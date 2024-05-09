https://uz.sputniknews.ru/20240509/uzbekistantsy-vezd-kazaxstan-novovvedeniya-mid-43805374.html

МИД Узбекистана предупредил о нововведениях при въезде в Казахстан

МИД Узбекистана предупредил о нововведениях при въезде в Казахстан

Sputnik Узбекистан

Гражданам Узбекистана рекомендуют иметь при себе все необходимые документы, а также предварительно посетить раздел "Услуги" официального сайта Главного... 09.05.2024, Sputnik Узбекистан

2024-05-09T16:33+0500

2024-05-09T16:33+0500

2024-05-09T16:33+0500

общество

казахстан

мид узбекистана

мигранты

миграция

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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. МИД Узбекистана предупредил, что при пересечении узбекско-казахстанской или российско-казахстанской границы гражданам РУз необходимо заранее убедиться в отсутствии препятствий для въезда не только в Казахстан, но и в Российскую Федерацию, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.В случае выявления зафиксированного нарушения в период пребывания в РФ или неоплаченного штрафа, казахстанские власти могут принять решение о недопущении въезда гражданина Узбекистана в Казахстан или выезда из него.В связи с нововведениями в правилах въезда в РК, МИД рекомендует гражданам Узбекистана, въезжающим/выезжающим в/из Казахстана иметь при себе все необходимые документы.Еще одна рекомендация, внешнеполитического ведомства,которая поможет узбекистанцам избежать проблем с въездом/выездом в/из Казахстана, — проверить на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД РФ наличие или отсутствие запрета на въезд в РФ с помощью заполнения специальной онлайн формы в разделе "Сервисы".

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общество, казахстан, мид узбекистана, мигранты, миграция