https://uz.sputniknews.ru/20240507/chto-delat-esli-rebenok-rugaetsya-matom-43768554.html

Психолог: Что делать, если ребенок ругается матом

Психолог: Что делать, если ребенок ругается матом

Sputnik Узбекистан

Специалист рассказала, как реагировать на употребление мата детьми разного возраста

2024-05-07T22:06+0500

2024-05-07T22:06+0500

2024-05-07T22:06+0500

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мнение эксперта

психология

дети

подростки

русский мат

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С ситуацией, когда ребенок вдруг начинает использовать ненормативную лексику, сталкиваются многие родители, рассказала радио Sputnik семейный психолог Ольга Латынцева. По ее словам, если малышу нет семи лет, реагировать на это не стоит.По ее мнению, в таком возрасте ребенок постепенно забудет непонятное слово, и это произойдет быстрее, если не заострять на этом внимание.С ребенком же старше семи лет может помочь спокойный разговор, главное – не устраивать истерик, не унижать и не угрожать, предупредила психолог.Что касается переходного возраста, то у него свои особенности. Она подчеркнула, что, если резко реагировать на подобные выходки подростка, в том числе на матерные слова, можно возвести барьер между собой и ребенком."Вы можете спокойно сказать: мне это неприятно, мы не во дворе, я не хочу, чтобы мы дома так разговаривали. Объясните ребенку, что в школе общаются на одном языке, дома – на другом, во дворе – если уж он так хочет – на третьем. Истерику устраивать не надо. У вас будут в жизни более серьезные ситуации и нужно уметь это выдерживать. Иначе потом ребенок какие-то более сложные вопросы вам не задаст", – резюмировала Латынцева.

https://uz.sputniknews.ru/20240506/alyuminiy-posuda-opasnost-43745161.html

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