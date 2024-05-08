Как Мирзиёева встретили в Москве — фото
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Шавкат Мирзиёев в ходе рабочего визита в Россию примет участие в юбилейном саммите ЕАЭС и Параде Победы.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В международном аэропорту Внуково его встретили и. о. зампредседателя правительства – министра промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и другие официальные лица.
"В соответствии с программой визита Президент Узбекистана примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, торжественных мероприятиях по случаю 79-й годовщины Победы во Второй мировой войне, а также проведет ряд двусторонних встреч", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана