https://uz.sputniknews.ru/20240509/v-moskve-na-krasnoy-ploschadi-proxodit-parad-pobedy--pryamaya-translyatsiya-43799567.html

В Москве на Красной площади прошел Парад Победы — видео

В Москве на Красной площади прошел Парад Победы — видео

Sputnik Узбекистан

Среди почетных гостей на Параде в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне — президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

2024-05-09T11:01+0500

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москва

красная площадь

парад победы

великая отечественная война

9 мая

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

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Главный военный парад в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов традиционно прошел на Красной площади в Москве.В этом году в нем участвовали более 9 тыс. военнослужащих, а также 75 единиц военной техники и авиация.В составе пешей колонны — полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр. Также по Красной площади прошли участники специальной военной операции.Среди почетных гостей на Параде Победы 9 мая — президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Также почетными гостями военного парада в часть 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов были президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.На парад пригласили руководителей исполнительных органов СНГ, Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, Евразийского банка развития, Шанхайской организации сотрудничества и ряда других государств, а также главы диппредставительств и военные атташе из дружественных стран.Напомним, что первый парад Победы на Красной площади в Москве в ознаменование победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественный войне состоялся 24 июня 1945 года.

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