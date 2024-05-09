https://uz.sputniknews.ru/20240509/v-moskve-na-krasnoy-ploschadi-proxodit-parad-pobedy--pryamaya-translyatsiya-43799567.html
В Москве на Красной площади прошел Парад Победы — видео
В Москве на Красной площади прошел Парад Победы — видео
Sputnik Узбекистан
Среди почетных гостей на Параде в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне — президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
2024-05-09T11:01+0500
2024-05-09T11:01+0500
2024-05-09T13:37+0500
прямая трансляция
россия
москва
красная площадь
парад победы
великая отечественная война
9 мая
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
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Главный военный парад в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов традиционно прошел на Красной площади в Москве.В этом году в нем участвовали более 9 тыс. военнослужащих, а также 75 единиц военной техники и авиация.В составе пешей колонны — полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр. Также по Красной площади прошли участники специальной военной операции.Среди почетных гостей на Параде Победы 9 мая — президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Также почетными гостями военного парада в часть 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов были президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.На парад пригласили руководителей исполнительных органов СНГ, Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, Евразийского банка развития, Шанхайской организации сотрудничества и ряда других государств, а также главы диппредставительств и военные атташе из дружественных стран.Напомним, что первый парад Победы на Красной площади в Москве в ознаменование победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественный войне состоялся 24 июня 1945 года.
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парад победы красная площадь москва почетные гости шавкат мирзиёев президент узбекистана
парад победы красная площадь москва почетные гости шавкат мирзиёев президент узбекистана
В Москве на Красной площади прошел Парад Победы — видео
11:01 09.05.2024 (обновлено: 13:37 09.05.2024)
Среди почетных гостей на Параде в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне — президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Главный военный парад в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов традиционно прошел на Красной площади в Москве.
В этом году в нем участвовали более 9 тыс. военнослужащих, а также 75 единиц военной техники и авиация.
В составе пешей колонны — полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр. Также по Красной площади прошли участники специальной военной операции.
Среди почетных гостей на Параде Победы 9 мая — президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Также почетными гостями военного парада в часть 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов были президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.
На парад пригласили руководителей исполнительных органов СНГ, Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, Евразийского банка развития, Шанхайской организации сотрудничества и ряда других государств, а также главы диппредставительств и военные атташе из дружественных стран.
Напомним, что первый парад Победы на Красной площади в Москве в ознаменование победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественный войне состоялся 24 июня 1945 года.