https://uz.sputniknews.ru/20240513/uzbekistan-postavki-voda-poliv-kazaxstan-43852067.html
Узбекистан поставит Казахстану 922 млн кубометров поливной воды
Узбекистан поставит Казахстану 922 млн кубометров поливной воды
Sputnik Узбекистан
Вода поступит по межгосударственному каналу "Достык" в поливной сезон 2024 года. Соответствующая договоренность достигнута в ходе 86-го заседания Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК)
2024-05-13T11:55+0500
2024-05-13T11:55+0500
2024-05-13T12:12+0500
узбекистан
казахстан
поставки
вода
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Узбекистан выделит для южных регионов Казахстана 922 миллиона кубометров воды в поливной сезон, сообщает пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации РК.Также сообщается, что в Шардаринском водохранилище Туркестанской области собрано 4,8 млрд кубометров воды, а в Токтогульском водохранилище в Кыргызстане, воду из которого используют для полива полей на юге Казахстана, — 8 млрд кубометров.В ходе заседания стороны начали разработку проекта соглашения "О создании механизма водно-энергетического сотрудничества между странами Центральной Азии".Следующее заседание МКВК пройдет в сентябре этого года в Туркменистане.
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узбекистан поставки вода казахстан
узбекистан поставки вода казахстан
Узбекистан поставит Казахстану 922 млн кубометров поливной воды
11:55 13.05.2024 (обновлено: 12:12 13.05.2024)
Вода поступит по межгосударственному каналу "Достык" в поливной сезон 2024 года. Соответствующая договоренность достигнута в ходе 86-го заседания Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК).
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik.
Узбекистан выделит для южных регионов Казахстана 922 миллиона кубометров воды в поливной сезон, сообщает
пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации РК.
"Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов принял участие в 86-м заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК). В нее входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. По итогам встречи министр договорился о подаче 922 млн кубометров воды в Казахстан, которая поступит по межгосударственному каналу "Достык" в поливной сезон", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в Шардаринском водохранилище Туркестанской области собрано 4,8 млрд кубометров воды, а в Токтогульском водохранилище в Кыргызстане, воду из которого используют для полива полей на юге Казахстана, — 8 млрд кубометров.
В ходе заседания стороны начали разработку проекта соглашения "О создании механизма водно-энергетического сотрудничества между странами Центральной Азии".
"Наша первостепенная задача сейчас — собрать паводковую воду. Мы направляем ее в Каспий, Балхаш, Камыш-Самарские озера, из Улытауской области в озера Кызылординской области и др. Но вместе с тем, важно обеспечить водой южные регионы. И в этом вопросе водная дипломатия очень важна", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов.
Следующее заседание МКВК пройдет в сентябре этого года в Туркменистане.