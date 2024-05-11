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https://uz.sputniknews.ru/20240511/uzbekistan-adaptatsiya-selskoye-xozyaystvo-izmeneniye-klimat-43831362.html
Как в Узбекистане будут адаптировать сельское хозяйство к изменениям климата?
Как в Узбекистане будут адаптировать сельское хозяйство к изменениям климата?
Sputnik Узбекистан
Так, планируется создать центр для анализа и прогнозирования изменений климата, а в пяти областях республики установить агрометеорологические станции
2024-05-11T09:37+0500
2024-05-11T09:37+0500
узбекистан
сельское хозяйство
совещание
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по адаптации сельского хозяйства к изменениям климата, эффективному использованию земель и развитию отраслевой науки, сообщает пресс-служба главы государства.Как отмечалось на прошедшем совещании, в Узбекистане 3 миллиона гектаров пастбищ и земель сельскохозяйственного назначения подверглись деградации, примерно 2 миллиона гектаров засолены в различной степени. По оценкам зарубежных экспертов, к 2030 году в регионе водные ресурсы могут сократиться почти на 6% из-за изменения климата. В частности, в Приаралье улучшат состояние 1 миллиона гектаров агроэкологических ландшафтов и деградировавших пастбищ. В Каракалпакстане, а также в Хорезмской, Бухарской и Кашкадарьинской областях создадут защитные лесополосы. В районах с плохим водоснабжением будет налажено выращивание таких растений, как солодка, шиповник, кунжут и артемия.Кроме того, будет создан центр для анализа и прогнозирования изменений климата, а в пяти областях будут установлены агрометеорологические станции. В сотрудничестве с Италией будут организованы Международный центр интенсивного семеноводства и питомниководства, хозяйство по выращиванию саженцев растений, устойчивых к засухе и засолению. В Каракалпакстане будут производиться технологии водосбережения, адаптированные к местным условиям.Как подчеркнули участники совещания, вопрос экономии воды особенно актуален в районах по нижнему течению Амударьи. На первом этапе данный порядок охватит Турткульский, Берунийский и Амударьинский районы. В результате ожидается сокращение расхода воды на 15-20%.Президенту также представили планы по эффективному использованию земельных участков Института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М.Мирзаева.В частности, 142 гектара земель Бандыханской научно-опытной станции будут повторно введены в оборот. На площади в 300 гектаров будут установлены современные водосберегающие технологии и налажено выращивание экспортоориентированных фруктов и винограда.На Навоийской научно-опытной станции в Кызылтепинском районе будет организовано хозяйство по выращиванию саженцев винограда с ввозом сортов из Франции и других стран. На обеих станциях для улучшения водоснабжения будут установлены энергосберегающие насосные агрегаты и трансформаторы.Теплицы занимают особое место в обеспечении бесперебойных поставок сельхозпродукции. За последние годы площадь теплиц увеличилась в 2,6 раза, а объем производства продукции – более чем в 3 раза. В этой отрасли занято 80 тысяч человек постоянно и 70 тысяч – на сезонной основе.С целью повышения эффективности тепличных хозяйств предлагается возмещать им 50% расходов на привлечение квалифицированных иностранных агрономов, энтомологов и специалистов лабораторий, а также до 20% расходов на приобретение угольного котла.Шавкат Мирзиёев всегда ставит задачи по научному развитию отрасли. В этой связи было предложено организовать деятельность Научно-исследовательского института волокнистых культур.Президент дал указания по доработке предложений, обеспечению адресности и результативности принимаемых в сфере мер.
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узбекистан адаптация сельское хозяйство изменение климат создание центр анализ прогнозирование область республика агрометеорологическая станция
узбекистан адаптация сельское хозяйство изменение климат создание центр анализ прогнозирование область республика агрометеорологическая станция

Как в Узбекистане будут адаптировать сельское хозяйство к изменениям климата?

09:37 11.05.2024
© Sputnik / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы. Иллюстративное фото
Уборка урожая пшеницы. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2024
© Sputnik / Илья Наймушин
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Планируется, в частности создать центр для анализа и прогнозирования изменений климата, а в пяти областях республики установить агрометеорологические станции. В Каракалпакстане намерены производить технологии водосбережения, адаптированные к местным условиям.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по адаптации сельского хозяйства к изменениям климата, эффективному использованию земель и развитию отраслевой науки, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по адаптации сельского хозяйства к изменениям климата, эффективному использованию земель и развитию отраслевой науки - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2024
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось на прошедшем совещании, в Узбекистане 3 миллиона гектаров пастбищ и земель сельскохозяйственного назначения подверглись деградации, примерно 2 миллиона гектаров засолены в различной степени. По оценкам зарубежных экспертов, к 2030 году в регионе водные ресурсы могут сократиться почти на 6% из-за изменения климата.
