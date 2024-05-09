https://uz.sputniknews.ru/20240509/mirziyoyev-eaeu-sammit-vystupleniye-43798624.html

Мирзиёев выступил на юбилейном саммите ЕАЭС — что предложил президент

Мирзиёев выступил на юбилейном саммите ЕАЭС — что предложил президент

Sputnik Узбекистан

Глава республики обозначил пять приоритетных направлений взаимовыгодного сотрудничества с Евразийским экономическим союзом

2024-05-09T09:45+0500

2024-05-09T09:45+0500

2024-05-09T12:12+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

россия

москва

саммит

еаэс

выступление

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, в ходе рабочего визита в Москву, принял участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в качестве главы государства-наблюдателя.Говоря о сотрудничестве Узбекистана с ЕАЭС в статусе наблюдателя, Мирзиёев подчеркнул рост объёмов взаимного товарооборота, прежде всего за счёт увеличения поставок промышленной продукции. Одновременно повышается доля расчётов в национальных валютах.Он отметил запуск свыше 1 тыс. совместных предприятий и проектов, рост объёмов грузоперевозок, частоты регулярных авиарейсов.Мирзиёев напомнил, что вместе с Евразийской экономической комиссией проведено три заседания Рабочей группы высокого уровня, в полном объёме реализованы мероприятия совместного Плана.Узбекистан подключился к отраслевым проектам и программам в сфере цифровизации торговли и грузоперевозок, в области электронной коммерции, климатической повестки.В своем выступлении глава республики обозначил пять приоритетных направлений взаимовыгодного сотрудничества с Евразийским экономическим союзом:Первое. Узбекистан заинтересован в расширении практического партнерства и более активном участии в реализации многосторонних проектов отраслевого взаимодействия в рамках стратегических направлений развития ЕАЭС.В связи с этим, глава республики предложил подготовить новый комплексный План совместных мероприятий Правительства Узбекистана и Евразийской экономической комиссии на среднесрочную перспективу.Второе. Он подтвердил готовность к взаимному устранению барьеров и ограничений в торговле со странами ЕАЭС.Мирзиёев напомнил о запуске процедуры присоединения Узбекистана к Правилам определения страны происхождения товаров от 2009 года, отметив, что конкретными практическими шагами в этом направлении могли бы стать организация электронного обмена данными о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через наши таможенные границы, интеграция информационных систем санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, принятие Плана по сближению мер технического регулирования и применение электронной сертификации.Третье. Важно продолжить тесный диалог по развитию транспортного коридора "Север-Юг" в направлении рынков стран Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока.В этом плане РУз приветствует плодотворные итоги первой встречи руководителей транспортных ведомств по развитию мультимодального маршрута Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан, состоявшейся в конце апреля в городе Термезе.Четвертое. Узбекистан намерен и далее активно поддерживать проекты промышленной кооперации и программы локализации производства востребованной продукции.Также он добавил, что вопросы широкого привлечения бизнеса к таким проектам можно рассмотреть в ходе первой встречи Торгово-промышленной палаты Узбекистана и Делового совета ЕАЭС, которая пройдет в этом году в Самарканде.Кроме того, глава РУз высказал заинтересованность в использовании возможностей специального механизма поддержки программ промышленной кооперации в рамках Объединения.Пятое. Президент отдельно отметил важность налаживания системной работы и расширения сотрудничества с органами Евразийского экономического союза по таким направлениям, как развитие Евразийского Агроэкспресса, внедрение "зеленых" и водо-сберегающих технологий, поддержка создания совместных агропромышленных кластеров и логистических центров, выработка общих подходов и тесное сотрудничество в вопросах преодоления последствий изменения климата.Одно из очередных заседаний соответствующей Рабочей группы он предложил провести в Узбекистане.В числе других важных направлений — формирование благоприятных условий и социальных гарантий деятельности трудовых мигрантов в наших странах, с подключением к цифровым платформам, разработка совместных туристических программ и продуктов, направленных на кардинальное увеличение туристического обмена.По мнению Мирзиёева, все указанные направления могут быть отражены в новом Плане среднесрочного сотрудничества.В юбилейном саммите ЕАЭС, прошедшем под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна, также участвовали президент России Владимир Путин президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, в качестве главы государства-наблюдателя — президент Кубы Мигель Диас-Канель, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, и в качестве гостя — Генсек СНГ Сергей Лебедев.Они рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения многостороннего торгово-экономического сотрудничества, поддержки проектов промышленной кооперации, реализации совместных программ в приоритетных направлениях взаимодействия.Напомним, что Шавкат Мирзиёев находится в Москве с рабочим визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Сегодня лидер Узбекистана примет участие в торжественных мероприятиях в связи с 79-й годовщиной Победы во Второй мировой войне.

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