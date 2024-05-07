https://uz.sputniknews.ru/20240507/mirziyoyev-veritelnyye-gramoty-posly-43767165.html

Мирзиёев: Узбекистан – миролюбивое и справедливое государство, открывающееся миру

Мирзиёев: Узбекистан – миролюбивое и справедливое государство, открывающееся миру

Sputnik Узбекистан

Глава республики принял верительные грамоты у послов Венгрии, Ирана, Чехии, Омана и Алжира

2024-05-07T15:45+0500

2024-05-07T15:45+0500

2024-05-07T16:16+0500

политика

узбекистан

президент узбекистана

верительные грамоты

венгрия

иран

чехия

оман

алжир

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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у вновь назначенных иностранных послов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Поздравив глав иностранных дипмиссий с назначением, глава республики подчеркнул их важную роль в сближении и развитии многопланового сотрудничества Узбекистана со странами, которые они представляют.Мирзиёев сообщил, что в Стратегии "Узбекистан-2030" обозначены приоритетные направления внешней политики республики: укрепление дружбы и сотрудничества со всеми зарубежными странами, широкое привлечение иностранных инвестиций в экономику, увеличение индустриального и экспортного потенциала, создание благоприятных условий для частного сектора.Он также напомнил, что экономика Узбекистана выросла в два раза за последние семь лет, неуклонно увеличиваются объемы инвестиций, показатели торгового оборота, расширяется география экспорта. На узбекский рынок активно входят ведущие мировые компании и известные бренды.Подчеркнув, что Узбекистан будет последовательно проводить открытую, прагматичную и проактивную внешнюю политику на международной арене, Мирзиёев обратил внимание послов на важность вывода отношений со странами, которые они представляют, на совершенно новый качественный и содержательный уровень.Обращаясь к послу Венгрии, он отметил, что Будапешт — важный и проверенный временем надежный партнер Узбекистана в Европе.Он подчеркнул, что объем двустороннего товарооборота увеличился вдвое, растет количество совместных предприятий, в прошлом году открыто посольство Узбекистана в Будапеште, более сотни узбекских студентов обучаются в венгерских вузах в рамках программы "Stipendium Hungaricum". На рынке республики успешно функционирует ряд венгерских ведущих компаний и банков.Говоря об отношениях Узбекистана и Ирана, президент напомнил, что их корни уходят вглубь веков.Речь шла об активизации контактов на всех уровнях, росте объемов двусторонней торговли, числе совместных предприятий, которое достигло 300. Как отмечалось, стороны определили конкретные планы, чтобы довести взаимный товарооборот до $1 млрд.Также подчеркнута необходимость задействовать в полной мере потенциал сотрудничества по транспортным коридорам и транзиту.Президент отметил, что Чешская Республика является традиционным и важным партнером Узбекистана в Европейском Союзе. Обмен визитами правительственных делегаций в прошлом году вывел двусторонние отношения на новый уровень.Только за последний год взаимная торговля увеличилась в два раза, что наглядно подтверждает наличие огромных возможностей для сотрудничества. В Узбекистане чешские компании успешно действуют в сферах промышленности, инфраструктуры, медицины, выпуска стройматериалов. Готовится к запуску авиасообщение по маршруту "Ташкент — Прага".Важным партнером Узбекистана в Ближневосточном регионе, по словам Мирзиёева, является Султанат Оман.Вместе с тем, он указал на огромный незадействованный потенциал в сотрудничестве двух стран, а также подчеркнул необходимость скорейшего проведения очередного заседания межправкомиссии, формирования Делового совета.По его мнению, перспективной является кооперация в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, телекоммуникациях, текстильной промышленности, туризме. Также глава республики акцентировал внимание на важности эффективного использования возможностей Узбекско-Оманской инвестиционной компании.Говоря об отношениях с Алжиром, глава РУз отметил, что это стремительно развивающаяся страна арабо-мусульманского мира с большим экономическим потенциалом, перспективный партнер Узбекистана на африканском континенте. Алжир первым из арабских государств открыл свое посольство в Ташкенте.президент узбекистана пожелал послам больших успехов в их почетной миссии, призвал чаще посещать регионы с тем, чтобы воочию увидеть происходящие в нашей стране созидательные изменения, что непременно будет способствовать углублению взаимодействия.В свою очередь дипломаты выразили благодарность за условия, созданные для их эффективной деятельности, заверив, что приложат все усилия для дальнейшего развития многопланового сотрудничества с Узбекистаном.

узбекистан

венгрия

чехия

оман

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