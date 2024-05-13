https://uz.sputniknews.ru/20240513/uzbekistan-abr-sotrudnichestvo-memorandum-43852961.html

Узбекистан и АБР подписали меморандум: он предусматривает проекты на $3,5 млрд

Узбекистан и АБР подписали меморандум: он предусматривает проекты на $3,5 млрд

Sputnik Узбекистан

Согласно документу, в 2025-2027 годах будет реализована соответствующая программа

2024-05-13T13:00+0500

2024-05-13T13:00+0500

2024-05-13T13:02+0500

экономика

узбекистан

абр

сотрудничество

жамшид ходжаев

меморандум

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Узбекистан и Азиатский банк развития (АБР) подписали Меморандум о реализации программы на 2025 – 2027 годы на общую сумму $3,5 млрд, сообщает пресс-служба МИПТ.Подписание состоялось в рамках 57-го ежегодного заседания Совета Управляющих Азиатского Банка развития. В мероприятии, прошедшем под общим девизом "Мост в будущее", участвовала делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Жамшидом Ходжаевым. Как отмечается, программа включает проекты, представляющие взаимный интерес для обеих сторон и коррелирующие со Стратегией развития "Узбекистан — 2030".Для справки: Узбекистан стал членом АБР в 1995 году. Три года спустя в республике открыли представительство данной финансовой организации. Общий объем предоставленных АБР средств по суверенному портфелю Узбекистана достиг $12 млрд. В прошлом году АБР выделил 6 займов и 1 грант на 4 суверенных проекта и 2 программы.Что будет с экономикой Узбекистана в 2024 году — прогноз АБР

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