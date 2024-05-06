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Узбекистан привлекает представителей деловых кругов и инвесторов из ОАЭ
Узбекистан привлекает представителей деловых кругов и инвесторов из ОАЭ
Sputnik Узбекистан
Стороны договорились о дальнейшем развитии отношений в сфере туризма
2024-05-06T16:10+0500
2024-05-06T16:10+0500
2024-05-06T16:10+0500
узбекистан
оаэ
туризм
инвестиции
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Достигнуты договоренности о привлечении в Узбекистан представителей деловых кругов и инвесторов из ОАЭ, сообщает пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии.Председатель Комитета по туризму Умид Шадиев провел переговоры с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой Бин Тук Аль Марри.Стороны обсудили текущий уровень и положительную динамику сотрудничества между Узбекистаном и ОАЭ в сфере туризма, а также полное использование существующих возможностей.ОАЭ помогут росту ИТ-компаний Узбекистана — подробностиДля справки: по итогам 2023 года объем взаимной торговли между Узбекистаном и ОАЭ увеличился на 20%. В республике с участием эмиратских инвестиций действуют около 300 предприятий, портфель совместных проектов превысил $4 млрд. Кроме того, разрабатываются перспективные проекты в сферах высоких технологий, энергетики, геологии, сельского хозяйства, туризма, информационных технологий, инфраструктуры, логистики и других областях.
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узбекистан оаэ сотрудничество туризм
узбекистан оаэ сотрудничество туризм
Узбекистан привлекает представителей деловых кругов и инвесторов из ОАЭ
Стороны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в сфере туризма.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik
. Достигнуты договоренности о привлечении в Узбекистан представителей деловых кругов и инвесторов из ОАЭ, сообщает
пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии.
Председатель Комитета по туризму Умид Шадиев провел переговоры с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой Бин Тук Аль Марри.
Стороны обсудили текущий уровень и положительную динамику сотрудничества между Узбекистаном и ОАЭ в сфере туризма, а также полное использование существующих возможностей.
"По итогам встречи достигнут ряд договоренностей об усилении взаимных кампаний по продвижению туризма, привлечении деловых кругов и инвесторов ОАЭ в нашу страну", — говорится в сообщении.
Для справки: по итогам 2023 года объем взаимной торговли между Узбекистаном и ОАЭ увеличился на 20%. В республике с участием эмиратских инвестиций действуют около 300 предприятий, портфель совместных проектов превысил $4 млрд. Кроме того, разрабатываются перспективные проекты в сферах высоких технологий, энергетики, геологии, сельского хозяйства, туризма, информационных технологий, инфраструктуры, логистики и других областях.