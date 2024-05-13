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Узбекистан и АБР подписали меморандум: он предусматривает проекты на $3,5 млрд
Узбекистан и АБР подписали меморандум: он предусматривает проекты на $3,5 млрд
Sputnik Узбекистан
Согласно документу, в 2025-2027 годах будет реализована соответствующая программа
2024-05-13T13:00+0500
2024-05-13T13:00+0500
2024-05-13T13:02+0500
экономика
узбекистан
абр
сотрудничество
жамшид ходжаев
меморандум
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Узбекистан и Азиатский банк развития (АБР) подписали Меморандум о реализации программы на 2025 – 2027 годы на общую сумму $3,5 млрд, сообщает пресс-служба МИПТ.Подписание состоялось в рамках 57-го ежегодного заседания Совета Управляющих Азиатского Банка развития. В мероприятии, прошедшем под общим девизом "Мост в будущее", участвовала делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Жамшидом Ходжаевым. Как отмечается, программа включает проекты, представляющие взаимный интерес для обеих сторон и коррелирующие со Стратегией развития "Узбекистан — 2030".Для справки: Узбекистан стал членом АБР в 1995 году. Три года спустя в республике открыли представительство данной финансовой организации. Общий объем предоставленных АБР средств по суверенному портфелю Узбекистана достиг $12 млрд. В прошлом году АБР выделил 6 займов и 1 грант на 4 суверенных проекта и 2 программы.Что будет с экономикой Узбекистана в 2024 году — прогноз АБР
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Узбекистан и АБР подписали меморандум: он предусматривает проекты на $3,5 млрд
13:00 13.05.2024 (обновлено: 13:02 13.05.2024)
Средства направят на инициативы в рамках соответствующей программы на 2025 – 2027 годы.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik.
Узбекистан и Азиатский банк развития (АБР) подписали Меморандум о реализации программы на 2025 – 2027 годы на общую сумму $3,5 млрд, сообщает
пресс-служба МИПТ.
Подписание состоялось в рамках 57-го ежегодного заседания Совета Управляющих Азиатского Банка развития. В мероприятии, прошедшем под общим девизом "Мост в будущее", участвовала делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Жамшидом Ходжаевым.
"В рамках заседания заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Хуррамом Тешабаевым и генеральным директором АБР по Центральной и Западной Азии Евгением Жуковым подписан Меморандум о реализации программы на 2025-2027 годы на общую сумму 3,5 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.
Как отмечается, программа включает проекты, представляющие взаимный интерес для обеих сторон и коррелирующие со Стратегией развития "Узбекистан — 2030".
Для справки: Узбекистан стал членом АБР в 1995 году. Три года спустя в республике открыли представительство данной финансовой организации. Общий объем предоставленных АБР средств по суверенному портфелю Узбекистана достиг $12 млрд. В прошлом году АБР выделил 6 займов и 1 грант на 4 суверенных проекта и 2 программы.