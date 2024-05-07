Психолог: Что делать, если ребенок ругается матом
© Sputnik / Сергей Пятаков/
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Специалист рассказала, как реагировать на употребление мата детьми разного возраста.
С ситуацией, когда ребенок вдруг начинает использовать ненормативную лексику, сталкиваются многие родители, рассказала радио Sputnik семейный психолог Ольга Латынцева.
По ее словам, если малышу нет семи лет, реагировать на это не стоит.
"Почти все дети ругаются матом. Реагировать нужно в зависимости от того, сколько лет ребенку. Например, моему – четыре года, он где-то подхватил одно такое слово и везде его вкручивает. Я ничего не делаю", – поделилась специалист.
По ее мнению, в таком возрасте ребенок постепенно забудет непонятное слово, и это произойдет быстрее, если не заострять на этом внимание.
С ребенком же старше семи лет может помочь спокойный разговор, главное – не устраивать истерик, не унижать и не угрожать, предупредила психолог.
"Мат приходит с улицы, из интернета, от других детей. Мы не в пустыне живем, поэтому разговаривать с ребенком в стиле "где ты узнал это плохое слово, мой рот с мылом" – так делать нельзя. Лучше спокойно объяснить: мне неприятно, что ты при мне ругаешься, у нас дома никто не ругается – это, кстати, если дома и правда никто не ругается. Только не унижайте: "как ты можешь" и так далее. Читать долгие нотации нет смысла, он вас просто не услышит", – объяснила Латынцева.
Что касается переходного возраста, то у него свои особенности.
"Подросток сильно меняется на гормональном уровне. Он понимает, что взрослеет, и не знает, что с этим делать. Ему надоело, что мама ему говорит, какие носки надеть, когда ему есть. Он хочет показать, что он уже большой, что он не такой, как вы, и таким, как вы, никогда не будет. Поэтому некоторые дети начинают специально прилюдно курить, ругаться матом, плеваться, громко разговаривать, надевать на себя странные вещи – это привлечение к себе внимания, вызов", – пояснила специалист.
Она подчеркнула, что, если резко реагировать на подобные выходки подростка, в том числе на матерные слова, можно возвести барьер между собой и ребенком.
"Вы можете спокойно сказать: мне это неприятно, мы не во дворе, я не хочу, чтобы мы дома так разговаривали. Объясните ребенку, что в школе общаются на одном языке, дома – на другом, во дворе – если уж он так хочет – на третьем. Истерику устраивать не надо. У вас будут в жизни более серьезные ситуации и нужно уметь это выдерживать. Иначе потом ребенок какие-то более сложные вопросы вам не задаст", – резюмировала Латынцева.