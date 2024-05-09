https://uz.sputniknews.ru/20240509/uzbekistantsy-vezd-kazaxstan-novovvedeniya-mid-43805374.html
МИД Узбекистана предупредил о нововведениях при въезде в Казахстан
МИД Узбекистана предупредил о нововведениях при въезде в Казахстан
Sputnik Узбекистан
Гражданам Узбекистана рекомендуют иметь при себе все необходимые документы, а также предварительно посетить раздел "Услуги" официального сайта Главного... 09.05.2024, Sputnik Узбекистан
2024-05-09T16:33+0500
2024-05-09T16:33+0500
2024-05-09T16:33+0500
общество
казахстан
мид узбекистана
мигранты
миграция
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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. МИД Узбекистана предупредил, что при пересечении узбекско-казахстанской или российско-казахстанской границы гражданам РУз необходимо заранее убедиться в отсутствии препятствий для въезда не только в Казахстан, но и в Российскую Федерацию, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.В случае выявления зафиксированного нарушения в период пребывания в РФ или неоплаченного штрафа, казахстанские власти могут принять решение о недопущении въезда гражданина Узбекистана в Казахстан или выезда из него.В связи с нововведениями в правилах въезда в РК, МИД рекомендует гражданам Узбекистана, въезжающим/выезжающим в/из Казахстана иметь при себе все необходимые документы.Еще одна рекомендация, внешнеполитического ведомства,которая поможет узбекистанцам избежать проблем с въездом/выездом в/из Казахстана, — проверить на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД РФ наличие или отсутствие запрета на въезд в РФ с помощью заполнения специальной онлайн формы в разделе "Сервисы".
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общество, казахстан, мид узбекистана, мигранты, миграция
общество, казахстан, мид узбекистана, мигранты, миграция
МИД Узбекистана предупредил о нововведениях при въезде в Казахстан
Гражданам Узбекистана рекомендуют иметь при себе все необходимые документы, а также предварительно посетить раздел "Услуги" официального сайта Главного управления по делам миграции МВД РФ и проверить, есть ли запрет на въезд в Россию.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik.
МИД Узбекистана предупредил, что при пересечении узбекско-казахстанской или российско-казахстанской границы гражданам РУз необходимо заранее убедиться в отсутствии препятствий для въезда не только в Казахстан, но и в Российскую Федерацию, сообщается
на сайте внешнеполитического ведомства.
"В соответствии с российско-казахстанскими двусторонними соглашениями о взаимном признании и исполнении решений по административным и уголовным делам, казахстанскими компетентными органами проводится проверка на предмет наличия нарушений миграционного и иного законодательства РФ либо неоплаченных штрафов", — говорится в сообщении.
В случае выявления зафиксированного нарушения в период пребывания в РФ или неоплаченного штрафа, казахстанские власти могут принять решение о недопущении въезда гражданина Узбекистана в Казахстан или выезда из него.
В связи с нововведениями в правилах въезда в РК, МИД рекомендует гражданам Узбекистана, въезжающим/выезжающим в/из Казахстана иметь при себе все необходимые документы.
Еще одна рекомендация, внешнеполитического ведомства,которая поможет узбекистанцам избежать проблем с въездом/выездом в/из Казахстана, — проверить на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД РФ наличие или отсутствие запрета на въезд в РФ с помощью заполнения специальной онлайн формы в разделе "Сервисы".