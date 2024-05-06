https://uz.sputniknews.ru/20240506/uzbekistan-tekstil-eksport-43739993.html

Стало известно, сколько стран покупают у Узбекистана текстиль

Стало известно, сколько стран покупают у Узбекистана текстиль

Sputnik Узбекистан

За три месяца 2024 года экспорт текстиля составил 12,2% от общего объема экспорта республики, увеличившись на 0,9% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Основная часть поставок пришлась на пряжу.

2024-05-06T09:52+0500

2024-05-06T09:52+0500

2024-05-06T10:17+0500

узбекистан

текстиль

экспорт

статистика

экономика

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В январе – марте 2024 года Узбекистан экспортировал текстильную продукцию в 55 стран мира, сообщает Агентство статистики.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспортный показатель увеличился на 0,9% и составил 12,2% от общего объема экспорта.На продаже текстиля за рубеж республика заработала $775,7 млн.В структуре экспортируемого текстиля основную долю занимали готовые текстильные изделия (37,7 %) и пряжа (46,8%).Общий объем экспорта текстильной продукции включал:

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