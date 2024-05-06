https://uz.sputniknews.ru/20240506/uzbekistan-tekstil-eksport-43739993.html
Стало известно, сколько стран покупают у Узбекистана текстиль
Стало известно, сколько стран покупают у Узбекистана текстиль
Sputnik Узбекистан
За три месяца 2024 года экспорт текстиля составил 12,2% от общего объема экспорта республики, увеличившись на 0,9% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Основная часть поставок пришлась на пряжу.
2024-05-06T09:52+0500
2024-05-06T09:52+0500
2024-05-06T10:17+0500
узбекистан
текстиль
экспорт
статистика
экономика
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В январе – марте 2024 года Узбекистан экспортировал текстильную продукцию в 55 стран мира, сообщает Агентство статистики.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспортный показатель увеличился на 0,9% и составил 12,2% от общего объема экспорта.На продаже текстиля за рубеж республика заработала $775,7 млн.В структуре экспортируемого текстиля основную долю занимали готовые текстильные изделия (37,7 %) и пряжа (46,8%).Общий объем экспорта текстильной продукции включал:
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узбекистан страны текстиль экспорт поставки
узбекистан страны текстиль экспорт поставки
Стало известно, сколько стран покупают у Узбекистана текстиль
09:52 06.05.2024 (обновлено: 10:17 06.05.2024)
За три месяца 2024 года экспорт текстиля составил 12,2% от общего объема экспорта республики, увеличившись на 0,9% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Основная часть поставок пришлась на пряжу.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik.
В январе – марте 2024 года Узбекистан экспортировал текстильную продукцию в 55 стран мира, сообщает
Агентство статистики.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспортный показатель увеличился на 0,9% и составил 12,2% от общего объема экспорта.
На продаже текстиля за рубеж республика заработала $775,7 млн.
В структуре экспортируемого текстиля основную долю занимали готовые текстильные изделия (37,7 %) и пряжа (46,8%).
Общий объем экспорта текстильной продукции включал:
готовые текстильные изделия — $292,5 млн;
трикотажное полотно — $69 млн;
чулочно-носочные изделия — $11,5 млн.