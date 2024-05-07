https://uz.sputniknews.ru/20240507/uzbekistan-borba-narkomaniya-narkoprestupnost-43768120.html

В Узбекистане создали Национальный центр по контролю за наркотиками

В Узбекистане создали Национальный центр по контролю за наркотиками

Sputnik Узбекистан

Соответствующим указом президента также утверждена четырехлетняя Национальная стратегия по борьбе с наркоманией и наркопреступностью в республике

2024-05-07T16:56+0500

2024-05-07T16:56+0500

2024-05-07T17:51+0500

общество

узбекистан

наркотики

указ

президент узбекистана

национальный информационно-аналитический центр по контролю за наркотиками

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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Узбекистане создан Национальный центр по контролю за наркотиками. Преобразование предшествующей структуры определено соответствующим Указом президента, сообщает Минюст.Основное направление деятельности Национального центра — систематическое глубокое научно-практическое и информационно-аналитическое изучение, выявление и прогнозирование основных факторов и тенденций ситуации в республике, связанной с наркотическими средствами, в разрезе регионов.Специалисты центра будут проводить регулярный мониторинг исполнения национальных программ, ежегодно утверждаемых Госкомиссией, вносить в соответствующие госорганы и организации представления, предложения и рекомендации по качественной и своевременной реализации намеченных мер.Также Указом утверждена Национальная стратегия по борьбе с наркоманией и наркопреступностью в Республике Узбекистан на 2024 – 2028 годы (Национальная стратегия).Она предусматривает, в частности, формирование иммунитета против наркотиков у населения; внедрение новых действенных механизмов, направленных на предотвращение распространения психоактивных веществ в образовательных учреждениях, кардинальное совершенствование системы ранней профилактики, диагностики и лечения наркомании и токсикомании, а также медико-социальной реабилитации наркозависимых.В Национальной стратегии отражены лучшие практики и положительный международный опыт передовых стран в области своевременного и адекватного реагирования на угрозы трансграничной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.Он также добавил, что формирование специализированного пула следователей позволит вывести на новый уровень в соответствии с международными требованиями процессы дознания и расследования дел в данной сфере.

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