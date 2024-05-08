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Какое нарушение здоровья есть у 8 из 10 человек — врач
Какое нарушение здоровья есть у 8 из 10 человек — врач
Sputnik Узбекистан
Ортопед объяснил, как почти незаметная разница в длине ног может вызвать боли и дискомфорт
2024-05-08T22:06+0500
2024-05-08T22:06+0500
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мнение эксперта
здоровье
ортопед
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Считается, что человек имеет симметричное строение тела. Однако, это — миф. Исследования показывают, что у большинства людей одна нога немного короче другой. Причин такой разницы может быть много, но выделяют два основных типа укорочения конечности – абсолютное и относительное, рассказала радио Sputnik врач травматолог-ортопед Антонина Завадская.Также она добавила, что относительное укорочение бывает связано с перекосом определенных костей скелета, а не с длиной самих ног, продолжила она.По ее словам, для взрослого человека допустимой разницей в длине ног является 1–1,5 сантиметра, обычно люди даже не замечают такого расхождения. Однако при этом, суставы укороченной конечности стираются быстрее, и деформация может увеличиваться, провоцируя развитие различных заболеваний."Восемь из десяти человек живут с укорочением одной ноги от 0,5 см и не знают об этом. Но если эта разница более полутора сантиметров, при походке становится заметным переваливание и явный наклон на бок. Появляется заметный эстетический недостаток. Когда девушка надевает топик или, допустим, брюки с открытой талией, она видит, что у нее ремень с одной стороны выше расположен, с другой – ниже, брючины как будто разной длины. Со временем у человека могут развиться остеохондроз и остеоартроз – разрушение отростков позвоночника с нервными окончаниями. Если укорочение больше 1-1,5 сантиметров и человек постоянно кренится в сторону, то происходит ущемление корешков и возникает болевой синдром", — предупредила ортопед. Завадская рекомендовала при первых признаках асимметрии обратиться к врачу, чтобы выявить ее причину и начать лечение. В заключение она добавил, что любой тип укорочения конечности можно корректировать с помощью ортопедических изделий.
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мнение эксперта, здоровье, ортопед
мнение эксперта, здоровье, ортопед

Какое нарушение здоровья есть у 8 из 10 человек — врач

22:06 08.05.2024
© Depositphotos.com / Piolka Женщина идёт на носочках
Женщина идёт на носочках - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2024
© Depositphotos.com / Piolka
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Ортопед объяснила, как почти незаметная разница в длине ног может вызвать боли и дискомфорт.
Считается, что человек имеет симметричное строение тела. Однако, это — миф. Исследования показывают, что у большинства людей одна нога немного короче другой. Причин такой разницы может быть много, но выделяют два основных типа укорочения конечности – абсолютное и относительное, рассказала радио Sputnik врач травматолог-ортопед Антонина Завадская.
"Абсолютное укорочение – это когда одна нога по длине короче другой. Это может быть врожденная аномалия развития или последствия травмы, перелома, который сросся неправильно. Также причиной может стать деформирующий артроз (воспалительное заболевание, – ред.) тазобедренного или коленного сустава. Укорочение может возникнуть после эндопротезирования, то есть замены сустава на эндопротез, который тоже может повлиять на длину конечности в ту или иную сторону", — объяснила специалист.
Также она добавила, что относительное укорочение бывает связано с перекосом определенных костей скелета, а не с длиной самих ног, продолжила она.
"Причиной относительного укорочения чаще всего является боковое искривление позвоночника, так называемый сколиоз. При этом заболевании позвоночник искривляется в одну сторону, поднимается одно плечо, за ним обязательно тянутся лопатка и таз, крыло подвздошной кости, соответственно, поднимается нога", — уточнила Завадская.
По ее словам, для взрослого человека допустимой разницей в длине ног является 1–1,5 сантиметра, обычно люди даже не замечают такого расхождения. Однако при этом, суставы укороченной конечности стираются быстрее, и деформация может увеличиваться, провоцируя развитие различных заболеваний.
"Восемь из десяти человек живут с укорочением одной ноги от 0,5 см и не знают об этом. Но если эта разница более полутора сантиметров, при походке становится заметным переваливание и явный наклон на бок. Появляется заметный эстетический недостаток. Когда девушка надевает топик или, допустим, брюки с открытой талией, она видит, что у нее ремень с одной стороны выше расположен, с другой – ниже, брючины как будто разной длины. Со временем у человека могут развиться остеохондроз и остеоартроз – разрушение отростков позвоночника с нервными окончаниями. Если укорочение больше 1-1,5 сантиметров и человек постоянно кренится в сторону, то происходит ущемление корешков и возникает болевой синдром", — предупредила ортопед.
Завадская рекомендовала при первых признаках асимметрии обратиться к врачу, чтобы выявить ее причину и начать лечение. В заключение она добавил, что любой тип укорочения конечности можно корректировать с помощью ортопедических изделий.
Повседневная жизнь в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2024
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