"В связи с этим разработана национальная программа из 52 пунктов по адаптации сельского хозяйства к изменениям климата и смягчению их воздействия. На мероприятия программы предусмотрено привлечение более 294 миллионов долларов грантовых средств", – говорится в сообщении.
В частности, в Приаралье улучшат состояние 1 миллиона гектаров агроэкологических ландшафтов и деградировавших пастбищ. В Каракалпакстане, а также в Хорезмской, Бухарской и Кашкадарьинской областях создадут защитные лесополосы. В районах с плохим водоснабжением будет налажено выращивание таких растений, как солодка, шиповник, кунжут и артемия.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМинистр сельского хозяйства Узбекистана Иброхим Абдурахмонов
Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по адаптации сельского хозяйства к изменениям климата, эффективному использованию земель и развитию отраслевой науки - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2024
Министр сельского хозяйства Узбекистана Иброхим Абдурахмонов
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, будет создан центр для анализа и прогнозирования изменений климата, а в пяти областях будут установлены агрометеорологические станции. В сотрудничестве с Италией будут организованы Международный центр интенсивного семеноводства и питомниководства, хозяйство по выращиванию саженцев растений, устойчивых к засухе и засолению. В Каракалпакстане будут производиться технологии водосбережения, адаптированные к местным условиям.
Как подчеркнули участники совещания, вопрос экономии воды особенно актуален в районах по нижнему течению Амударьи.
"Поэтому, в соответствии с еще одним подготовленным документом планируется выделять субсидии на расходы по лазерному нивелированию земель в Каракалпакстане. Так, производителям зерновых и риса из государственного бюджета будут выделяться субсидии на покрытие до 100% расходов на топливно-смазочные материалы за каждый гектар, выровненный с помощью лазерного нивелира", – говорится в сообщении.
На первом этапе данный порядок охватит Турткульский, Берунийский и Амударьинский районы. В результате ожидается сокращение расхода воды на 15-20%.
Президенту также представили планы по эффективному использованию земельных участков Института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М.Мирзаева.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по адаптации сельского хозяйства к изменениям климата, эффективному использованию земель и развитию отраслевой науки
Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по адаптации сельского хозяйства к изменениям климата, эффективному использованию земель и развитию отраслевой науки - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по адаптации сельского хозяйства к изменениям климата, эффективному использованию земель и развитию отраслевой науки
© Пресс-служба президента Узбекистана
В частности, 142 гектара земель Бандыханской научно-опытной станции будут повторно введены в оборот. На площади в 300 гектаров будут установлены современные водосберегающие технологии и налажено выращивание экспортоориентированных фруктов и винограда.
На Навоийской научно-опытной станции в Кызылтепинском районе будет организовано хозяйство по выращиванию саженцев винограда с ввозом сортов из Франции и других стран. На обеих станциях для улучшения водоснабжения будут установлены энергосберегающие насосные агрегаты и трансформаторы.
Теплицы занимают особое место в обеспечении бесперебойных поставок сельхозпродукции. За последние годы площадь теплиц увеличилась в 2,6 раза, а объем производства продукции – более чем в 3 раза. В этой отрасли занято 80 тысяч человек постоянно и 70 тысяч – на сезонной основе.
С целью повышения эффективности тепличных хозяйств предлагается возмещать им 50% расходов на привлечение квалифицированных иностранных агрономов, энтомологов и специалистов лабораторий, а также до 20% расходов на приобретение угольного котла.
Шавкат Мирзиёев всегда ставит задачи по научному развитию отрасли. В этой связи было предложено организовать деятельность Научно-исследовательского института волокнистых культур.
"Институт будет заниматься исследованиями по новым направлениям в области волокнистых культур. На основе их результатов в сферу будут внедрены новые технологии и оборудование. Эффективная связь науки и производства повысит рентабельность хлопково-текстильных предприятий. Будет обеспечиваться соответствие продукции, полученной из хлопчатника, конопли и льна, требованиям международных стандартов", – уточняется в сообщении.
Президент дал указания по доработке предложений, обеспечению адресности и результативности принимаемых в сфере мер.
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