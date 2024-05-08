https://uz.sputniknews.ru/20240508/baxtiyer-saidov-peter-siyyarto-vstrecha-podpisaniye-43777777.html

Бахтиёр Саидов встретился с венгерским коллегой — какие документы подписали

Бахтиёр Саидов встретился с венгерским коллегой — какие документы подписали

Sputnik Узбекистан

В ходе встречи обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, пути дальнейшей активизации связей по многим направлениям.

2024-05-08T10:30+0500

2024-05-08T10:30+0500

2024-05-08T10:30+0500

политика

мид узбекистана

бахтиер саидов

венгрия

петер сийарто

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, сообщает пресс-служба МИД РУз.Стороны отметили "растущую повестку дня многопланового стратегического партнерства между Узбекистаном и Венгрией".По итогам переговоров министры подписали Меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран, который предусматривает совместную работу в области возобновляемых источников энергии, а также Программу сотрудничества между МИД РУз и Министерством иностранных дел и торговли Венгрии на 2024-2026 годы.

https://uz.sputniknews.ru/20240507/mirziyoyev-veritelnyye-gramoty-posly-43767165.html

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