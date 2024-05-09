https://uz.sputniknews.ru/20240509/mirziyoyev-putin-moskva-vstrecha-43801731.html

Мирзиёев встретился с Путиным — что обсудили лидеры Узбекистана и России

Мирзиёев встретился с Путиным — что обсудили лидеры Узбекистана и России

Sputnik Узбекистан

Речь шла о дальнейшем укреплении узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, в том числе развитии торгово-экономического сотрудничества.

2024-05-09T12:32+0500

2024-05-09T12:32+0500

2024-05-09T12:32+0500

политика

россия

узбекистан

шавкат мирзиёев

владимир путин

встреча

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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В рамках рабочего визита в Москву, состоялась встреча Шавката Мирзиёева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, в том числе развития торгово-экономического сотрудничества.Владимир Путин отметил ритмичную работу правительств двух стран и рост взаимного товарооборота, сообщает РИА Новости.В свою очередь лидер Узбекистана рассказал, что все ведомства и премьер-министры "зациклены" на торговых договоренностях двух стран. "Они все выполняются", — сообщил он.Кроме того, Путин сообщил, что Россия увеличивает объем закупок продуктов из Узбекистана из года в год, наращивание продолжится.Мирзиеев отметил, что у республики "есть возможность насыщать рынок России продуктами сельского хозяйства".Путин добавил, что Россия ждет поставки фруктов и овощей из Узбекистана, как и в 2023 году."Фрукты, овощи из Узбекистана ждем, как в прошлом году. Ну и вам хорошо, рынок сбыта, и нам, поскольку цены все-таки держат, не дает подниматься ценам", — сказал Путин.Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению Владимира Путина находится в Москве с рабочим визитом. Накануне он выступил на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, а сегодня участвует в торжественных мероприятиях по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

https://uz.sputniknews.ru/20240509/mirziyoyev-eaeu-sammit-vystupleniye-43798624.html

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