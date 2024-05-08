https://uz.sputniknews.ru/20240508/mirziyoyev-vstrecha-veterany-gospital-43790292.html

Мирзиёев: Ваша жизнь – школа воли и отваги, ваши слова – пример для молодежи

Мирзиёев: Ваша жизнь – школа воли и отваги, ваши слова – пример для молодежи

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана в преддверии 9 мая навестил ветеранов войны в Центральном военном клиническом госпитале

2024-05-08T15:22+0500

2024-05-08T15:22+0500

2024-05-08T15:41+0500

общество

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

ветераны

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Ваша жизнь – школа воли и отваги, ваши слова – пример для молодежи, сказал Мирзиёев, навестив участников войны в Центральном военном клиническом госпитале Минобороны, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Ветераны рассказали президенту об учебе, работе и достижениях своих внуков, которые трудятся в различных сферах, внося вклад в процветание страны. Деды призывают их ценить мир, патриотизм и трудолюбие. Ветераны поблагодарили президента за заботу и внимание. Прочитали дуа за мир во всем мире и светлое будущее молодежи.Центральный военный клинический госпиталь Минобороны в 2022 году был полностью отремонтирован, построены новые корпуса. Госпиталь рассчитан на 700 мест, в нем создано около 30 специализированных отделений. Здесь бесплатно лечат военнослужащих, членов их семей и ветеранов. Пациентам оказывают 286 видов диагностических услуг, проводят свыше 600 видов процедур.

https://uz.sputniknews.ru/20240508/mirziyoev-pochtil-pamyat-geroev-voyny-v-parke-pobedy-43786435.html

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