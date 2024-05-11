https://uz.sputniknews.ru/20240511/uzbekistan-adaptatsiya-selskoye-xozyaystvo-izmeneniye-klimat-43831362.html

Как в Узбекистане будут адаптировать сельское хозяйство к изменениям климата?

Как в Узбекистане будут адаптировать сельское хозяйство к изменениям климата?

Sputnik Узбекистан

Так, планируется создать центр для анализа и прогнозирования изменений климата, а в пяти областях республики установить агрометеорологические станции

2024-05-11T09:37+0500

2024-05-11T09:37+0500

2024-05-11T09:37+0500

узбекистан

сельское хозяйство

совещание

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по адаптации сельского хозяйства к изменениям климата, эффективному использованию земель и развитию отраслевой науки, сообщает пресс-служба главы государства.Как отмечалось на прошедшем совещании, в Узбекистане 3 миллиона гектаров пастбищ и земель сельскохозяйственного назначения подверглись деградации, примерно 2 миллиона гектаров засолены в различной степени. По оценкам зарубежных экспертов, к 2030 году в регионе водные ресурсы могут сократиться почти на 6% из-за изменения климата. В частности, в Приаралье улучшат состояние 1 миллиона гектаров агроэкологических ландшафтов и деградировавших пастбищ. В Каракалпакстане, а также в Хорезмской, Бухарской и Кашкадарьинской областях создадут защитные лесополосы. В районах с плохим водоснабжением будет налажено выращивание таких растений, как солодка, шиповник, кунжут и артемия.Кроме того, будет создан центр для анализа и прогнозирования изменений климата, а в пяти областях будут установлены агрометеорологические станции. В сотрудничестве с Италией будут организованы Международный центр интенсивного семеноводства и питомниководства, хозяйство по выращиванию саженцев растений, устойчивых к засухе и засолению. В Каракалпакстане будут производиться технологии водосбережения, адаптированные к местным условиям.Как подчеркнули участники совещания, вопрос экономии воды особенно актуален в районах по нижнему течению Амударьи. На первом этапе данный порядок охватит Турткульский, Берунийский и Амударьинский районы. В результате ожидается сокращение расхода воды на 15-20%.Президенту также представили планы по эффективному использованию земельных участков Института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М.Мирзаева.В частности, 142 гектара земель Бандыханской научно-опытной станции будут повторно введены в оборот. На площади в 300 гектаров будут установлены современные водосберегающие технологии и налажено выращивание экспортоориентированных фруктов и винограда.На Навоийской научно-опытной станции в Кызылтепинском районе будет организовано хозяйство по выращиванию саженцев винограда с ввозом сортов из Франции и других стран. На обеих станциях для улучшения водоснабжения будут установлены энергосберегающие насосные агрегаты и трансформаторы.Теплицы занимают особое место в обеспечении бесперебойных поставок сельхозпродукции. За последние годы площадь теплиц увеличилась в 2,6 раза, а объем производства продукции – более чем в 3 раза. В этой отрасли занято 80 тысяч человек постоянно и 70 тысяч – на сезонной основе.С целью повышения эффективности тепличных хозяйств предлагается возмещать им 50% расходов на привлечение квалифицированных иностранных агрономов, энтомологов и специалистов лабораторий, а также до 20% расходов на приобретение угольного котла.Шавкат Мирзиёев всегда ставит задачи по научному развитию отрасли. В этой связи было предложено организовать деятельность Научно-исследовательского института волокнистых культур.Президент дал указания по доработке предложений, обеспечению адресности и результативности принимаемых в сфере мер.

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