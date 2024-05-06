Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240506/uzbekistan-kuveyt-sotrudnichestvo-proyekty-43740914.html
Кувейтская компания предлагает реализовать ряд проектов в одном из районов Ташкента
Кувейтская компания предлагает реализовать ряд проектов в одном из районов Ташкента
Sputnik Узбекистан
По итогам переговоров стороны достигли предварительной договоренности по конкретным направлениям взаимовыгодного сотрудничества и инвестиций
2024-05-06T10:53+0500
2024-05-06T10:53+0500
узбекистан
ташкент
сергелийский район
инвестпроекты
кувейт
компания
встреча
хокимият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/06/43741283_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a6069713e7a53529b09da8d16b555c1.jpg
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Кувейтская компания “Gulf General Trading Co. Ltd.” предлагает реализовать ряд проектов в Сергелийском районе Ташкента, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе переговоров руководителя компании Ияда Салиха, с главой районной администрации Эльбеком Шукуровым.Гостю рассказали о благоприятной среде, созданной в Узбекистане для иностранных инвесторов, тенденциях рынка и финансового моделирования.В свою очередь, Ияд Салих предложил оснастить расположенные в Сергелийском районе государственные медицинские учреждения современным медоборудованием, внедрить технологии раннего выявления и диагностики заболеваний на основе новейших мировых технологий. Также он выразил готовность к сотрудничеству в сфере строительства многоэтажных жилых домов.По итогам переговоров стороны достигли предварительной договоренности по конкретным направлениям взаимодействия и инвестиций.
https://uz.sputniknews.ru/20240505/v-kuveyte-predstavili-turisticheskiy-potentsial-uzbekistana--podrobnosti-43732910.html
узбекистан
ташкент
сергелийский район
кувейт
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/06/43741283_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b243a081bd94f68c883fcd82b24d2f0f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, ташкент, сергелийский район, инвестпроекты, кувейт, компания, встреча, хокимият
узбекистан, ташкент, сергелийский район, инвестпроекты, кувейт, компания, встреча, хокимият

Кувейтская компания предлагает реализовать ряд проектов в одном из районов Ташкента

10:53 06.05.2024
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСкоропомощной стационарный комплекс на территории НИИ им. Склифосовского
Скоропомощной стационарный комплекс на территории НИИ им. Склифосовского - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2024
© Sputnik / Кирилл Каллиников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
По итогам переговоров стороны достигли предварительной договоренности по конкретным направлениям взаимовыгодного сотрудничества и инвестиций.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Кувейтская компания “Gulf General Trading Co. Ltd.” предлагает реализовать ряд проектов в Сергелийском районе Ташкента, сообщает ИА "Дунё".
© ИА "Дунё"Хоким Сергелийского района Эльбек Шукуров провел переговоры с руководителем компании “Gulf General Trading Co. Ltd.” Иядом Салихом
Хоким Сергелийского района Эльбек Шукуров провел переговоры с руководителем компании “Gulf General Trading Co. Ltd.” Иядом Салихом - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2024
Хоким Сергелийского района Эльбек Шукуров провел переговоры с руководителем компании “Gulf General Trading Co. Ltd.” Иядом Салихом
© ИА "Дунё"
Об этом шла речь в ходе переговоров руководителя компании Ияда Салиха, с главой районной администрации Эльбеком Шукуровым.
Гостю рассказали о благоприятной среде, созданной в Узбекистане для иностранных инвесторов, тенденциях рынка и финансового моделирования.
"Также были внесены предложения по проекту привлечения инвестиций и внедрения современных технологий в Сергелийский район Ташкента, организации фармацевтического производства и строительства торгового комплекса “Sergeli Mall”, — говорится в сообщении.
В свою очередь, Ияд Салих предложил оснастить расположенные в Сергелийском районе государственные медицинские учреждения современным медоборудованием, внедрить технологии раннего выявления и диагностики заболеваний на основе новейших мировых технологий. Также он выразил готовность к сотрудничеству в сфере строительства многоэтажных жилых домов.
По итогам переговоров стороны достигли предварительной договоренности по конкретным направлениям взаимодействия и инвестиций.
В Кувейте представили инвестиционный и туристический потенциала Узбекистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2024
В Кувейте представили туристический потенциал Узбекистана — подробности
Вчера, 11:02
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0