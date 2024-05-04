https://uz.sputniknews.ru/20240504/tashoblast-stroitelstvo-texnopark-kitay-kompanii-43724007.html

В Ташобласти построят технопарк и привлекут в него крупные китайские компании

В Ташобласти построят технопарк и привлекут в него крупные китайские компании

Sputnik Узбекистан

Это и многое другое обсудили на встрече президента Узбекистана с главами ведущих китайских компаний

2024-05-04T10:26+0500

2024-05-04T10:26+0500

2024-05-04T10:26+0500

узбекистан

президент

шавкат мирзиёев

китай

компания

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0b/14/15448165_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_310fafc73db0a788c60f26b262687af2.jpg

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Ташкентской области построят технопарк и привлекут в него крупные китайские компании. Такая договоренность достигнута в ходе встречи Шавката Мирзиёева с руководителями ведущих компаний Китая, сообщает пресс-служба главы государства.Отмечена успешная деятельность компании "Holley Group" по производству электросчетчиков в Узбекистане.С председателем корпорации "CAMCE" Ван Бо обсудили аспекты строительства Олимпийского городка в городе Ташкенте, а также расширения портфеля текущих проектов в области энергетики, промышленности и инфраструктуры.Компания обладает значительным опытом работы в РУз, специализируется на предоставлении полной цепочки решений по финансированию, строительству и эксплуатации крупных проектов.Перспективы участия компании в развитии "зеленой" энергетики в Узбекистане рассмотрели с президентом компании "Goldwind" Цао Чжиганом. С "China Southern Power Grid" обсудили вопросы реализации проектов строительства ветряных электростанций в Бухарской области, гидроаккумулирующих станций и высоковольтных линий электропередач по всей стране.Какие задачи поставил Мирзиёев на второй пленарной сессии Совета иностранных инвесторов

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан строительство технопарк встреча президент глава китай компания