https://uz.sputniknews.ru/20240511/kvota-student-uzbekistan-katar-sotrudnichestvo-obrazovaniye-43837230.html

Квоты для студентов: Узбекистан и Катар обсудили сотрудничество в образовании

Квоты для студентов: Узбекистан и Катар обсудили сотрудничество в образовании

Sputnik Узбекистан

Планируется также проводить совместные научные исследования в областях, которые сегодня считаются актуальными

2024-05-11T15:18+0500

2024-05-11T15:18+0500

2024-05-11T15:18+0500

узбекистан

катар

образование

сотрудничество

школьники

квота

студенты

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Выделение квот для узбекских студентов в катарских университетах и увеличение их количества, обмены между школами и высшими учебными заведениями двух стран, а также организацию совместных образовательных программ и научных проектов и исследований обсудили в ходе встречи посол Узбекистана Ашраф Ходжаев и министр образования и высшего образования Катара Бутайна бинт Али Аль-Нуайми, сообщает ИА "Дунё".Как отметила министр, одним из направлений сотрудничества может стать взаимный обмен между старшеклассниками. По итогам переговоров достигнута договоренность о рассмотрении инициативы проведения форума ректоров Узбекистана и арабских стран Залива и продолжении диалога по ряду других проектов в сфере образования.

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