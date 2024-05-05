https://uz.sputniknews.ru/20240505/v-kuveyte-predstavili-turisticheskiy-potentsial-uzbekistana--podrobnosti-43732910.html
В Кувейте представили туристический потенциал Узбекистана — подробности
В Кувейте представили туристический потенциал Узбекистана — подробности
Sputnik Узбекистан
В настоящее время для граждан Кувейта действует 10-дневный безвизовый порядок въезда в Узбекистан, а также запущены рейсы авиакомпании "Jazeera" в Ташкент, Самарканд, Наманган и Фергану.
2024-05-05T11:02+0500
2024-05-05T11:02+0500
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В Кувейте состоялась презентация инвестиционного и туристического потенциала Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".В мероприятии приняли участие кувейтские бизнесмены и инвесторы, заинтересованные в развитии многопланового сотрудничества, в том числе в туристической сфере.Участникам представили информацию о современном развитии Узбекистана, реформах по либерализации экономики и внешней торговли, а также возможностях, созданных в стране для иностранных инвесторов.В ходе встречи было подчеркнуто, что для граждан Кувейта с 2021 года действует 10-дневный безвизовый порядок въезда в Узбекистан, а также запущены рейсы авиакомпании "Jazeera" в Ташкент, Самарканд, Наманган и Фергану.Отмечалось, что исторические города Узбекистана, их архитектурные сооружения, красивые природные пейзажи и традиционное гостеприимство узбекского народа привлекают туристов со всего мира.На мероприятии также стало известно, что 13-14 мая Торгово-промышленная палата Кувейта планирует организовать презентацию инвестиционного, экспортного и туристического потенциала Узбекистана и выставку продукции под брендом "Made in Uzbekistan".
https://uz.sputniknews.ru/20240415/baxtiyer-saidov-vstrechi-ministry-oman-kuveyt-azerbaydjan-43425575.html
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узбекистан кувейт сотрудничество туризм инвестиции
узбекистан кувейт сотрудничество туризм инвестиции
В Кувейте представили туристический потенциал Узбекистана — подробности
Для граждан Кувейта действует 10-дневный безвизовый порядок въезда в Узбекистан, а также запущены рейсы авиакомпании "Jazeera" в Ташкент, Самарканд, Наманган и Фергану.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В Кувейте состоялась презентация инвестиционного и туристического потенциала Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".
В мероприятии приняли участие кувейтские бизнесмены и инвесторы, заинтересованные в развитии многопланового сотрудничества, в том числе в туристической сфере.
Участникам представили информацию о современном развитии Узбекистана, реформах по либерализации экономики и внешней торговли, а также возможностях, созданных в стране для иностранных инвесторов.
В ходе встречи было подчеркнуто, что для граждан Кувейта с 2021 года действует 10-дневный безвизовый порядок въезда в Узбекистан, а также запущены рейсы авиакомпании "Jazeera" в Ташкент, Самарканд, Наманган и Фергану.
Отмечалось, что исторические города Узбекистана, их архитектурные сооружения, красивые природные пейзажи и традиционное гостеприимство узбекского народа привлекают туристов со всего мира.
“Будучи жемчужиной древнего Шелкового пути и одним из самых быстрорастущих туристических направлений, Узбекистан может многое предложить туристам из Кувейта. Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива, Фергана и Джизак могут стать основными туристическими направлениями Узбекистана", — отметили кувейтские участники.
На мероприятии также стало известно, что 13-14 мая Торгово-промышленная палата Кувейта планирует организовать презентацию инвестиционного, экспортного и туристического потенциала Узбекистана и выставку продукции под брендом "Made in Uzbekistan".