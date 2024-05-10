https://uz.sputniknews.ru/20240510/sankt-peterburg-reka-moyka-avtobus-padeniye-43828622.html

В Санкт-Петербурге в реку упал автобус — главное к этому моменту

В Санкт-Петербурге в реку упал автобус — главное к этому моменту

Sputnik Узбекистан

В пятницу днем водитель автобуса не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост в Петербурге. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду

2024-05-10T18:23+0500

2024-05-10T18:23+0500

2024-05-10T18:23+0500

россия

санкт-петербург

автобус

авария

река

пассажиры

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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Три человека погибли после падения автобуса в реку Мойка в Санкт-Петербурге, еще четыре пассажира находятся в состоянии клинической смерти, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.Как сообщили в управлении МВД, водителя задержали и доставили в полицию. По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании "Такси", которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности.Возбуждены два уголовных дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Как уточнил губернатор города Александр Беглов, пострадавшим оказывают оперативную помощь. Их направили в медучреждения. На месте работают спасатели, службы скорой помощи, а также сотрудники администрации города и комитета по здравоохранению.Местная прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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