https://uz.sputniknews.ru/20240509/putin-rech-parad-pobedy-moskva-43803585.html

Путин выступил на Параде Победы в Москве — главное из речи

Путин выступил на Параде Победы в Москве — главное из речи

Sputnik Узбекистан

В столице России на Красной площади прошел военный парад в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

2024-05-09T14:30+0500

2024-05-09T14:30+0500

2024-05-09T14:30+0500

россия

владимир путин

парад победы

великая отечественная война

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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Президент России — Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами РФ Владимир Путин выступил с речью на Параде Победы в Москве.Он обратился к гражданам России, ветеранам, солдатам, матросам, сержантам, старшинам, мичманам, прапорщикам, офицерам, генералам, адмиралам, бойцам, командирам, фронтовикам – героям СВО, поздравив их Днём Победы, "с нашим самым главным, подлинно народным, священным праздником."Президент РФ отметил заслуги тех, кто защитил родную землю, сокрушил нацизм, освободил народы Европы, достигнув вершин ратной и трудовой доблести.Вместе с тем, он отметил попытки искажения истории, желание Запада забыть уроки Второй мировой войны.Он указал, что реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов – это часть общей политики западных элит по разжиганию всё новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных, независимых центров мирового развития.Также Путин подчеркнул:Президент РФ напомнил, что страна переживает сложный, рубежный период, а судьба родины и ее будущее зависит от каждого.Вместе с тем, российский лидер отметил заслуги героев, которые находятся на передовой, на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.Он добавил, что сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война, перед ушедшими от нас ветеранами, "перед памятью мирных жителей, погибших от варварских обстрелов и терактов неонацистов, перед нашими боевыми товарищами, павшими в борьбе с неонацизмом, в праведном бою за Россию".В связи с этим, глава РФ объявил минуту молчания.В заключение он сказал, что 9 мая – это всегда очень эмоциональный, пронзительный день, который объединяет все поколения."Мы идём вперёд, опираясь на наши вековые традиции, и уверены, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа!", — подчеркнул Владимир Путин.

https://uz.sputniknews.ru/20240509/v-moskve-na-krasnoy-ploschadi-proxodit-parad-pobedy--pryamaya-translyatsiya-43799567.html

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