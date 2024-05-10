https://uz.sputniknews.ru/20240510/vitse-premer-gossovet-kitay-vizit-uzbekistan-43823228.html
Вице-премьер Госсовета Китая посетит Узбекистан
Вице-премьер Госсовета Китая посетит Узбекистан
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В рамках визита Лю Гочжун примет участие в седьмом заседании узбекско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству
2024-05-10T15:48+0500
2024-05-10T15:48+0500
2024-05-10T16:55+0500
узбекистан
китай
сотрудничество
заседание
визит
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Гочжун 12–20 мая посетит Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан. Об этом в пятницу на брифинге заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, сообщает РИА Новости.Как отметил дипломат, визит состоится по приглашению соответствующих сторон.Он также подчеркнул, что в рамках своей поездки Лю Гочжун примет участие в седьмом заседании узбекско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.Ранее мы сообщали, что Узбекистан и Китай активизируют сотрудничество в сфере соцзащиты. Национальное агентство социальной защиты Узбекистана и министерство гражданских дел Китая обозначили несколько направлений взаимодействия, включая разработку мобильных услуг для пожилых, соцзащиту детей и лиц с особыми потребностями.Кроме того, китайских партнеров пригласили принять участие во Всемирной конференции "Социальная защита: путь к устойчивому развитию и равенству", которая пройдет в Самарканде в 2025 году.
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вице премьер госсовет кнр узбекистан визит лю гочжун участие заседание китай межправительственный комитет сотрудничество
вице премьер госсовет кнр узбекистан визит лю гочжун участие заседание китай межправительственный комитет сотрудничество
Вице-премьер Госсовета Китая посетит Узбекистан
15:48 10.05.2024 (обновлено: 16:55 10.05.2024)
В рамках визита Лю Гочжун примет участие в седьмом заседании узбекско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Гочжун 12–20 мая посетит Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан. Об этом в пятницу на брифинге заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, сообщает РИА Новости.
Как отметил дипломат, визит состоится по приглашению соответствующих сторон.
Он также подчеркнул, что в рамках своей поездки Лю Гочжун примет участие в седьмом заседании узбекско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.
Ранее мы сообщали
, что Узбекистан и Китай активизируют сотрудничество в сфере соцзащиты.
Национальное агентство социальной защиты Узбекистана и министерство гражданских дел Китая обозначили несколько направлений взаимодействия, включая разработку мобильных услуг для пожилых, соцзащиту детей и лиц с особыми потребностями.
Кроме того, китайских партнеров пригласили принять участие во Всемирной конференции "Социальная защита: путь к устойчивому развитию и равенству", которая пройдет в Самарканде в 2025 году.