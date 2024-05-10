https://uz.sputniknews.ru/20240510/vitse-premer-gossovet-kitay-vizit-uzbekistan-43823228.html

Вице-премьер Госсовета Китая посетит Узбекистан

Вице-премьер Госсовета Китая посетит Узбекистан

Sputnik Узбекистан

В рамках визита Лю Гочжун примет участие в седьмом заседании узбекско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству

2024-05-10T15:48+0500

2024-05-10T15:48+0500

2024-05-10T16:55+0500

узбекистан

китай

сотрудничество

заседание

визит

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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Гочжун 12–20 мая посетит Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан. Об этом в пятницу на брифинге заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, сообщает РИА Новости.Как отметил дипломат, визит состоится по приглашению соответствующих сторон.Он также подчеркнул, что в рамках своей поездки Лю Гочжун примет участие в седьмом заседании узбекско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.Ранее мы сообщали, что Узбекистан и Китай активизируют сотрудничество в сфере соцзащиты. Национальное агентство социальной защиты Узбекистана и министерство гражданских дел Китая обозначили несколько направлений взаимодействия, включая разработку мобильных услуг для пожилых, соцзащиту детей и лиц с особыми потребностями.Кроме того, китайских партнеров пригласили принять участие во Всемирной конференции "Социальная защита: путь к устойчивому развитию и равенству", которая пройдет в Самарканде в 2025 году.

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