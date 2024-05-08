https://uz.sputniknews.ru/20240508/mirziyoyev-pozdravleniye-narod-uzbekistan-9-may-43795477.html

Мирзиёев отметил вклад узбекистанцев в Победу

Мирзиёев отметил вклад узбекистанцев в Победу

Sputnik Узбекистан

Глава республики поздравил ветеранов и весь народ Узбекистана с 9 мая

2024-05-08T18:40+0500

2024-05-08T18:40+0500

2024-05-08T18:40+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

победа

день памяти и почестей

день победы

поздравление

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил ветеранов и весь многонациональный народ республики с 9 Мая – Днем памяти и почестей и 79-й годовщиной Великой Победы во Второй мировой войне. В своем поздравлении он отметил вклад узбекистанцев в Победу.Он напомнил, что военное время 214 тыс. солдат и офицеров из Узбекистана были награждены боевыми орденами и медалями, из них 301 – удостоены звания Героя Советского Союза, 70 – ордена “Славы” трех степеней, "их подвиги, несомненно, являются для нас самыми яркими страницами летописи Великой Победы".Мирзиёев отметил и стойкость узбекистанцев, которые трудились в тылу, работу промышленных предприятий для нужд фронта. В те годы из регионов, объятых пламенем войны, в Узбекистан передислоцировали более 170 заводов и фабрик, в короткие сроки наладив производство.Также президент отметил исключительный гуманизм узбекского народа, который дал кров почти 1 млн 500 тыс. человек, эвакуированных из зон военных действий, окружил отеческой заботой 250 тыс. детей, лишившихся родителей, делился с ними последним куском хлеба.Говоря о сегодняшних днях, Мирзиёев напомнил, что мемориальный комплекс “Парк Победы”, воздвигнутый в Ташкенте как символ подвига народа Узбекистана, за короткое время стал самым почитаемым местом: его уже посетили свыше 2 млн 200 тыс. человек.В своем поздравлении он также выразил огромную признательность ветеранам, отметив, что они окружены постоянным вниманием.По его словам, в нынешнее чрезвычайно сложное и неспокойное время подвиг и славные традиции героев-ветеранов служат образцом в выполнении таких весьма важных задач, как воспитание молодежи в духе патриотизма, защита детей от разных негативных воздействий, в умении ценить и беречь наше самое дорогое достояние – мир и стабильность, межнациональную и межконфессиональную дружбу и согласие. Вдохновленные такой невероятной силой духа мы обязательно с честью выполним свой высокий долг по защите Родины, сохранению мирной жизни, построению Нового Узбекистана, выразил уверенность глава республики.Он пожелал всем соотечественникам здоровья, счастья и благополучия. "Желаю всем вам здоровья, счастья и благополучия. Пусть всегда будет мир в нашей стране, пусть будет счастлив наш народ!", — заключил президент.

https://uz.sputniknews.ru/20240508/putin-pozdravleniye-mirziyoyev-9-may-43791493.html

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