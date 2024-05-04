https://uz.sputniknews.ru/20240504/uzbekistan-tadjikistan-demarkatsionnaya-komissiya-vstrecha-dushanbye-43730993.html
Узбекско-таджикская демаркационная комиссия: рабочие группы встретились в Душанбе
Узбекско-таджикская демаркационная комиссия: рабочие группы встретились в Душанбе
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Стороны обсудили демаркационные работы и подготовили взаимосогласованные предложения по проектной демаркационной линии узбекско-таджикской границы
2024-05-04T17:45+0500
2024-05-04T17:45+0500
2024-05-04T17:45+0500
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граница
комиссия
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встреча
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Душанбе состоялась очередная встреча рабочих групп Совместной узбекско-таджикской демаркационной комиссии, сообщает ИА "Дунё".По итогам мероприятия подписали соответствующий Протокол.Следующая встреча состоится в Узбекистане.В Душанбе открыли новое здание посольства Узбекистана — фото
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встреча рабочие группы узбекистан таджикистан демаркационная комиссия предложения проект линия граница
встреча рабочие группы узбекистан таджикистан демаркационная комиссия предложения проект линия граница
Узбекско-таджикская демаркационная комиссия: рабочие группы встретились в Душанбе
Стороны обсудили демаркационные работы и подготовили взаимосогласованные предложения по проектной демаркационной линии узбекско-таджикской границы.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik
. В Душанбе состоялась очередная встреча рабочих групп Совместной узбекско-таджикской демаркационной комиссии, сообщает ИА "Дунё"
.
"В ходе встречи обсуждены демаркационные работы и подготовлены взаимосогласованные предложения по проектной демаркационной линии узбекско-таджикской границы", – говорится в сообщении.
По итогам мероприятия подписали соответствующий Протокол.
Следующая встреча состоится в Узбекистане.