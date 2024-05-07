https://uz.sputniknews.ru/20240507/uzbekistan-veterany-voyny-vyplaty-may-43755862.html

Стало известно, сколько выплатят участникам Второй мировой войны в Узбекистане к 9 мая

Стало известно, сколько выплатят участникам Второй мировой войны в Узбекистане к 9 мая

Sputnik Узбекистан

Единовременная выплата предусмотрена в связи с празднованием 79-й годовщины Победы над фашизмом. Глава республики подписал соответствующий указ, деньги выделят из средств республиканского бюджета и вручат каждому ветерану в торжественной обстановке

2024-05-07T12:07+0500

2024-05-07T12:07+0500

2024-05-07T12:07+0500

общество

узбекистан

вторая мировая война

день памяти и почестей

указ

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Узбекистане каждому участнику и инвалиду Второй мировой войны выплатят по 20 млн. сумов.Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев.Выплаты приурочены к празднованию 9 Мая – Дня памяти и почестей, а также к 79-й годовщине победы над фашизмом. Деньги выделят из средств республиканского бюджета. Президент поручил министерствам, ведомствам и хокимиятам обеспечить вручение данного денежного вознаграждения участникам и инвалидам Второй мировой войны в торжественной и праздничной обстановке.Прошлогодняя выплата к 9 мая составила 18 млн сумов.

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участники вторая мировая война выплата узбекистан 9 мая