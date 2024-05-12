https://uz.sputniknews.ru/20240512/vitse-premer-gossoveta-kitaya-posetit-uzbekistan--tsel-vizita-43846640.html

Вице-премьер Госсовета Китая посетит Узбекистан – цель визита

Вице-премьер Госсовета Китая посетит Узбекистан – цель визита

Sputnik Узбекистан

В республике состоится 7-е заседание Узбекско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.

2024-05-12T16:28+0500

2024-05-12T16:28+0500

2024-05-12T16:38+0500

узбекистан

китай

визит

общество

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Заместитель премьер-министра Государственного совета Китайской Народной Республики Лю Гочжун посетит Узбекистан. Об этом сообщил пресс-секретарь Премьер-министра РУз.Отмечается, что программой визита предусмотрено участие в 7-м заседании Узбекско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.Также делегация КНР намерена ознакомиться с деятельностью ряда промышленных объектов в городе Ташкенте, Самаркандской и Сырдарьинской областях.По информации МИД КНР, до 20 мая Лю Гочжун также посетит Казахстан и Кыргызстан.

https://uz.sputniknews.ru/20240508/uzbekistan-kitay-sotrudnichestvo-sotszaschita-43787422.html

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