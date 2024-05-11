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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240511/svo-rossiya-voyennyye-osvobojdeniye-naselennyye-punkty-xarkovskaya-oblast-43838425.html
СВО: российские военные освободили населенные пункты в Харьковской области
СВО: российские военные освободили населенные пункты в Харьковской области
Sputnik Узбекистан
Также нанесено поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отряду пограничников в нескольких районах
2024-05-11T17:02+0500
2024-05-11T17:02+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
военнослужащие
харьков
украина
освобождение
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ, сообщает РИА Новости. Кроме того, группировка нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отряду пограничников в районах Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного.Также военные уничтожили боевую машину РСЗО Vampire производства Чехии, 155-миллиметровую САУ Caesar производства Франции, 155-миллиметровую САУ "Богдана", четыре 152-миллиметровые гаубицы Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и две самоходные огневые установки ЗРК "Бук".Российские бойцы взяли в плен 34 украинских военнослужащих.
https://uz.sputniknews.ru/20240509/putin-vstrecha-komandiry-podrazdeleniy-svo-43813375.html
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россия военные освобождение населенные пункты харьковская область поражение живая сила техника украина бригада отряд пограничник район
россия военные освобождение населенные пункты харьковская область поражение живая сила техника украина бригада отряд пограничник район

СВО: российские военные освободили населенные пункты в Харьковской области

17:02 11.05.2024
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие. Архивное фото
Российские военнослужащие. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
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Также нанесено поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отряду пограничников в нескольких районах.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области", — сообщили в ведомстве.
Кроме того, группировка нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отряду пограничников в районах Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного.
"Потери противника за сутки составили до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", — отметили в Минобороны.
Также военные уничтожили боевую машину РСЗО Vampire производства Чехии, 155-миллиметровую САУ Caesar производства Франции, 155-миллиметровую САУ "Богдана", четыре 152-миллиметровые гаубицы Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и две самоходные огневые установки ЗРК "Бук".
Российские бойцы взяли в плен 34 украинских военнослужащих.
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