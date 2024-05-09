Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО — подробности
© POOL / Перейти в фотобанкВидеообращение президента Владимира Путина к участникам 12-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности
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Встреча прошла 7 мая, по окончании церемонии вступления в должность президента России.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции.
Она прошла 7 мая, по окончании церемонии вступления в должность президента России.
Глава РФ подчеркнул, что эти встречи имеют для него особое значение и передал самые лучшие пожелания участникам СВО, отметив, что хотел бы видеть на церемонии инаугурации всех бойцов, участвующих в спецоперации, это "сотни тысяч человек".
"Мне бы очень хотелось, чтобы на этой церемонии присутствовали все наши боевые товарищи, которые решают задачи в рамках специальной военной операции, не жалеют своего здоровья, а если нужно, и жизнь отдают за Россию. К сожалению, это невозможно, это сотни тысяч человек. Но я, пользуясь случаем, хочу через вас передать им самые наилучшие пожелания, пожелания успехов и побед", — сказал он.
Путин подчеркнул, что для реализации всех задач по развитию страны есть все возможности, но только при условии успешной работы бойцов СВО на поле боя.
"У нас большие задачи по развитию страны в сфере экономики, которая является основой всех наших успехов – это мы все должны понимать и понимаем – в социальной сфере, по укреплению семей России, по развитию здравоохранения, образования и так далее. У нас есть все возможности, абсолютно все возможности для того, чтобы все эти задачи были полностью реализованы, но только при одном условии – при условии вашей успешной работы на поле боя. Это ключевое звено на сегодняшний день. Мы все это понимаем, вся страна это понимает, и поэтому, вы видите, вся страна вас поддерживает", — отметил он.
Главное из речи Путина:
Задачи на поле боя должны достигаться с минимальными потерями.
Когда наступают сложные времена, ключевые моменты, российский народ проявляет свои самые лучшие качества: и мужество, и героизм вне зависимости от возраста.
То, что сейчас происходит в рамках специальной военной операции на поле боя, – лучшее доказательство того, что вы, ваши подчиненные достойны наших отцов, дедов, прадедов, которые сражались на полях Великой Отечественной войны и отстояли свою Родину.
Нет никаких сомнений в победе России, одно из ключевых ее условий — мужество и героизм российских военных.
Те, кто считал Россию слабым звеном, убедились, что это далеко не так. Скорее, все наоборот.
На нашего противника работает все западное сообщество, которое спит и видит, чтобы Россия в ее сегодняшнем виде уже не существовала.
Современные средства вооруженной борьбы меняются с очень большой скоростью. И если мы хотим быть успешными, мы должны быть всегда на шаг впереди.
Наши конструкторы, ученые, инженеры работают днем и ночью, чтобы чуть-чуть опережать противника. В целом у нас получается. Это одна из главных задач для обеспечения общего успеха и победы.
Также Владимир Путин заявил, что считает возможным организовать массовое производство наземных роботизированных платформ и оснастить ими штурмовые группы, поскольку имеются соответствующие наработки.