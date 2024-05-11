https://uz.sputniknews.ru/20240511/kvota-student-uzbekistan-katar-sotrudnichestvo-obrazovaniye-43837230.html
Квоты для студентов: Узбекистан и Катар обсудили сотрудничество в образовании
Квоты для студентов: Узбекистан и Катар обсудили сотрудничество в образовании
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Планируется также проводить совместные научные исследования в областях, которые сегодня считаются актуальными
2024-05-11T15:18+0500
2024-05-11T15:18+0500
2024-05-11T15:18+0500
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сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Выделение квот для узбекских студентов в катарских университетах и увеличение их количества, обмены между школами и высшими учебными заведениями двух стран, а также организацию совместных образовательных программ и научных проектов и исследований обсудили в ходе встречи посол Узбекистана Ашраф Ходжаев и министр образования и высшего образования Катара Бутайна бинт Али Аль-Нуайми, сообщает ИА "Дунё".Как отметила министр, одним из направлений сотрудничества может стать взаимный обмен между старшеклассниками. По итогам переговоров достигнута договоренность о рассмотрении инициативы проведения форума ректоров Узбекистана и арабских стран Залива и продолжении диалога по ряду других проектов в сфере образования.
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сотрудничество узбекистан катар планирование наука исследования области
сотрудничество узбекистан катар планирование наука исследования области
Квоты для студентов: Узбекистан и Катар обсудили сотрудничество в образовании
Планируется также проводить совместные научные исследования в областях, которые сегодня считаются актуальными.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik
. Выделение квот для узбекских студентов в катарских университетах и увеличение их количества, обмены между школами и высшими учебными заведениями двух стран, а также организацию совместных образовательных программ и научных проектов и исследований обсудили в ходе встречи посол Узбекистана Ашраф Ходжаев и министр образования и высшего образования Катара Бутайна бинт Али Аль-Нуайми, сообщает ИА "Дунё"
.
Как отметила министр, одним из направлений сотрудничества может стать взаимный обмен между старшеклассниками.
"В сотрудничестве с Министерством культуры Катара в апреле прошлого года группа катарских детей школьного возраста посетила Ташкент и Самарканд. Отметив, что данный проект был успешно реализован, катарская сторона выразила заинтересованность в организации подобных мероприятий на постоянной и взаимной основе", – говорится в сообщении.
По итогам переговоров достигнута договоренность о рассмотрении инициативы проведения форума ректоров Узбекистана и арабских стран Залива и продолжении диалога по ряду других проектов в сфере образования.