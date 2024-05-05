https://uz.sputniknews.ru/20240505/kakie-strany-otkryli-bolshe-vsego-kompaniy-v-uzbekistane--statistika-43737363.html
Какие страны открыли больше всего компаний в Узбекистане — статистика
Какие страны открыли больше всего компаний в Узбекистане — статистика
Sputnik Узбекистан
По числу предприятий в Узбекистане с наибольшей долей иностранных инвестиций лидируют Россия и Китай.
2024-05-05T17:18+0500
2024-05-05T17:18+0500
2024-05-05T20:35+0500
россия
узбекистан
предприятия
китай
инвестиции
турция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/17/27387414_0:191:3059:1912_1920x0_80_0_0_f16b86b1d78fd1de3f461d1fe4f53848.jpg
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. По состоянию на 1 апреля 2024 года количество предприятий и организаций с иностранными инвестициями, действующих в Узбекистане, составило 14 226. Об этом сообщает Агентство статистики.Из этого числа 4576 являются совместными предприятиями и 9 650 — иностранными.Лидируют российские инвесторы: с участием их капитала создано 3019 тыс. фирм. Далее следуют компании с китайскими вложениями — 2 501. На третьем месте — Турция (1 886 предприятий).Также в числе стран, открывших предприятия с участием иностранного капитала в Узбекистане: Казахстан — 1102 ед; Южная Корея — 727 ед; США — 311 ед; Таджикистан — 307 ед; Кыргызстан — 280 ед; Азербайджан — 236 ед; Германия — 220 ед; Туркменистан — 187 ед; Армения — 47 ед; Молдова — 26 ед.Ранее сообщалось, что в январе-марте 2024 года зарубежные партнеры инвестировали в узбекскую экономику 25,6 трлн сумов. Прямые иностранные инвестиции составили 9,1 трлн сумов.
https://uz.sputniknews.ru/20240418/kakie-strany-otkryli-bolshe-vsego-kompaniy-v-uzbekistane-43487933.html
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/17/27387414_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_76750b77959f901a7852eb438a622661.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
иностранные компании узбекистан россия китай инвестиции
иностранные компании узбекистан россия китай инвестиции
Какие страны открыли больше всего компаний в Узбекистане — статистика
17:18 05.05.2024 (обновлено: 20:35 05.05.2024)
По числу предприятий в Узбекистане с наибольшей долей иностранных инвестиций лидируют Россия и Китай.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik
. По состоянию на 1 апреля 2024 года количество предприятий и организаций с иностранными инвестициями, действующих в Узбекистане, составило 14 226. Об этом сообщает
Агентство статистики.
Из этого числа 4576 являются совместными предприятиями и 9 650 — иностранными.
Лидируют российские инвесторы: с участием их капитала создано 3019 тыс. фирм. Далее следуют компании с китайскими вложениями — 2 501. На третьем месте — Турция (1 886 предприятий).
Также в числе стран, открывших предприятия с участием иностранного капитала в Узбекистане:
Казахстан — 1102 ед;
Южная Корея — 727 ед;
США — 311 ед;
Таджикистан — 307 ед;
Кыргызстан — 280 ед;
Азербайджан — 236 ед;
Германия — 220 ед;
Туркменистан — 187 ед;
Ранее сообщалось, что в январе-марте 2024 года зарубежные партнеры инвестировали в узбекскую экономику 25,6 трлн сумов. Прямые иностранные инвестиции составили 9,1 трлн сумов.