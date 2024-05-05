https://uz.sputniknews.ru/20240505/rossiyskie-voennye-polnostyu-osvobodili-poselok-ocheretino-dnr-43736536.html
Российские военные полностью освободили поселок Очеретино в ДНР
Российские военные полностью освободили поселок Очеретино в ДНР
Sputnik Узбекистан
Российские бойцы также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двум бригад ВСУ в районах Архангельского и Новгородского в ДНР.
2024-05-05T15:47+0500
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в Донецкой Народной Республике, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Российские бойцы также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двум бригад ВСУ в районах Архангельского и Новгородского в ДНР.По данным ведомства, за минувшие сутки на этом направлении группировка войск "Центр" отразила восемь контратак украинских штурмовиков в районах Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Бердычей, Семеновки и Нетайлово в ДНР.В результате боев с группировкой войск "Центр" ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые машины пехоты, в том числе Bradley производства США, боевую бронированную машину и три пикапа.Освобождение Очеретино стратегически важно для российской армии. Поселок находится на господствующей высоте и может служить удобным плацдармом для развития наступления сразу по двум направлениям, подчеркнули в Агентстве.
https://uz.sputniknews.ru/20240502/rossiya-osvobojdeniye-selo-berdychi-dnr-43704063.html
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Российские военные полностью освободили поселок Очеретино в ДНР
15:47 05.05.2024 (обновлено: 16:00 05.05.2024)
Российские бойцы также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двум бригад ВСУ в районах Архангельского и Новгородского в ДНР.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik
. Российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в Донецкой Народной Республике, передает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.
Российские бойцы также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двум бригад ВСУ в районах Архангельского и Новгородского в ДНР.
По данным ведомства, за минувшие сутки на этом направлении группировка войск "Центр" отразила восемь контратак украинских штурмовиков в районах Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Бердычей, Семеновки и Нетайлово в ДНР.
В результате боев с группировкой войск "Центр" ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые машины пехоты, в том числе Bradley производства США, боевую бронированную машину и три пикапа.
“При контрбатарейной борьбе российские военные поразили 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 105-миллиметровую легкую гаубицу М102 производства США, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122-миллиметровую гаубицу Д-30, — уточнили в Минобороны РФ.
Освобождение Очеретино стратегически важно для российской армии. Поселок находится на господствующей высоте и может служить удобным плацдармом для развития наступления сразу по двум направлениям, подчеркнули в Агентстве.