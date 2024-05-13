https://uz.sputniknews.ru/20240513/informatsionnyy-shum-otdyx-psixolog-sovety-43853310.html

Психолог: Как отдохнуть от "информационного шума"

Психолог: Как отдохнуть от "информационного шума"

Sputnik Узбекистан

Чтобы избежать переутомления, надо правильно организовать досуг

2024-05-13T22:04+0500

2024-05-13T22:04+0500

2024-05-13T22:04+0500

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психология

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В настоящее время люди окружены новостями в мессенджерах, по телевизору и радио, уведомлениями из соцсетей, а их почтовые ящики переполняются рассылками и электронными письмами. Яркая реклама, избыток ненужной информации на фоне напряженной работы или учебы – все это оказывает негативное влияние на работу мозга и состояние психики, рассказала радио Sputnik когнитивно-поведенческий психолог Полина Лизогуб. С одной стороны, неограниченный доступ почти к любой информации ценен, однако, обратной стороной медали является стресс от переизбытка информационного шума. Это явление известно, как "информационная перегрузка". Она возникает, человек получает информации больше, чем способен эффективно обработать.Последствия этого явления:По словам специалиста, жители крупных городов практически никогда полноценно не отдыхают от "информационного шума".Она советует правильно организовать досуг, чтобы избежать переутомления.Самый лучшие способы восстановиться, по ее мнению, — это семейные дела, хобби и прогулки на природе."Лучший восстанавливающий отдых – это семейная деятельность, может быть, какое-то хобби. Сейчас популярно уезжать на природу для того, чтобы минимизировать влияние информационного шума, действительно отдохнуть. Во время прогулок на природе человек может остановиться, послушать успокаивающие звуки. Лучше, если это будет медитация, релаксация, а не просмотр соцсетей или сериалов. Погрузиться в момент, соединиться с природой – это всегда успокаивает", – рекомендует Полина Лизогуб.

https://uz.sputniknews.ru/20240511/otkaz-shashlyk-diyetolog-43839017.html

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