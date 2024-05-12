https://uz.sputniknews.ru/20240512/svo-rossiyskie-voyska-osvobodili-chetyre-naselennyx-punkta-v-xarkovskoy-oblasti--mo-rf-43845932.html
СВО: Российские войска освободили четыре населенных пункта в Харьковской области — МО РФ
СВО: Российские войска освободили четыре населенных пункта в Харьковской области — МО РФ
Sputnik Узбекистан
Противник потерял до 100 военнослужащих, танки, транспорт и военную технику западного производства.
2024-05-12T15:54+0500
2024-05-12T15:54+0500
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Российские военные освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.Российские военнослужащие группировки войск Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.Кроме того, в районах населенных пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань было нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, 110-й и 113-й бригад теробороны. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие поразили самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, две гаубицы Д-20, гаубицу Д-30, две боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, а также боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".
https://uz.sputniknews.ru/20240511/svo-rossiya-voyennyye-osvobojdeniye-naselennyye-punkty-xarkovskaya-oblast-43838425.html
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сво освобождение населенные пункты российские военные
сво освобождение населенные пункты российские военные
СВО: Российские войска освободили четыре населенных пункта в Харьковской области — МО РФ
15:54 12.05.2024 (обновлено: 15:57 12.05.2024)
Противник потерял до 100 военнослужащих, танки, транспорт, а также военную технику западного производства.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik
. Российские военные освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости
.
Российские военнослужащие группировки войск Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области", — говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, в районах населенных пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань было нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, 110-й и 113-й бригад теробороны.
“Потери противника за сутки составили до 100 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина "Козак" и четыре автомобиля”, — добавили в МО РФ.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие поразили самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, две гаубицы Д-20, гаубицу Д-30, две боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, а также боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".