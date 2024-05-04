https://uz.sputniknews.ru/20240504/v-eaes-sovershenstvuyut-tamojennoe-zakonodatelstvo-43725357.html

В ЕАЭС совершенствуют таможенное законодательство

В ЕАЭС совершенствуют таможенное законодательство

Sputnik Узбекистан

О нововведениях в этой сфере рассказали на "Международном контейнерном форуме "ЕСЭ Asia-2024" в Алматы в ходе сессии, посвященной железнодорожным перевозкам и таможенному декларированию

2024-05-04T11:48+0500

2024-05-04T11:48+0500

2024-05-04T11:48+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия совместно со странами ЕАЭС готовит проект протокола по внесению изменений в Таможенный кодекс Союза, развитию единой системы транзита, в том числе с использованием навигационных пломб для отслеживания перевозок, сообщает ЕЭК. О нововведениях в таможенном законодательстве Евразийского экономического союза и дальнейшем совершенствовании регулирования этой сферы рассказал заместитель директора Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Нурлан Байназаров на Международном контейнерном форуме "ЕСЭ Asia-2024" в Алматы.По словам Нурлана Байназарова, в рамках "Стратегии-2025" Комиссия совместно с государствами-членами разработала проект Соглашения о единой системе транзита. Международный контейнерный форум "ЕСЭ Asia" – авторитетная коммуникационная площадка, на которой ежегодно, начиная с 2010 года, проходят различные мероприятия, касающиеся вопросов развития международных перевозок, логистики контейнерных перевозок, транспортной интеграции, укрепления международного сотрудничества компаний.В этом году форум посетили более 300 делегатов из разных государств, включая ряд стран ЕАЭС, Китай, Узбекистан, Таджикистан и другие.

https://uz.sputniknews.ru/20240503/eaeu-vzaimnoye-priznaniye-uchenyye-stepeni-43715877.html

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