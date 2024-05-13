https://uz.sputniknews.ru/20240513/uzbekistan-postavki-voda-poliv-kazaxstan-43852067.html

Узбекистан поставит Казахстану 922 млн кубометров поливной воды

Узбекистан поставит Казахстану 922 млн кубометров поливной воды

Sputnik Узбекистан

Вода поступит по межгосударственному каналу "Достык" в поливной сезон 2024 года. Соответствующая договоренность достигнута в ходе 86-го заседания Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК)

2024-05-13T11:55+0500

2024-05-13T11:55+0500

2024-05-13T12:12+0500

узбекистан

казахстан

поставки

вода

сельское хозяйство

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/10/41035979_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3988cf9c61857ddc42cc7c35e51f8db5.jpg

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Узбекистан выделит для южных регионов Казахстана 922 миллиона кубометров воды в поливной сезон, сообщает пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации РК.Также сообщается, что в Шардаринском водохранилище Туркестанской области собрано 4,8 млрд кубометров воды, а в Токтогульском водохранилище в Кыргызстане, воду из которого используют для полива полей на юге Казахстана, — 8 млрд кубометров.В ходе заседания стороны начали разработку проекта соглашения "О создании механизма водно-энергетического сотрудничества между странами Центральной Азии".Следующее заседание МКВК пройдет в сентябре этого года в Туркменистане.

узбекистан

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан поставки вода казахстан