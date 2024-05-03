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https://uz.sputniknews.ru/20240503/mirziyoyev-zadachi-sovet-inostrannyx-investorov-43721097.html
Какие задачи поставил Мирзиёев на второй пленарной сессии Совета иностранных инвесторов
Какие задачи поставил Мирзиёев на второй пленарной сессии Совета иностранных инвесторов
Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана предложил создать рабочие группы по направлениям и обозначил приоритеты дальнейшей деятельности Совета
2024-05-03T18:20+0500
2024-05-03T18:20+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
иностранные инвесторы
экономика
сессия
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Под председательством Шавката Мирзиёева прошла очередная пленарная сессия Совета иностранных инвесторов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В числе участников — представители ведущих компаний и банков, авторитетных международных организаций и финансовых институтов.Отметив, что взаимодействие и открытый диалог между правительством и бизнес-сообществом являются ключом к эффективному экономическому развитию, глава республики предложил создание рабочих групп по направлениям и обозначил приоритеты дальнейшей деятельности Совета.Развитие рынка капиталаПрезидент Узбекистана предложил уделить внимание вопросам широкого привлечения внутреннего и внешнего капитала в развитие международного финансового центра, полностью отвечающего требованиям иностранных инвесторов.Ответственное ведение бизнесаРечь идет о широком внедрении соответствующих принципов Организации экономического сотрудничества и развития, направленных на обеспечение стабильности, прозрачности и открытости экономики.Стимулирование альтернативных инвестицийЧтобы создать благоприятные условия для увеличения стартапов, инновационных проектов и совместных инвестиций в Узбекистане разработают новый закон "О венчурных инвестициях".Цифровизация системы работы с инвесторамиОн заверил участников, что ни одно предложение и рекомендация не останутся без внимания, поручив правительству подробно рассмотреть все инициативы и взять на контроль их практическую реализацию.Также президент Узбекистана дал указание принять отдельную дорожную карту по каждому внесенному предложению и каждому проекту.Напомним, что задачами Совета являются оказание консультативного содействия и открытый диалог между правительством Узбекистана и иностранными инвесторами по важнейшим направлениям инвестиционного, промышленно-технологического и инновационного развития страны, исходя из успешного опыта и мировой практики.На первой сессии Совета иностранных инвесторов при президенте Узбекистана, состоявшейся в 2022 году, заложили фундамент для эффективного функционирования этого механизма.
https://uz.sputniknews.ru/20240502/mirziyoyev-tashkent-investforum-vystupleniye-43700945.html
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мирзиёев задачи сессия совет иностранных инвесторов
мирзиёев задачи сессия совет иностранных инвесторов

Какие задачи поставил Мирзиёев на второй пленарной сессии Совета иностранных инвесторов

18:20 03.05.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев подчеркнул важность расширения открытого диалога и партнерства в рамках Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность расширения открытого диалога и партнерства в рамках Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана предложил создать рабочие группы по направлениям и обозначил приоритеты дальнейшей деятельности Совета.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Под председательством Шавката Мирзиёева прошла очередная пленарная сессия Совета иностранных инвесторов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В числе участников — представители ведущих компаний и банков, авторитетных международных организаций и финансовых институтов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев подчеркнул важность расширения открытого диалога и партнерства в рамках Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность расширения открытого диалога и партнерства в рамках Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2024
Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность расширения открытого диалога и партнерства в рамках Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан
© Пресс-служба президента Узбекистана
Отметив, что взаимодействие и открытый диалог между правительством и бизнес-сообществом являются ключом к эффективному экономическому развитию, глава республики предложил создание рабочих групп по направлениям и обозначил приоритеты дальнейшей деятельности Совета.
Развитие рынка капитала
Президент Узбекистана предложил уделить внимание вопросам широкого привлечения внутреннего и внешнего капитала в развитие международного финансового центра, полностью отвечающего требованиям иностранных инвесторов.
Ответственное ведение бизнеса
Речь идет о широком внедрении соответствующих принципов Организации экономического сотрудничества и развития, направленных на обеспечение стабильности, прозрачности и открытости экономики.
Стимулирование альтернативных инвестиций
Чтобы создать благоприятные условия для увеличения стартапов, инновационных проектов и совместных инвестиций в Узбекистане разработают новый закон "О венчурных инвестициях".
Цифровизация системы работы с инвесторами
"Думаю, настало время для разработки и широкого внедрения в практику новой электронной платформы для оказания услуг иностранным инвесторам. Это позволит своевременно и системно решать волнующие инвесторов комплексные проблемы", – подчеркнул Мирзиёев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев подчеркнул важность расширения открытого диалога и партнерства в рамках Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность расширения открытого диалога и партнерства в рамках Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2024
Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность расширения открытого диалога и партнерства в рамках Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан
© Пресс-служба президента Узбекистана
Он заверил участников, что ни одно предложение и рекомендация не останутся без внимания, поручив правительству подробно рассмотреть все инициативы и взять на контроль их практическую реализацию.
Также президент Узбекистана дал указание принять отдельную дорожную карту по каждому внесенному предложению и каждому проекту.
Напомним, что задачами Совета являются оказание консультативного содействия и открытый диалог между правительством Узбекистана и иностранными инвесторами по важнейшим направлениям инвестиционного, промышленно-технологического и инновационного развития страны, исходя из успешного опыта и мировой практики.
На первой сессии Совета иностранных инвесторов при президенте Узбекистана, состоявшейся в 2022 году, заложили фундамент для эффективного функционирования этого механизма.
Президент Шавкат Мирзиёев выступает на пленарном заседании третьего Ташкентского международного инвестиционного форума. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2024
Мирзиёев: Никакая страна не справится с острыми проблемами современности в одиночку
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