https://uz.sputniknews.ru/20240506/uzbekistan-kuveyt-sotrudnichestvo-proyekty-43740914.html

Кувейтская компания предлагает реализовать ряд проектов в одном из районов Ташкента

Кувейтская компания предлагает реализовать ряд проектов в одном из районов Ташкента

Sputnik Узбекистан

По итогам переговоров стороны достигли предварительной договоренности по конкретным направлениям взаимовыгодного сотрудничества и инвестиций

2024-05-06T10:53+0500

2024-05-06T10:53+0500

2024-05-06T10:53+0500

узбекистан

ташкент

сергелийский район

инвестпроекты

кувейт

компания

встреча

хокимият

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Кувейтская компания “Gulf General Trading Co. Ltd.” предлагает реализовать ряд проектов в Сергелийском районе Ташкента, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе переговоров руководителя компании Ияда Салиха, с главой районной администрации Эльбеком Шукуровым.Гостю рассказали о благоприятной среде, созданной в Узбекистане для иностранных инвесторов, тенденциях рынка и финансового моделирования.В свою очередь, Ияд Салих предложил оснастить расположенные в Сергелийском районе государственные медицинские учреждения современным медоборудованием, внедрить технологии раннего выявления и диагностики заболеваний на основе новейших мировых технологий. Также он выразил готовность к сотрудничеству в сфере строительства многоэтажных жилых домов.По итогам переговоров стороны достигли предварительной договоренности по конкретным направлениям взаимодействия и инвестиций.

https://uz.sputniknews.ru/20240505/v-kuveyte-predstavili-turisticheskiy-potentsial-uzbekistana--podrobnosti-43732910.html

узбекистан

ташкент

сергелийский район

кувейт

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узбекистан, ташкент, сергелийский район, инвестпроекты, кувейт, компания, встреча, хокимият