В вузах Узбекистана полностью пересмотрят учебные процессы и внедрят новую систему
11:05 07.05.2024 (обновлено: 11:12 07.05.2024)
© Sputnik/Рамиз БахтияровАбитуриенты во время вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Президенту представили предложения по оптимизации направлений обучения в высшем образовании, совершенствованию систем приема и квалификации.
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев дал указание в срок до 1 сентября полностью пересмотреть учебные процессы и внедрить новую систему в вузах республики, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаКоличество государственных грантов будет определяться исходя из выбора вузов абитуриентами, набравшими наивысший балл
Количество государственных грантов будет определяться исходя из выбора вузов абитуриентами, набравшими наивысший балл
© Пресс-служба президента Узбекистана
Главе РУз представили предложения по оптимизации направлений обучения в высшем образовании, совершенствованию систем приема и квалификации.
Как отмечалось, сегодня в вузах республики — 306 направлений бакалавриата и 625 направлений магистратуры. Однако некоторые из них не соответствуют международным стандартам и требованиям современного рынка труда. Это создает определенные сложности в формировании полноценной квалификации у выпускников и их трудоустройстве.
В связи с этим предлагается пересмотреть направления бакалавриата и магистратуры, а также открыть новые направления в более востребованных областях на основе международной классификации образования и передового зарубежного опыта.
"Рассмотрен также вопрос оптимизации деканатов и других административных структур путем цифровизации учебного процесса в вузах. Дано указание в срок до 1 сентября полностью пересмотреть учебные процессы и внедрить новую систему", — говорится в сообщении.
Речь шла об обеспечении справедливости приема в вузы и предоставлении доступа к государственным грантам самым способным абитуриентам. Нынешнюю систему приема и распределения квот нельзя назвать полностью конкурентными. Некоторые абитуриенты, набравшие высокий балл, могут и не поступить, поскольку в вузе, в который они подали документы, заполнена квота.
"Согласно новому порядку, абитуриент, набравший высокий балл по конкретному направлению, будет рекомендован на государственный грант независимо от выбранного вуза. То есть, молодежь, набирающая высокие баллы, обязательно получит возможность учиться", — указано в сообщении.
Кроме того, теперь государственный грант не будут предоставлять одному студенту на 4 года, а станут перераспределять его ежегодно между студентами, достигшими высоких результатов.
"Глава государства подчеркнул необходимость справедливой организации этой системы и информирования молодежи и родителей о ней", — говорится в сообщении
Квалификационные требования
Как отмечалось, некоторые критерии в республике не соответствуют полностью международным стандартам и требованиям работодателей. Из существующих около 8 тыс. рабочих профессий для более чем 5 тыс. не разработаны стандарты квалификации, а имеющиеся — нечеткие и низкого качества.
Кроме того, в центрах оценки квалификации не внедрена сертификация. Процессы и документация национальной системы квалификаций не цифровизированы.
В связи с этим решено создать Институт развития национальной системы квалификаций и вместе с работодателями разработать необходимые квалификационные требования.
"Это проблема, непосредственно затрагивающая занятость населения. Поэтому необходимо разработать законы в этой области, определить ответственность министерств и ведомств, усилить контроль за их исполнением", – сказал Шавкат Мирзиёев.
Качество технического образования
В республике ежегодно открывают более 3 тыс. промышленных предприятий, на них организуют 146 тыс. рабочих мест. Ежегодная потребность в инженерах и технологах составляет более 25 тыс.
Несмотря на то, что подготовкой кадров занимаются 33 государственных вуза технического направления, качество образования не соответствует требуемому уровню. Некоторые предметы и специализации, которые в них преподают, уже исключены из программ ведущих зарубежных технических университетов. Почти половина учебных планов и программ не соответствует требованиям рынка труда и международным стандартам.
Президент указал ответственным лицам на необходимость кардинальных изменений в этом направлении образования.