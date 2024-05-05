https://uz.sputniknews.ru/20240505/rossiyskie-voennye-polnostyu-osvobodili-poselok-ocheretino-dnr-43736536.html

Российские военные полностью освободили поселок Очеретино в ДНР

Российские военные полностью освободили поселок Очеретино в ДНР

Sputnik Узбекистан

Российские бойцы также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двум бригад ВСУ в районах Архангельского и Новгородского в ДНР.

2024-05-05T15:47+0500

2024-05-05T15:47+0500

2024-05-05T16:00+0500

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в Донецкой Народной Республике, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Российские бойцы также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двум бригад ВСУ в районах Архангельского и Новгородского в ДНР.По данным ведомства, за минувшие сутки на этом направлении группировка войск "Центр" отразила восемь контратак украинских штурмовиков в районах Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Бердычей, Семеновки и Нетайлово в ДНР.В результате боев с группировкой войск "Центр" ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые машины пехоты, в том числе Bradley производства США, боевую бронированную машину и три пикапа.Освобождение Очеретино стратегически важно для российской армии. Поселок находится на господствующей высоте и может служить удобным плацдармом для развития наступления сразу по двум направлениям, подчеркнули в Агентстве.

https://uz.sputniknews.ru/20240502/rossiya-osvobojdeniye-selo-berdychi-dnr-43704063.html

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