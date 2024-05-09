Путин выступил на Параде Победы в Москве — главное из речи
© Sputnik / Рамиль Ситдиков/
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В столице России на Красной площади прошел военный парад в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Президент России — Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами РФ Владимир Путин выступил с речью на Параде Победы в Москве.
Он обратился к гражданам России, ветеранам, солдатам, матросам, сержантам, старшинам, мичманам, прапорщикам, офицерам, генералам, адмиралам, бойцам, командирам, фронтовикам – героям СВО, поздравив их Днём Победы, "с нашим самым главным, подлинно народным, священным праздником."
Президент РФ отметил заслуги тех, кто защитил родную землю, сокрушил нацизм, освободил народы Европы, достигнув вершин ратной и трудовой доблести.
Вместе с тем, он отметил попытки искажения истории, желание Запада забыть уроки Второй мировой войны.
"Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою, по сути колониальную политику на лицемерии и лжи. Они сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, перечёркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей, о той великой жертве, которую они принесли во имя жизни", — сказал Путин.
Он указал, что реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов – это часть общей политики западных элит по разжиганию всё новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных, независимых центров мирового развития.
Также Путин подчеркнул:
Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность. Знаем, к чему ведёт непомерность таких амбиций.
Россия будет делать всё, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности.
Мы помним, что судьба человечества решалась в грандиозных битвах под Москвой и Ленинградом, Ржевом, Сталинградом, Курском и Харьковом, под Минском, Смоленском и Киевом, в тяжёлых, кровопролитных боях от Мурманска до Кавказа и Крыма.
Россия никогда не забудет общую борьбу и традиции союзничества в борьбе с нацизмом.
Президент РФ напомнил, что страна переживает сложный, рубежный период, а судьба родины и ее будущее зависит от каждого.
"Сегодня, в День Победы, мы осознаём это ещё более остро и отчётливо и неизменно равняемся на поколение победителей – отважное, благородное, мудрое, на его умение беречь дружбу и стойко переносить невзгоды, всегда быть уверенными в себе и в своей стране, искренне и беззаветно любить Родину", — сказал он.
Вместе с тем, российский лидер отметил заслуги героев, которые находятся на передовой, на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.
"Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью. С вами – вся Россия. В вас верят, переживают за вас и наши ветераны. Их духовная сопричастность вашим судьбам и подвигам нерушимо связывает поколение героев Отечества", — сказал Путин.
Он добавил, что сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война, перед ушедшими от нас ветеранами, "перед памятью мирных жителей, погибших от варварских обстрелов и терактов неонацистов, перед нашими боевыми товарищами, павшими в борьбе с неонацизмом, в праведном бою за Россию".
В связи с этим, глава РФ объявил минуту молчания.
В заключение он сказал, что 9 мая – это всегда очень эмоциональный, пронзительный день, который объединяет все поколения.
"Мы идём вперёд, опираясь на наши вековые традиции, и уверены, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа!", — подчеркнул Владимир Путин.