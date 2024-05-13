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Психолог: Как отдохнуть от "информационного шума"
Психолог: Как отдохнуть от "информационного шума"
Sputnik Узбекистан
Чтобы избежать переутомления, надо правильно организовать досуг
2024-05-13T22:04+0500
2024-05-13T22:04+0500
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психология
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В настоящее время люди окружены новостями в мессенджерах, по телевизору и радио, уведомлениями из соцсетей, а их почтовые ящики переполняются рассылками и электронными письмами. Яркая реклама, избыток ненужной информации на фоне напряженной работы или учебы – все это оказывает негативное влияние на работу мозга и состояние психики, рассказала радио Sputnik когнитивно-поведенческий психолог Полина Лизогуб. С одной стороны, неограниченный доступ почти к любой информации ценен, однако, обратной стороной медали является стресс от переизбытка информационного шума. Это явление известно, как "информационная перегрузка". Она возникает, человек получает информации больше, чем способен эффективно обработать.Последствия этого явления:По словам специалиста, жители крупных городов практически никогда полноценно не отдыхают от "информационного шума".Она советует правильно организовать досуг, чтобы избежать переутомления.Самый лучшие способы восстановиться, по ее мнению, — это семейные дела, хобби и прогулки на природе."Лучший восстанавливающий отдых – это семейная деятельность, может быть, какое-то хобби. Сейчас популярно уезжать на природу для того, чтобы минимизировать влияние информационного шума, действительно отдохнуть. Во время прогулок на природе человек может остановиться, послушать успокаивающие звуки. Лучше, если это будет медитация, релаксация, а не просмотр соцсетей или сериалов. Погрузиться в момент, соединиться с природой – это всегда успокаивает", – рекомендует Полина Лизогуб.
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информационный шум отдых переутомление досуг
информационный шум отдых переутомление досуг

Психолог: Как отдохнуть от "информационного шума"

22:04 13.05.2024
© Depositphotos.com / XalanxУставший мужчина с ноутбуком на голове
Уставший мужчина с ноутбуком на голове - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2024
© Depositphotos.com / Xalanx
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Чтобы избежать переутомления, надо правильно организовать досуг.
В настоящее время люди окружены новостями в мессенджерах, по телевизору и радио, уведомлениями из соцсетей, а их почтовые ящики переполняются рассылками и электронными письмами. Яркая реклама, избыток ненужной информации на фоне напряженной работы или учебы – все это оказывает негативное влияние на работу мозга и состояние психики, рассказала радио Sputnik когнитивно-поведенческий психолог Полина Лизогуб.
С одной стороны, неограниченный доступ почти к любой информации ценен, однако, обратной стороной медали является стресс от переизбытка информационного шума. Это явление известно, как "информационная перегрузка". Она возникает, человек получает информации больше, чем способен эффективно обработать.
Последствия этого явления:
Снижение концентрации внимания и продуктивности;
Повышение уровня стресса и тревоги;
Раздражительность;
Трудности в принятии решений;
Прокрастинация;
Снижение памяти;
Снижение творческих способностей;
Нарушение коммуникации;
Нарушения сна.
По словам специалиста, жители крупных городов практически никогда полноценно не отдыхают от "информационного шума".
"Симптоматически человек будет говорить: "Я же отдыхал, а что-то не выспался". Вроде бы мы лежим, отдыхаем, но рука сама тянется к телефону, и мозг продолжает работать. Сидим за компьютером на работе, приехали домой и снова сели за компьютер, YouTube смотреть, и опять мозг не отдыхает", — объяснила психолог.
Она советует правильно организовать досуг, чтобы избежать переутомления.
"Есть восстанавливающий отдых, а есть бесполезные действия, к которым относится скроллинг, особенно думскроллинг (прокручивание ленты с негативными новостями, – ред.) – новыми сведениями он не обогащает, только купирует немного тревогу, но человек при этом продолжает находиться под воздействием информационного шума", – уточнила Лизогуб.
Самый лучшие способы восстановиться, по ее мнению, — это семейные дела, хобби и прогулки на природе.
"Лучший восстанавливающий отдых – это семейная деятельность, может быть, какое-то хобби. Сейчас популярно уезжать на природу для того, чтобы минимизировать влияние информационного шума, действительно отдохнуть. Во время прогулок на природе человек может остановиться, послушать успокаивающие звуки. Лучше, если это будет медитация, релаксация, а не просмотр соцсетей или сериалов. Погрузиться в момент, соединиться с природой – это всегда успокаивает", – рекомендует Полина Лизогуб.
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