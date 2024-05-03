Какие задачи поставил Мирзиёев на второй пленарной сессии Совета иностранных инвесторов
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев подчеркнул важность расширения открытого диалога и партнерства в рамках Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана предложил создать рабочие группы по направлениям и обозначил приоритеты дальнейшей деятельности Совета.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Под председательством Шавката Мирзиёева прошла очередная пленарная сессия Совета иностранных инвесторов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В числе участников — представители ведущих компаний и банков, авторитетных международных организаций и финансовых институтов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев подчеркнул важность расширения открытого диалога и партнерства в рамках Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность расширения открытого диалога и партнерства в рамках Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан
© Пресс-служба президента Узбекистана
Отметив, что взаимодействие и открытый диалог между правительством и бизнес-сообществом являются ключом к эффективному экономическому развитию, глава республики предложил создание рабочих групп по направлениям и обозначил приоритеты дальнейшей деятельности Совета.
Развитие рынка капитала
Президент Узбекистана предложил уделить внимание вопросам широкого привлечения внутреннего и внешнего капитала в развитие международного финансового центра, полностью отвечающего требованиям иностранных инвесторов.
Ответственное ведение бизнеса
Речь идет о широком внедрении соответствующих принципов Организации экономического сотрудничества и развития, направленных на обеспечение стабильности, прозрачности и открытости экономики.
Стимулирование альтернативных инвестиций
Чтобы создать благоприятные условия для увеличения стартапов, инновационных проектов и совместных инвестиций в Узбекистане разработают новый закон "О венчурных инвестициях".
Цифровизация системы работы с инвесторами
"Думаю, настало время для разработки и широкого внедрения в практику новой электронной платформы для оказания услуг иностранным инвесторам. Это позволит своевременно и системно решать волнующие инвесторов комплексные проблемы", – подчеркнул Мирзиёев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев подчеркнул важность расширения открытого диалога и партнерства в рамках Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность расширения открытого диалога и партнерства в рамках Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан
© Пресс-служба президента Узбекистана
Он заверил участников, что ни одно предложение и рекомендация не останутся без внимания, поручив правительству подробно рассмотреть все инициативы и взять на контроль их практическую реализацию.
Также президент Узбекистана дал указание принять отдельную дорожную карту по каждому внесенному предложению и каждому проекту.
Напомним, что задачами Совета являются оказание консультативного содействия и открытый диалог между правительством Узбекистана и иностранными инвесторами по важнейшим направлениям инвестиционного, промышленно-технологического и инновационного развития страны, исходя из успешного опыта и мировой практики.
На первой сессии Совета иностранных инвесторов при президенте Узбекистана, состоявшейся в 2022 году, заложили фундамент для эффективного функционирования этого механизма.