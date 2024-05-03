https://uz.sputniknews.ru/20240503/mirziyoyev-zadachi-sovet-inostrannyx-investorov-43721097.html

Какие задачи поставил Мирзиёев на второй пленарной сессии Совета иностранных инвесторов

Какие задачи поставил Мирзиёев на второй пленарной сессии Совета иностранных инвесторов

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана предложил создать рабочие группы по направлениям и обозначил приоритеты дальнейшей деятельности Совета

2024-05-03T18:20+0500

2024-05-03T18:20+0500

2024-05-03T18:20+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

иностранные инвесторы

экономика

сессия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/03/43720503_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_fca144d68e80c7b147c4aaec8f2b6561.jpg

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Под председательством Шавката Мирзиёева прошла очередная пленарная сессия Совета иностранных инвесторов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В числе участников — представители ведущих компаний и банков, авторитетных международных организаций и финансовых институтов.Отметив, что взаимодействие и открытый диалог между правительством и бизнес-сообществом являются ключом к эффективному экономическому развитию, глава республики предложил создание рабочих групп по направлениям и обозначил приоритеты дальнейшей деятельности Совета.Развитие рынка капиталаПрезидент Узбекистана предложил уделить внимание вопросам широкого привлечения внутреннего и внешнего капитала в развитие международного финансового центра, полностью отвечающего требованиям иностранных инвесторов.Ответственное ведение бизнесаРечь идет о широком внедрении соответствующих принципов Организации экономического сотрудничества и развития, направленных на обеспечение стабильности, прозрачности и открытости экономики.Стимулирование альтернативных инвестицийЧтобы создать благоприятные условия для увеличения стартапов, инновационных проектов и совместных инвестиций в Узбекистане разработают новый закон "О венчурных инвестициях".Цифровизация системы работы с инвесторамиОн заверил участников, что ни одно предложение и рекомендация не останутся без внимания, поручив правительству подробно рассмотреть все инициативы и взять на контроль их практическую реализацию.Также президент Узбекистана дал указание принять отдельную дорожную карту по каждому внесенному предложению и каждому проекту.Напомним, что задачами Совета являются оказание консультативного содействия и открытый диалог между правительством Узбекистана и иностранными инвесторами по важнейшим направлениям инвестиционного, промышленно-технологического и инновационного развития страны, исходя из успешного опыта и мировой практики.На первой сессии Совета иностранных инвесторов при президенте Узбекистана, состоявшейся в 2022 году, заложили фундамент для эффективного функционирования этого механизма.

https://uz.sputniknews.ru/20240502/mirziyoyev-tashkent-investforum-vystupleniye-43700945.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев задачи сессия совет иностранных инвесторов