https://uz.sputniknews.ru/20240507/v-vuzax-uzbekistana-polnostyu-peresmotryat-uchebnye-protsessy-i-vnedryat-novuyu-sistemu-43754048.html

В вузах Узбекистана полностью пересмотрят учебные процессы и внедрят новую систему

В вузах Узбекистана полностью пересмотрят учебные процессы и внедрят новую систему

Sputnik Узбекистан

Президенту представили предложения по оптимизации направлений обучения в высшем образовании, совершенствованию систем приема и квалификации

2024-05-07T11:05+0500

2024-05-07T11:05+0500

2024-05-07T11:12+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

студенты

абитуриенты

образование

вузы

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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев дал указание в срок до 1 сентября полностью пересмотреть учебные процессы и внедрить новую систему в вузах республики, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Главе РУз представили предложения по оптимизации направлений обучения в высшем образовании, совершенствованию систем приема и квалификации.Как отмечалось, сегодня в вузах республики — 306 направлений бакалавриата и 625 направлений магистратуры. Однако некоторые из них не соответствуют международным стандартам и требованиям современного рынка труда. Это создает определенные сложности в формировании полноценной квалификации у выпускников и их трудоустройстве.В связи с этим предлагается пересмотреть направления бакалавриата и магистратуры, а также открыть новые направления в более востребованных областях на основе международной классификации образования и передового зарубежного опыта.Речь шла об обеспечении справедливости приема в вузы и предоставлении доступа к государственным грантам самым способным абитуриентам. Нынешнюю систему приема и распределения квот нельзя назвать полностью конкурентными. Некоторые абитуриенты, набравшие высокий балл, могут и не поступить, поскольку в вузе, в который они подали документы, заполнена квота.Кроме того, теперь государственный грант не будут предоставлять одному студенту на 4 года, а станут перераспределять его ежегодно между студентами, достигшими высоких результатов.Квалификационные требованияКак отмечалось, некоторые критерии в республике не соответствуют полностью международным стандартам и требованиям работодателей. Из существующих около 8 тыс. рабочих профессий для более чем 5 тыс. не разработаны стандарты квалификации, а имеющиеся — нечеткие и низкого качества.Кроме того, в центрах оценки квалификации не внедрена сертификация. Процессы и документация национальной системы квалификаций не цифровизированы.В связи с этим решено создать Институт развития национальной системы квалификаций и вместе с работодателями разработать необходимые квалификационные требования.Качество технического образованияВ республике ежегодно открывают более 3 тыс. промышленных предприятий, на них организуют 146 тыс. рабочих мест. Ежегодная потребность в инженерах и технологах составляет более 25 тыс.Несмотря на то, что подготовкой кадров занимаются 33 государственных вуза технического направления, качество образования не соответствует требуемому уровню. Некоторые предметы и специализации, которые в них преподают, уже исключены из программ ведущих зарубежных технических университетов. Почти половина учебных планов и программ не соответствует требованиям рынка труда и международным стандартам.Президент указал ответственным лицам на необходимость кардинальных изменений в этом направлении образования.

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