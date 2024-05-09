https://uz.sputniknews.ru/20240509/putin-vstrecha-komandiry-podrazdeleniy-svo-43813375.html

Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО — подробности

Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО — подробности

Sputnik Узбекистан

Встреча прошла 7 мая, по окончании церемонии вступления в должность президента России

2024-05-09T19:00+0500

2024-05-09T19:00+0500

2024-05-09T19:00+0500

спецоперация россии по защите донбасса

владимир путин

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безопасность

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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции.Она прошла 7 мая, по окончании церемонии вступления в должность президента России.Глава РФ подчеркнул, что эти встречи имеют для него особое значение и передал самые лучшие пожелания участникам СВО, отметив, что хотел бы видеть на церемонии инаугурации всех бойцов, участвующих в спецоперации, это "сотни тысяч человек".Путин подчеркнул, что для реализации всех задач по развитию страны есть все возможности, но только при условии успешной работы бойцов СВО на поле боя."У нас большие задачи по развитию страны в сфере экономики, которая является основой всех наших успехов – это мы все должны понимать и понимаем – в социальной сфере, по укреплению семей России, по развитию здравоохранения, образования и так далее. У нас есть все возможности, абсолютно все возможности для того, чтобы все эти задачи были полностью реализованы, но только при одном условии – при условии вашей успешной работы на поле боя. Это ключевое звено на сегодняшний день. Мы все это понимаем, вся страна это понимает, и поэтому, вы видите, вся страна вас поддерживает", — отметил он.Главное из речи Путина:Также Владимир Путин заявил, что считает возможным организовать массовое производство наземных роботизированных платформ и оснастить ими штурмовые группы, поскольку имеются соответствующие наработки.

https://uz.sputniknews.ru/20240509/putin-rech-parad-pobedy-moskva-43803585.html

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