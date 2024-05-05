https://uz.sputniknews.ru/20240505/kakie-strany-otkryli-bolshe-vsego-kompaniy-v-uzbekistane--statistika-43737363.html

Какие страны открыли больше всего компаний в Узбекистане — статистика

Какие страны открыли больше всего компаний в Узбекистане — статистика

Sputnik Узбекистан

По числу предприятий в Узбекистане с наибольшей долей иностранных инвестиций лидируют Россия и Китай.

2024-05-05T17:18+0500

2024-05-05T17:18+0500

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россия

узбекистан

предприятия

китай

инвестиции

турция

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. По состоянию на 1 апреля 2024 года количество предприятий и организаций с иностранными инвестициями, действующих в Узбекистане, составило 14 226. Об этом сообщает Агентство статистики.Из этого числа 4576 являются совместными предприятиями и 9 650 — иностранными.Лидируют российские инвесторы: с участием их капитала создано 3019 тыс. фирм. Далее следуют компании с китайскими вложениями — 2 501. На третьем месте — Турция (1 886 предприятий).Также в числе стран, открывших предприятия с участием иностранного капитала в Узбекистане: Казахстан — 1102 ед; Южная Корея — 727 ед; США — 311 ед; Таджикистан — 307 ед; Кыргызстан — 280 ед; Азербайджан — 236 ед; Германия — 220 ед; Туркменистан — 187 ед; Армения — 47 ед; Молдова — 26 ед.Ранее сообщалось, что в январе-марте 2024 года зарубежные партнеры инвестировали в узбекскую экономику 25,6 трлн сумов. Прямые иностранные инвестиции составили 9,1 трлн сумов.

https://uz.sputniknews.ru/20240418/kakie-strany-otkryli-bolshe-vsego-kompaniy-v-uzbekistane-43487933.html

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