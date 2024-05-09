Мирзиёев выступил на юбилейном саммите ЕАЭС — что предложил президент
09:45 09.05.2024 (обновлено: 12:12 09.05.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики обозначил пять приоритетных направлений взаимовыгодного сотрудничества с Евразийским экономическим союзом.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, в ходе рабочего визита в Москву, принял участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в качестве главы государства-наблюдателя.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета
Шавкат Мирзиёев принял участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета
© Пресс-служба президента Узбекистана
Говоря о сотрудничестве Узбекистана с ЕАЭС в статусе наблюдателя, Мирзиёев подчеркнул рост объёмов взаимного товарооборота, прежде всего за счёт увеличения поставок промышленной продукции. Одновременно повышается доля расчётов в национальных валютах.
Он отметил запуск свыше 1 тыс. совместных предприятий и проектов, рост объёмов грузоперевозок, частоты регулярных авиарейсов.
Мирзиёев напомнил, что вместе с Евразийской экономической комиссией проведено три заседания Рабочей группы высокого уровня, в полном объёме реализованы мероприятия совместного Плана.
Узбекистан подключился к отраслевым проектам и программам в сфере цифровизации торговли и грузоперевозок, в области электронной коммерции, климатической повестки.
В своем выступлении глава республики обозначил пять приоритетных направлений взаимовыгодного сотрудничества с Евразийским экономическим союзом:
Первое. Узбекистан заинтересован в расширении практического партнерства и более активном участии в реализации многосторонних проектов отраслевого взаимодействия в рамках стратегических направлений развития ЕАЭС.
В связи с этим, глава республики предложил подготовить новый комплексный План совместных мероприятий Правительства Узбекистана и Евразийской экономической комиссии на среднесрочную перспективу.
"Уверены, что эффективной реализации данного документа будет служить скорейшее принятие механизма, регламентирующего вопросы полноценного участия государств-наблюдателей в проектах", — подчеркнул президент РУз.
Второе. Он подтвердил готовность к взаимному устранению барьеров и ограничений в торговле со странами ЕАЭС.
Мирзиёев напомнил о запуске процедуры присоединения Узбекистана к Правилам определения страны происхождения товаров от 2009 года, отметив, что конкретными практическими шагами в этом направлении могли бы стать организация электронного обмена данными о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через наши таможенные границы, интеграция информационных систем санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, принятие Плана по сближению мер технического регулирования и применение электронной сертификации.
Третье. Важно продолжить тесный диалог по развитию транспортного коридора "Север-Юг" в направлении рынков стран Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока.
В этом плане РУз приветствует плодотворные итоги первой встречи руководителей транспортных ведомств по развитию мультимодального маршрута Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан, состоявшейся в конце апреля в городе Термезе.
"В целях упрощения процедур транзита между нашими странами выступаем за разработку Комплекса мер по цифровому взаимодействию с внедряемой Единой системой таможенного транзита ЕАЭС", — сказал он.
Четвертое. Узбекистан намерен и далее активно поддерживать проекты промышленной кооперации и программы локализации производства востребованной продукции.
"Предлагаю разработать отдельную "дорожную карту" в этом направлении, предусмотрев размещение новых мощностей в индустриальных зонах и технопарках, совместно создаваемых в регионах наших стран", — озвучил еще одну инициативу Мирзиёев.
Также он добавил, что вопросы широкого привлечения бизнеса к таким проектам можно рассмотреть в ходе первой встречи Торгово-промышленной палаты Узбекистана и Делового совета ЕАЭС, которая пройдет в этом году в Самарканде.
Кроме того, глава РУз высказал заинтересованность в использовании возможностей специального механизма поддержки программ промышленной кооперации в рамках Объединения.
Пятое. Президент отдельно отметил важность налаживания системной работы и расширения сотрудничества с органами Евразийского экономического союза по таким направлениям, как развитие Евразийского Агроэкспресса, внедрение "зеленых" и водо-сберегающих технологий, поддержка создания совместных агропромышленных кластеров и логистических центров, выработка общих подходов и тесное сотрудничество в вопросах преодоления последствий изменения климата.
Одно из очередных заседаний соответствующей Рабочей группы он предложил провести в Узбекистане.
В числе других важных направлений — формирование благоприятных условий и социальных гарантий деятельности трудовых мигрантов в наших странах, с подключением к цифровым платформам, разработка совместных туристических программ и продуктов, направленных на кардинальное увеличение туристического обмена.
По мнению Мирзиёева, все указанные направления могут быть отражены в новом Плане среднесрочного сотрудничества.
В юбилейном саммите ЕАЭС, прошедшем под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна, также участвовали президент России Владимир Путин президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, в качестве главы государства-наблюдателя — президент Кубы Мигель Диас-Канель, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, и в качестве гостя — Генсек СНГ Сергей Лебедев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета
Шавкат Мирзиёев принял участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета
© Пресс-служба президента Узбекистана
Они рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения многостороннего торгово-экономического сотрудничества, поддержки проектов промышленной кооперации, реализации совместных программ в приоритетных направлениях взаимодействия.
Напомним, что Шавкат Мирзиёев находится в Москве с рабочим визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Сегодня лидер Узбекистана примет участие в торжественных мероприятиях в связи с 79-й годовщиной Победы во Второй мировой войне.