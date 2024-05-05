https://uz.sputniknews.ru/20240505/v-kuveyte-predstavili-turisticheskiy-potentsial-uzbekistana--podrobnosti-43732910.html

В Кувейте представили туристический потенциал Узбекистана — подробности

В Кувейте представили туристический потенциал Узбекистана — подробности

Sputnik Узбекистан

В настоящее время для граждан Кувейта действует 10-дневный безвизовый порядок въезда в Узбекистан, а также запущены рейсы авиакомпании "Jazeera" в Ташкент, Самарканд, Наманган и Фергану.

2024-05-05T11:02+0500

2024-05-05T11:02+0500

2024-05-05T11:02+0500

узбекистан

кувейт

туризм

инвестиции

сотрудничество

выставка made in uzbekistan

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/05/43733202_0:42:1280:762_1920x0_80_0_0_42390f42ee11188ffa50b27f5042e27c.jpg

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В Кувейте состоялась презентация инвестиционного и туристического потенциала Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".В мероприятии приняли участие кувейтские бизнесмены и инвесторы, заинтересованные в развитии многопланового сотрудничества, в том числе в туристической сфере.Участникам представили информацию о современном развитии Узбекистана, реформах по либерализации экономики и внешней торговли, а также возможностях, созданных в стране для иностранных инвесторов.В ходе встречи было подчеркнуто, что для граждан Кувейта с 2021 года действует 10-дневный безвизовый порядок въезда в Узбекистан, а также запущены рейсы авиакомпании "Jazeera" в Ташкент, Самарканд, Наманган и Фергану.Отмечалось, что исторические города Узбекистана, их архитектурные сооружения, красивые природные пейзажи и традиционное гостеприимство узбекского народа привлекают туристов со всего мира.На мероприятии также стало известно, что 13-14 мая Торгово-промышленная палата Кувейта планирует организовать презентацию инвестиционного, экспортного и туристического потенциала Узбекистана и выставку продукции под брендом "Made in Uzbekistan".

https://uz.sputniknews.ru/20240415/baxtiyer-saidov-vstrechi-ministry-oman-kuveyt-azerbaydjan-43425575.html

узбекистан

кувейт

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан кувейт сотрудничество туризм инвестиции