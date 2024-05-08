https://uz.sputniknews.ru/20240508/odna-noga-korochye-drugoy-vrach-rekomendatsii-43779065.html

Какое нарушение здоровья есть у 8 из 10 человек — врач

Какое нарушение здоровья есть у 8 из 10 человек — врач

Sputnik Узбекистан

Ортопед объяснил, как почти незаметная разница в длине ног может вызвать боли и дискомфорт

2024-05-08T22:06+0500

2024-05-08T22:06+0500

2024-05-08T22:06+0500

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мнение эксперта

здоровье

ортопед

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Считается, что человек имеет симметричное строение тела. Однако, это — миф. Исследования показывают, что у большинства людей одна нога немного короче другой. Причин такой разницы может быть много, но выделяют два основных типа укорочения конечности – абсолютное и относительное, рассказала радио Sputnik врач травматолог-ортопед Антонина Завадская.Также она добавила, что относительное укорочение бывает связано с перекосом определенных костей скелета, а не с длиной самих ног, продолжила она.По ее словам, для взрослого человека допустимой разницей в длине ног является 1–1,5 сантиметра, обычно люди даже не замечают такого расхождения. Однако при этом, суставы укороченной конечности стираются быстрее, и деформация может увеличиваться, провоцируя развитие различных заболеваний."Восемь из десяти человек живут с укорочением одной ноги от 0,5 см и не знают об этом. Но если эта разница более полутора сантиметров, при походке становится заметным переваливание и явный наклон на бок. Появляется заметный эстетический недостаток. Когда девушка надевает топик или, допустим, брюки с открытой талией, она видит, что у нее ремень с одной стороны выше расположен, с другой – ниже, брючины как будто разной длины. Со временем у человека могут развиться остеохондроз и остеоартроз – разрушение отростков позвоночника с нервными окончаниями. Если укорочение больше 1-1,5 сантиметров и человек постоянно кренится в сторону, то происходит ущемление корешков и возникает болевой синдром", — предупредила ортопед. Завадская рекомендовала при первых признаках асимметрии обратиться к врачу, чтобы выявить ее причину и начать лечение. В заключение она добавил, что любой тип укорочения конечности можно корректировать с помощью ортопедических изделий.

https://uz.sputniknews.ru/20240503/kak-gadjety-vliyayut-na-zrenie-43719469.html

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мнение эксперта, здоровье, ортопед