взаимодействия по поиску взаимовыгодных направлений двустороннего сотрудничества.Напомним, что 14 марта 2024 года в Нью-Йорке было подписано Совместное коммюнике об установлении дипотношений между Узбекистаном и Гамбией. Для справки: Джибути – государство на северо-востоке Африки в районе Африканского Рога, на побережье Аденского залива и Баб-эль-Мандебского пролива. Граничит с Эритреей, Эфиопией и Сомали. Территория – 23,2 тыс. кв. км. Протяженность морской границы – 370 км. Страну ежегодно посещают несколько десятков тысяч туристов.

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