https://uz.sputniknews.ru/20240513/eaeu-eec-vneshneekonomicheskaya-deyatelnost-43856547.html
Уполномоченные экономические операторы ЕАЭС будут более узнаваемыми при осуществлении ВЭД
Уполномоченные экономические операторы ЕАЭС будут более узнаваемыми при осуществлении ВЭД
Sputnik Узбекистан
Ранее в заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары не включали сведения об иностранных УЭО, что препятствовало полноценному использованию их статуса при выпуске товаров до подачи на них декларации при наличии соглашения о взаимном признании
2024-05-13T17:35+0500
2024-05-13T17:35+0500
2024-05-13T17:35+0500
еаэс
экономика
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Уполномоченные экономические операторы ЕАЭС станут более узнаваемыми при осуществлении внешнеэкономической деятельности, сообщает пресс-служба ЕЭК.Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла изменения в Порядок заполнения заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары и структуру этого документа.Согласно им, обеспечивается возможность идентификации уполномоченных экономических операторов (УЭО) зарубежных партнеров в рамках взаимного признания УЭО.Заявление о выпуске до подачи декларации на товары является упрощенным таможенным документом, включающим минимальные сведения для таможенного контроля. Им активно пользуются УЭО.До недавнего времени не было предусмотрено указание данном заявлении сведений об иностранных Уполномоченных экономических операторах. Это препятствовало полноценному использованию их статуса при выпуске товаров до подачи декларации на товары в случае наличия соглашения о взаимном признании.Для справки: Институт уполномоченного экономического оператора – это международно признанный стандарт партнерской программы, а УЭО – особая категория лиц, которым предоставляют упрощения при проведении таможенных операций и таможенного контроля как лицам, отвечающим определенным требованиям.
https://uz.sputniknews.ru/20240507/eaeu-perechni-produktsiya-texreglament-43768339.html
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уполномоченные экономические операторы еаэс осуществление внешнеэкономическая деятельность
уполномоченные экономические операторы еаэс осуществление внешнеэкономическая деятельность
Уполномоченные экономические операторы ЕАЭС будут более узнаваемыми при осуществлении ВЭД
Ранее в заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары не включали сведения об иностранных УЭО, что препятствовало полноценному использованию их статуса при выпуске товаров до подачи на них декларации при наличии соглашения о взаимном признании.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik.
Уполномоченные экономические операторы ЕАЭС станут более узнаваемыми при осуществлении внешнеэкономической деятельности, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла изменения в Порядок заполнения заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары и структуру этого документа.
Согласно им, обеспечивается возможность идентификации уполномоченных экономических операторов (УЭО) зарубежных партнеров в рамках взаимного признания УЭО.
Заявление о выпуске до подачи декларации на товары является упрощенным таможенным документом, включающим минимальные сведения для таможенного контроля. Им активно пользуются УЭО.
До недавнего времени не было предусмотрено указание данном заявлении сведений об иностранных Уполномоченных экономических операторах. Это препятствовало полноценному использованию их статуса при выпуске товаров до подачи декларации на товары в случае наличия соглашения о взаимном признании.
"Принятые изменения будут способствовать практической реализации соглашений о взаимном признании операторов и дальнейшему развитию института УЭО в русле основных международных тенденций", – рассказал министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Эльдар Алишеров.
Для справки: Институт уполномоченного экономического оператора – это международно признанный стандарт партнерской программы, а УЭО – особая категория лиц, которым предоставляют упрощения при проведении таможенных операций и таможенного контроля как лицам, отвечающим определенным требованиям.