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https://uz.sputniknews.ru/20240509/mirziyoyev-putin-moskva-vstrecha-43801731.html
Мирзиёев встретился с Путиным — что обсудили лидеры Узбекистана и России
Мирзиёев встретился с Путиным — что обсудили лидеры Узбекистана и России
Sputnik Узбекистан
Речь шла о дальнейшем укреплении узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, в том числе развитии торгово-экономического сотрудничества.
2024-05-09T12:32+0500
2024-05-09T12:32+0500
политика
россия
узбекистан
шавкат мирзиёев
владимир путин
встреча
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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В рамках рабочего визита в Москву, состоялась встреча Шавката Мирзиёева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, в том числе развития торгово-экономического сотрудничества.Владимир Путин отметил ритмичную работу правительств двух стран и рост взаимного товарооборота, сообщает РИА Новости.В свою очередь лидер Узбекистана рассказал, что все ведомства и премьер-министры "зациклены" на торговых договоренностях двух стран. "Они все выполняются", — сообщил он.Кроме того, Путин сообщил, что Россия увеличивает объем закупок продуктов из Узбекистана из года в год, наращивание продолжится.Мирзиеев отметил, что у республики "есть возможность насыщать рынок России продуктами сельского хозяйства".Путин добавил, что Россия ждет поставки фруктов и овощей из Узбекистана, как и в 2023 году."Фрукты, овощи из Узбекистана ждем, как в прошлом году. Ну и вам хорошо, рынок сбыта, и нам, поскольку цены все-таки держат, не дает подниматься ценам", — сказал Путин.Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению Владимира Путина находится в Москве с рабочим визитом. Накануне он выступил на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, а сегодня участвует в торжественных мероприятиях по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
https://uz.sputniknews.ru/20240509/mirziyoyev-eaeu-sammit-vystupleniye-43798624.html
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путин мирзиёев москва

Мирзиёев встретился с Путиным — что обсудили лидеры Узбекистана и России

12:32 09.05.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Речь шла о дальнейшем укреплении узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, в том числе развитии торгово-экономического сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В рамках рабочего визита в Москву, состоялась встреча Шавката Мирзиёева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, в том числе развития торгово-экономического сотрудничества.
Владимир Путин отметил ритмичную работу правительств двух стран и рост взаимного товарооборота, сообщает РИА Новости.
"Правительства работают достаточно ритмично... Товарооборот растет у нас", — сказал он.
В свою очередь лидер Узбекистана рассказал, что все ведомства и премьер-министры "зациклены" на торговых договоренностях двух стран. "Они все выполняются", — сообщил он.

"В этом году мы будем осваивать 5 миллиардов, каждому министру распределили, кто за что отвечает. С (исполняющим обязанности вице-премьера - главы Минпромторга РФ Денисом - ред.) Мантуровым тоже я встречался, у него четыре вопроса были, мы все их на ходу решили", — добавил Мирзиёев.

Кроме того, Путин сообщил, что Россия увеличивает объем закупок продуктов из Узбекистана из года в год, наращивание продолжится.
"Мы увеличиваем объем закупок из года в год… Будем развивать, у нас и так выросли (закупки - ред.) за последние пару лет, такого уровня раньше не было никогда", — сказал глава РФ.
Мирзиеев отметил, что у республики "есть возможность насыщать рынок России продуктами сельского хозяйства".
Путин добавил, что Россия ждет поставки фруктов и овощей из Узбекистана, как и в 2023 году.
"Фрукты, овощи из Узбекистана ждем, как в прошлом году. Ну и вам хорошо, рынок сбыта, и нам, поскольку цены все-таки держат, не дает подниматься ценам", — сказал Путин.
Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению Владимира Путина находится в Москве с рабочим визитом. Накануне он выступил на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, а сегодня участвует в торжественных мероприятиях по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Шавкат Мирзиёев принял участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2024
Мирзиёев выступил на юбилейном саммите ЕАЭС — что предложил президент
09:45
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