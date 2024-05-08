Как Мирзиёева встретили в Москве — фото

"В соответствии с программой визита Президент Узбекистана примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, торжественных мероприятиях по случаю 79-й годовщины Победы во Второй мировой войне, а также проведет ряд двусторонних встреч", — говорится в сообщении.