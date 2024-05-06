https://uz.sputniknews.ru/20240506/eaeu-razvitiye-transportnyye-perevozki-43741770.html
Министр ЕЭК рассказал, что стало катализатором создания новых транспортных путей
Министр ЕЭК рассказал, что стало катализатором создания новых транспортных путей
Sputnik Узбекистан
Арзыбек Кожошев ознакомил участников 10-й Глобальной логистической конференции в Дубае с результатами деятельности транспортной отрасли Союза и ключевыми проектами, способствующими развитию перевозок по территории ЕАЭС.
2024-05-06T11:55+0500
2024-05-06T11:55+0500
2024-05-06T11:55+0500
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еэк
транспортный коридор
перевозки
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Глобальное изменение логистических цепочек стало катализатором создания и развития новых транспортных путей, заявил министр по транспорту и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, сообщает пресс-служба ЕЭК.В ходе 10-й Глобальной логистической конференции, которая прошла в Дубае (ОАЭ), он рассказал о создании евразийских транспортных коридоров и новых перспективах их развития.Речь шла о работе Комиссии в сфере транспорта и инфраструктуры, а также о важнейших инициативах по созданию общего рынка транспортно-логистических услуг, единого транспортного пространства, в том числе с учетом формирования новых рынков сбыта и логистических цепочек.Он также остановился на ключевых проектах, способствующих развитию перевозок по территории ЕАЭС.Обсуждение важнейших вопросов транспорта и логистики, поиска новых маршрутов продолжили в ходе встречи министра ЕЭК с президентом Global Logistics Alliance GLA (Глобальный логистический альянс) Грейс Сун. "Со стороны Грейс Сун была выражена заинтересованность в сотрудничестве Глобального логистического альянса с ЕЭК и государствами-членами ЕАЭС как с ключевыми игроками транспортной отрасли в евразийском пространстве", — говорится в сообщении.
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еаэс развитие перевозок
Министр ЕЭК рассказал, что стало катализатором создания новых транспортных путей
Арзыбек Кожошев ознакомил участников 10-й Глобальной логистической конференции в Дубае с результатами деятельности транспортной отрасли Союза и ключевыми проектами, способствующими развитию перевозок по территории ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik.
Глобальное изменение логистических цепочек стало катализатором создания и развития новых транспортных путей, заявил министр по транспорту и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
В ходе 10-й Глобальной логистической конференции, которая прошла в Дубае (ОАЭ), он рассказал о создании евразийских транспортных коридоров и новых перспективах их развития.
Речь шла о работе Комиссии в сфере транспорта и инфраструктуры, а также о важнейших инициативах по созданию общего рынка транспортно-логистических услуг, единого транспортного пространства, в том числе с учетом формирования новых рынков сбыта и логистических цепочек.
"Глобальное изменение логистических цепочек на фоне геополитических событий, изменило картину традиционных международных транспортных коридоров, участниками которых являются страны Евразийского экономического союза, и стало катализатором создания и развития новых транспортных путей", — отметил Кожошев.
Он также остановился на ключевых проектах, способствующих развитию перевозок по территории ЕАЭС.
Обсуждение важнейших вопросов транспорта и логистики, поиска новых маршрутов продолжили в ходе встречи министра ЕЭК с президентом Global Logistics Alliance GLA (Глобальный логистический альянс) Грейс Сун.
"Со стороны Грейс Сун была выражена заинтересованность в сотрудничестве Глобального логистического альянса с ЕЭК и государствами-членами ЕАЭС как с ключевыми игроками транспортной отрасли в евразийском пространстве", — говорится в сообщении.