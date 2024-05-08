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https://uz.sputniknews.ru/20240508/baxtiyer-saidov-peter-siyyarto-vstrecha-podpisaniye-43777777.html
Бахтиёр Саидов встретился с венгерским коллегой — какие документы подписали
Бахтиёр Саидов встретился с венгерским коллегой — какие документы подписали
Sputnik Узбекистан
В ходе встречи обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, пути дальнейшей активизации связей по многим направлениям.
2024-05-08T10:30+0500
2024-05-08T10:30+0500
политика
мид узбекистана
бахтиер саидов
венгрия
петер сийарто
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, сообщает пресс-служба МИД РУз.Стороны отметили "растущую повестку дня многопланового стратегического партнерства между Узбекистаном и Венгрией".По итогам переговоров министры подписали Меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран, который предусматривает совместную работу в области возобновляемых источников энергии, а также Программу сотрудничества между МИД РУз и Министерством иностранных дел и торговли Венгрии на 2024-2026 годы.
https://uz.sputniknews.ru/20240507/mirziyoyev-veritelnyye-gramoty-posly-43767165.html
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бахтиёр саидов петер сийярто встреча
бахтиёр саидов петер сийярто встреча

Бахтиёр Саидов встретился с венгерским коллегой — какие документы подписали

10:30 08.05.2024
© Министерство иностранных дел республики УзбекистанГлава МИД Узбекистана провел встречу с министром иностранных дел и торговли Венгрии
Глава МИД Узбекистана провел встречу с министром иностранных дел и торговли Венгрии - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2024
© Министерство иностранных дел республики Узбекистан
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В ходе встречи обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, пути дальнейшей активизации связей по многим направлениям.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, сообщает пресс-служба МИД РУз.
© Министерство иностранных дел республики УзбекистанГлава МИД Узбекистана провел встречу с министром иностранных дел и торговли Венгрии
Глава МИД Узбекистана провел встречу с министром иностранных дел и торговли Венгрии - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2024
Глава МИД Узбекистана провел встречу с министром иностранных дел и торговли Венгрии
© Министерство иностранных дел республики Узбекистан
Стороны отметили "растущую повестку дня многопланового стратегического партнерства между Узбекистаном и Венгрией".
"В ходе нашей встречи обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, пути дальнейшей активизации наших связей по многим направлениям", — написал Саидов в своем Telegram-канале.
© Министерство иностранных дел республики УзбекистанГлава МИД Узбекистана провел встречу с министром иностранных дел и торговли Венгрии
Глава МИД Узбекистана провел встречу с министром иностранных дел и торговли Венгрии - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2024
Глава МИД Узбекистана провел встречу с министром иностранных дел и торговли Венгрии
© Министерство иностранных дел республики Узбекистан
По итогам переговоров министры подписали Меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран, который предусматривает совместную работу в области возобновляемых источников энергии, а также Программу сотрудничества между МИД РУз и Министерством иностранных дел и торговли Венгрии на 2024-2026 годы.
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