https://uz.sputniknews.ru/20240506/uzbekistan-kuveyt-sotrudnichestvo-proyekty-43740914.html
Кувейтская компания предлагает реализовать ряд проектов в одном из районов Ташкента
Кувейтская компания предлагает реализовать ряд проектов в одном из районов Ташкента
Sputnik Узбекистан
По итогам переговоров стороны достигли предварительной договоренности по конкретным направлениям взаимовыгодного сотрудничества и инвестиций
2024-05-06T10:53+0500
2024-05-06T10:53+0500
2024-05-06T10:53+0500
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Кувейтская компания “Gulf General Trading Co. Ltd.” предлагает реализовать ряд проектов в Сергелийском районе Ташкента, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе переговоров руководителя компании Ияда Салиха, с главой районной администрации Эльбеком Шукуровым.Гостю рассказали о благоприятной среде, созданной в Узбекистане для иностранных инвесторов, тенденциях рынка и финансового моделирования.В свою очередь, Ияд Салих предложил оснастить расположенные в Сергелийском районе государственные медицинские учреждения современным медоборудованием, внедрить технологии раннего выявления и диагностики заболеваний на основе новейших мировых технологий. Также он выразил готовность к сотрудничеству в сфере строительства многоэтажных жилых домов.По итогам переговоров стороны достигли предварительной договоренности по конкретным направлениям взаимодействия и инвестиций.
https://uz.sputniknews.ru/20240505/v-kuveyte-predstavili-turisticheskiy-potentsial-uzbekistana--podrobnosti-43732910.html
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узбекистан, ташкент, сергелийский район, инвестпроекты, кувейт, компания, встреча, хокимият
узбекистан, ташкент, сергелийский район, инвестпроекты, кувейт, компания, встреча, хокимият
Кувейтская компания предлагает реализовать ряд проектов в одном из районов Ташкента
По итогам переговоров стороны достигли предварительной договоренности по конкретным направлениям взаимовыгодного сотрудничества и инвестиций.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik.
Кувейтская компания “Gulf General Trading Co. Ltd.” предлагает реализовать ряд проектов в Сергелийском районе Ташкента, сообщает
ИА "Дунё".
Об этом шла речь в ходе переговоров руководителя компании Ияда Салиха, с главой районной администрации Эльбеком Шукуровым.
Гостю рассказали о благоприятной среде, созданной в Узбекистане для иностранных инвесторов, тенденциях рынка и финансового моделирования.
"Также были внесены предложения по проекту привлечения инвестиций и внедрения современных технологий в Сергелийский район Ташкента, организации фармацевтического производства и строительства торгового комплекса “Sergeli Mall”, — говорится в сообщении.
В свою очередь, Ияд Салих предложил оснастить расположенные в Сергелийском районе государственные медицинские учреждения современным медоборудованием, внедрить технологии раннего выявления и диагностики заболеваний на основе новейших мировых технологий. Также он выразил готовность к сотрудничеству в сфере строительства многоэтажных жилых домов.
По итогам переговоров стороны достигли предварительной договоренности по конкретным направлениям взаимодействия и инвестиций.