Мирзиёев встретился с Путиным — что обсудили лидеры Узбекистана и России
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Речь шла о дальнейшем укреплении узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, в том числе развитии торгово-экономического сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В рамках рабочего визита в Москву, состоялась встреча Шавката Мирзиёева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, в том числе развития торгово-экономического сотрудничества.
Владимир Путин отметил ритмичную работу правительств двух стран и рост взаимного товарооборота, сообщает РИА Новости.
"Правительства работают достаточно ритмично... Товарооборот растет у нас", — сказал он.
В свою очередь лидер Узбекистана рассказал, что все ведомства и премьер-министры "зациклены" на торговых договоренностях двух стран. "Они все выполняются", — сообщил он.
"В этом году мы будем осваивать 5 миллиардов, каждому министру распределили, кто за что отвечает. С (исполняющим обязанности вице-премьера - главы Минпромторга РФ Денисом - ред.) Мантуровым тоже я встречался, у него четыре вопроса были, мы все их на ходу решили", — добавил Мирзиёев.
Кроме того, Путин сообщил, что Россия увеличивает объем закупок продуктов из Узбекистана из года в год, наращивание продолжится.
"Мы увеличиваем объем закупок из года в год… Будем развивать, у нас и так выросли (закупки - ред.) за последние пару лет, такого уровня раньше не было никогда", — сказал глава РФ.
Мирзиеев отметил, что у республики "есть возможность насыщать рынок России продуктами сельского хозяйства".
Путин добавил, что Россия ждет поставки фруктов и овощей из Узбекистана, как и в 2023 году.
"Фрукты, овощи из Узбекистана ждем, как в прошлом году. Ну и вам хорошо, рынок сбыта, и нам, поскольку цены все-таки держат, не дает подниматься ценам", — сказал Путин.
Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению Владимира Путина находится в Москве с рабочим визитом. Накануне он выступил на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, а сегодня участвует в торжественных мероприятиях по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.