https://uz.sputniknews.ru/20240507/uzbekistan-borba-narkomaniya-narkoprestupnost-43768120.html
В Узбекистане создали Национальный центр по контролю за наркотиками
В Узбекистане создали Национальный центр по контролю за наркотиками
Sputnik Узбекистан
Соответствующим указом президента также утверждена четырехлетняя Национальная стратегия по борьбе с наркоманией и наркопреступностью в республике
2024-05-07T16:56+0500
2024-05-07T16:56+0500
2024-05-07T17:51+0500
общество
узбекистан
наркотики
указ
президент узбекистана
национальный информационно-аналитический центр по контролю за наркотиками
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/07/43753252_0:172:2242:1433_1920x0_80_0_0_8e8a019be8f652a9ce0e5ba964b1fc39.jpg
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Узбекистане создан Национальный центр по контролю за наркотиками. Преобразование предшествующей структуры определено соответствующим Указом президента, сообщает Минюст.Основное направление деятельности Национального центра — систематическое глубокое научно-практическое и информационно-аналитическое изучение, выявление и прогнозирование основных факторов и тенденций ситуации в республике, связанной с наркотическими средствами, в разрезе регионов.Специалисты центра будут проводить регулярный мониторинг исполнения национальных программ, ежегодно утверждаемых Госкомиссией, вносить в соответствующие госорганы и организации представления, предложения и рекомендации по качественной и своевременной реализации намеченных мер.Также Указом утверждена Национальная стратегия по борьбе с наркоманией и наркопреступностью в Республике Узбекистан на 2024 – 2028 годы (Национальная стратегия).Она предусматривает, в частности, формирование иммунитета против наркотиков у населения; внедрение новых действенных механизмов, направленных на предотвращение распространения психоактивных веществ в образовательных учреждениях, кардинальное совершенствование системы ранней профилактики, диагностики и лечения наркомании и токсикомании, а также медико-социальной реабилитации наркозависимых.В Национальной стратегии отражены лучшие практики и положительный международный опыт передовых стран в области своевременного и адекватного реагирования на угрозы трансграничной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.Он также добавил, что формирование специализированного пула следователей позволит вывести на новый уровень в соответствии с международными требованиями процессы дознания и расследования дел в данной сфере.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/07/43753252_52:0:2191:1604_1920x0_80_0_0_bdef6f4ad8f66b103cb152055789aaf3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан контроль наркотики указ президент национальная стратегия борьба наркомания наркопреступность
узбекистан контроль наркотики указ президент национальная стратегия борьба наркомания наркопреступность
В Узбекистане создали Национальный центр по контролю за наркотиками
16:56 07.05.2024 (обновлено: 17:51 07.05.2024)
Соответствующим указом президента также утверждена четырехлетняя Национальная стратегия по борьбе с наркоманией и наркопреступностью в республике.
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik.
В Узбекистане создан Национальный центр по контролю за наркотиками. Преобразование предшествующей структуры определено соответствующим Указом президента, сообщает
Минюст.
"Национальный информационно-аналитический центр по контролю за наркотиками преобразован в Национальный центр по контролю за наркотиками при Администрации Президента (Национальный центр)", — говорится в сообщении.
Основное направление деятельности Национального центра — систематическое глубокое научно-практическое и информационно-аналитическое изучение, выявление и прогнозирование основных факторов и тенденций ситуации в республике, связанной с наркотическими средствами, в разрезе регионов.
Специалисты центра будут проводить регулярный мониторинг исполнения национальных программ, ежегодно утверждаемых Госкомиссией, вносить в соответствующие госорганы и организации представления, предложения и рекомендации по качественной и своевременной реализации намеченных мер.
Также Указом утверждена Национальная стратегия по борьбе с наркоманией и наркопреступностью в Республике Узбекистан на 2024 – 2028 годы (Национальная стратегия).
Она предусматривает, в частности, формирование иммунитета против наркотиков у населения; внедрение новых действенных механизмов, направленных на предотвращение распространения психоактивных веществ в образовательных учреждениях, кардинальное совершенствование системы ранней профилактики, диагностики и лечения наркомании и токсикомании, а также медико-социальной реабилитации наркозависимых.
В Национальной стратегии отражены лучшие практики и положительный международный опыт передовых стран в области своевременного и адекватного реагирования на угрозы трансграничной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.
"Принятая впервые Национальная стратегия возлагает ряд задач не только на государственные органы, но и на ННО и общественность. Посредством их реализации мы получим ранее пресечение и предупреждение незаконного оборота наркотических веществ, разработку новых правовых норм, направленных на развитие борьбы с ними, а также совершенствование нашего законодательства. Вместе с тем будет организована работа по налаживанию новой методики расследования для выявления и предотвращения новых финансовых и преступных методов наркопреступности", — рассказал первый заместитель генерального прокурора РУз Бахриддин Валиев в интервью телеканалу "Узбекистан 24".
Он также добавил, что формирование специализированного пула следователей позволит вывести на новый уровень в соответствии с международными требованиями процессы дознания и расследования дел в данной сфере.