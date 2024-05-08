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https://uz.sputniknews.ru/20240508/mirziyoyev-vstrecha-veterany-gospital-43790292.html
Мирзиёев: Ваша жизнь – школа воли и отваги, ваши слова – пример для молодежи
Мирзиёев: Ваша жизнь – школа воли и отваги, ваши слова – пример для молодежи
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана в преддверии 9 мая навестил ветеранов войны в Центральном военном клиническом госпитале
2024-05-08T15:22+0500
2024-05-08T15:41+0500
общество
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
ветераны
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Ваша жизнь – школа воли и отваги, ваши слова – пример для молодежи, сказал Мирзиёев, навестив участников войны в Центральном военном клиническом госпитале Минобороны, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Ветераны рассказали президенту об учебе, работе и достижениях своих внуков, которые трудятся в различных сферах, внося вклад в процветание страны. Деды призывают их ценить мир, патриотизм и трудолюбие. Ветераны поблагодарили президента за заботу и внимание. Прочитали дуа за мир во всем мире и светлое будущее молодежи.Центральный военный клинический госпиталь Минобороны в 2022 году был полностью отремонтирован, построены новые корпуса. Госпиталь рассчитан на 700 мест, в нем создано около 30 специализированных отделений. Здесь бесплатно лечат военнослужащих, членов их семей и ветеранов. Пациентам оказывают 286 видов диагностических услуг, проводят свыше 600 видов процедур.
https://uz.sputniknews.ru/20240508/mirziyoev-pochtil-pamyat-geroev-voyny-v-parke-pobedy-43786435.html
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мирзиёев встреча ветераны центральный военный клинический госпиталь
мирзиёев встреча ветераны центральный военный клинический госпиталь

Мирзиёев: Ваша жизнь – школа воли и отваги, ваши слова – пример для молодежи

15:22 08.05.2024 (обновлено: 15:41 08.05.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев навестил ветеранов войны
Шавкат Мирзиёев навестил ветеранов войны - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана в преддверии 9 мая навестил ветеранов войны в Центральном военном клиническом госпитале.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Ваша жизнь – школа воли и отваги, ваши слова – пример для молодежи, сказал Мирзиёев, навестив участников войны в Центральном военном клиническом госпитале Минобороны, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев навестил ветеранов войны
Шавкат Мирзиёев навестил ветеранов войны - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2024
Шавкат Мирзиёев навестил ветеранов войны
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Усман ота Хаджиманов из Баявутского района, Файзулла ота Нурматов из Аккурганского района, Анарбой ота Жалилов из Паркентского района и Мухиддин ота Дусанбаев из Уртачирчикского района приехали на лечение. Их здоровье находится под постоянным контролем районных медицинских объединений; им предоставляются бесплатные лекарства и ежегодные путевки в санатории", — говорится в сообщении.
Ветераны рассказали президенту об учебе, работе и достижениях своих внуков, которые трудятся в различных сферах, внося вклад в процветание страны. Деды призывают их ценить мир, патриотизм и трудолюбие.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев навестил ветеранов войны
Шавкат Мирзиёев навестил ветеранов войны - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2024
Шавкат Мирзиёев навестил ветеранов войны
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Все наши усилия направлены на то, чтобы наш народ был доволен, – сказал Шавкат Мирзиёев. – Мы хотим, чтобы результаты реформ доходили до каждого дома. У нас большие планы. Если все будут действовать сообща, мы быстрее достигнем наших целей. Молитвы таких старейшин, как вы, помогают нам в этом. Ваша жизнь – школа воли и отваги, ваши слова – пример для молодежи".
Ветераны поблагодарили президента за заботу и внимание. Прочитали дуа за мир во всем мире и светлое будущее молодежи.
Центральный военный клинический госпиталь Минобороны в 2022 году был полностью отремонтирован, построены новые корпуса. Госпиталь рассчитан на 700 мест, в нем создано около 30 специализированных отделений. Здесь бесплатно лечат военнослужащих, членов их семей и ветеранов. Пациентам оказывают 286 видов диагностических услуг, проводят свыше 600 видов процедур.
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