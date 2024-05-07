https://uz.sputniknews.ru/20240507/uzbekistan-veterany-voyny-vyplaty-may-43755862.html
Стало известно, сколько выплатят участникам Второй мировой войны в Узбекистане к 9 мая
Стало известно, сколько выплатят участникам Второй мировой войны в Узбекистане к 9 мая
Sputnik Узбекистан
Единовременная выплата предусмотрена в связи с празднованием 79-й годовщины Победы над фашизмом. Глава республики подписал соответствующий указ, деньги выделят из средств республиканского бюджета и вручат каждому ветерану в торжественной обстановке
2024-05-07T12:07+0500
2024-05-07T12:07+0500
2024-05-07T12:07+0500
общество
узбекистан
вторая мировая война
день памяти и почестей
указ
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Узбекистане каждому участнику и инвалиду Второй мировой войны выплатят по 20 млн. сумов.Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев.Выплаты приурочены к празднованию 9 Мая – Дня памяти и почестей, а также к 79-й годовщине победы над фашизмом. Деньги выделят из средств республиканского бюджета. Президент поручил министерствам, ведомствам и хокимиятам обеспечить вручение данного денежного вознаграждения участникам и инвалидам Второй мировой войны в торжественной и праздничной обстановке.Прошлогодняя выплата к 9 мая составила 18 млн сумов.
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участники вторая мировая война выплата узбекистан 9 мая
участники вторая мировая война выплата узбекистан 9 мая
Стало известно, сколько выплатят участникам Второй мировой войны в Узбекистане к 9 мая
Единовременная выплата предусмотрена в связи с празднованием 79-й годовщины Победы над фашизмом. Глава республики подписал соответствующий указ, деньги выделят из средств республиканского бюджета и вручат каждому ветерану в торжественной обстановке.
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Узбекистане каждому участнику и инвалиду Второй мировой войны выплатят по 20 млн. сумов.
Соответствующий указ
подписал Шавкат Мирзиёев.
Выплаты приурочены к празднованию 9 Мая – Дня памяти и почестей, а также к 79-й годовщине победы над фашизмом. Деньги выделят из средств республиканского бюджета.
"Установить единовременное денежное вознаграждение каждому участнику и инвалиду Второй мировой войны в размере 20 000 000 (двадцати миллионов) сумов", — указано в документе.
Президент поручил министерствам, ведомствам и хокимиятам обеспечить вручение данного денежного вознаграждения участникам и инвалидам Второй мировой войны в торжественной и праздничной обстановке.
Прошлогодняя выплата к 9 мая составила 18 млн сумов.