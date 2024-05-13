https://uz.sputniknews.ru/20240513/eaeu-eec-vneshneekonomicheskaya-deyatelnost-43856547.html

Уполномоченные экономические операторы ЕАЭС будут более узнаваемыми при осуществлении ВЭД

Уполномоченные экономические операторы ЕАЭС будут более узнаваемыми при осуществлении ВЭД

Sputnik Узбекистан

Ранее в заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары не включали сведения об иностранных УЭО, что препятствовало полноценному использованию их статуса при выпуске товаров до подачи на них декларации при наличии соглашения о взаимном признании

2024-05-13T17:35+0500

2024-05-13T17:35+0500

2024-05-13T17:35+0500

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экономика

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Уполномоченные экономические операторы ЕАЭС станут более узнаваемыми при осуществлении внешнеэкономической деятельности, сообщает пресс-служба ЕЭК.Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла изменения в Порядок заполнения заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары и структуру этого документа.Согласно им, обеспечивается возможность идентификации уполномоченных экономических операторов (УЭО) зарубежных партнеров в рамках взаимного признания УЭО.Заявление о выпуске до подачи декларации на товары является упрощенным таможенным документом, включающим минимальные сведения для таможенного контроля. Им активно пользуются УЭО.До недавнего времени не было предусмотрено указание данном заявлении сведений об иностранных Уполномоченных экономических операторах. Это препятствовало полноценному использованию их статуса при выпуске товаров до подачи декларации на товары в случае наличия соглашения о взаимном признании.Для справки: Институт уполномоченного экономического оператора – это международно признанный стандарт партнерской программы, а УЭО – особая категория лиц, которым предоставляют упрощения при проведении таможенных операций и таможенного контроля как лицам, отвечающим определенным требованиям.

https://uz.sputniknews.ru/20240507/eaeu-perechni-produktsiya-texreglament-43768339.html

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