https://uz.sputniknews.ru/20240504/tashoblast-stroitelstvo-texnopark-kitay-kompanii-43724007.html
В Ташобласти построят технопарк и привлекут в него крупные китайские компании
В Ташобласти построят технопарк и привлекут в него крупные китайские компании
Sputnik Узбекистан
Это и многое другое обсудили на встрече президента Узбекистана с главами ведущих китайских компаний
2024-05-04T10:26+0500
2024-05-04T10:26+0500
2024-05-04T10:26+0500
узбекистан
президент
шавкат мирзиёев
китай
компания
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Ташкентской области построят технопарк и привлекут в него крупные китайские компании. Такая договоренность достигнута в ходе встречи Шавката Мирзиёева с руководителями ведущих компаний Китая, сообщает пресс-служба главы государства.Отмечена успешная деятельность компании "Holley Group" по производству электросчетчиков в Узбекистане.С председателем корпорации "CAMCE" Ван Бо обсудили аспекты строительства Олимпийского городка в городе Ташкенте, а также расширения портфеля текущих проектов в области энергетики, промышленности и инфраструктуры.Компания обладает значительным опытом работы в РУз, специализируется на предоставлении полной цепочки решений по финансированию, строительству и эксплуатации крупных проектов.Перспективы участия компании в развитии "зеленой" энергетики в Узбекистане рассмотрели с президентом компании "Goldwind" Цао Чжиганом. С "China Southern Power Grid" обсудили вопросы реализации проектов строительства ветряных электростанций в Бухарской области, гидроаккумулирующих станций и высоковольтных линий электропередач по всей стране.Какие задачи поставил Мирзиёев на второй пленарной сессии Совета иностранных инвесторов
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узбекистан строительство технопарк встреча президент глава китай компания
узбекистан строительство технопарк встреча президент глава китай компания
В Ташобласти построят технопарк и привлекут в него крупные китайские компании
Это и многое другое обсудили на встрече президента Узбекистана с главами ведущих китайских компаний.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik
. В Ташкентской области построят технопарк и привлекут в него крупные китайские компании. Такая договоренность достигнута в ходе встречи Шавката Мирзиёева с руководителями ведущих компаний Китая, сообщает
пресс-служба главы государства.
Отмечена успешная деятельность компании "Holley Group" по производству электросчетчиков в Узбекистане.
С председателем корпорации "CAMCE" Ван Бо обсудили аспекты строительства Олимпийского городка в городе Ташкенте, а также расширения портфеля текущих проектов в области энергетики, промышленности и инфраструктуры.
Компания обладает значительным опытом работы в РУз, специализируется на предоставлении полной цепочки решений по финансированию, строительству и эксплуатации крупных проектов.
Перспективы участия компании в развитии "зеленой" энергетики в Узбекистане рассмотрели с президентом компании "Goldwind" Цао Чжиганом.
"Компания специализируется на разработке технологий ветряной энергетики и является ведущим мировым производителем ветряных турбин. Достигнута договоренность о локализации производства компонентов ветряных электростанций и ускорении реализации текущих проектов", – говорится в сообщении.
С "China Southern Power Grid" обсудили вопросы реализации проектов строительства ветряных электростанций в Бухарской области, гидроаккумулирующих станций и высоковольтных линий электропередач по всей стране.