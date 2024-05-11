https://uz.sputniknews.ru/20240511/svo-rossiya-voyennyye-osvobojdeniye-naselennyye-punkty-xarkovskaya-oblast-43838425.html

СВО: российские военные освободили населенные пункты в Харьковской области

СВО: российские военные освободили населенные пункты в Харьковской области

Sputnik Узбекистан

Также нанесено поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отряду пограничников в нескольких районах

2024-05-11T17:02+0500

2024-05-11T17:02+0500

2024-05-11T17:02+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

военнослужащие

харьков

украина

освобождение

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ, сообщает РИА Новости. Кроме того, группировка нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отряду пограничников в районах Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного.Также военные уничтожили боевую машину РСЗО Vampire производства Чехии, 155-миллиметровую САУ Caesar производства Франции, 155-миллиметровую САУ "Богдана", четыре 152-миллиметровые гаубицы Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и две самоходные огневые установки ЗРК "Бук".Российские бойцы взяли в плен 34 украинских военнослужащих.

https://uz.sputniknews.ru/20240509/putin-vstrecha-komandiry-podrazdeleniy-svo-43813375.html

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