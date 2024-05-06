https://uz.sputniknews.ru/20240506/alyuminiy-posuda-opasnost-43745161.html

Кому опасно пользоваться алюминиевой посудой

Кому опасно пользоваться алюминиевой посудой

Sputnik Узбекистан

Алюминий имеет свойство вступать в реакцию с продуктами и попадать в пищу. Чаще всего это происходит с кислотосодержащей едой.

2024-05-06T22:05+0500

2024-05-06T22:05+0500

2024-05-06T22:05+0500

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Алюминиевая посуда есть практически в каждой кухне. Однако существует категория людей, которым не рекомендуется ею пользоваться, рассказал радио Sputnik автор и ведущий программ "Живая еда" и "Чудо техники" Сергей Малоземов.По его словам, использование алюминиевой посуды может быть небезопасным для тех, у кого есть заболевания почек.Он также добавил, что во всех остальных случаях алюминиевая посуда безопасна, тем более что сейчас ее покрывают особым составом."Современная алюминиевая посуда делается с покрытием из анодированного алюминия, который не всасывается, не растворяется, в пищу не попадает. Это покрытие продлевает срок службы посуды. Исследования показали, что бояться тут особо нечего, даже старая алюминиевая посуда не опасна, если у вас нет проблем с почками", – резюмировал Малоземов.

https://uz.sputniknews.ru/20240503/kak-gadjety-vliyayut-na-zrenie-43719469.html

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