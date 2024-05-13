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https://uz.sputniknews.ru/20240513/uzbekistan-ugol-dobycha-mirziyoyev-prezentatsiya-43859919.html
Узбекистан планирует увеличить объем добычи угля до 10 млн тонн к 2025 году
Узбекистан планирует увеличить объем добычи угля до 10 млн тонн к 2025 году
Sputnik Узбекистан
Глава республики дал указания по внедрению международных стандартов в отрасль, повышению качества угля и ускорению инвестпроектов
2024-05-13T19:10+0500
2024-05-13T19:10+0500
узбекистан
уголь
добыча угля
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
презентация
экономика
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Узбекистан планирует увеличить объем добычи угля до 10 миллионов тонн к 2025 году. Шавкату Мирзиёеву представили презентацию о планах по достижению этой цели, сообщает пресс-служба президента.Как отмечалось, по подсчетам, угольные запасы республики составляют почти 2 млрд тонн. Они поэтапно осваиваются, объемы добычи угля последовательно растут. Если в 2016 году этот показатель составлял менее 4 млн тонн в год, то в 2023 году достиг 6 млн 550 тыс. тонн.Ранее президент Узбекистана указал на необходимость привлечения инвесторов к месторождениям и реализации новых проектов. В результате, в прошлом году предприниматели добыли 369 тыс. тонн угля.В Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях проводят геологические работы на четырех участках, в следующем году на них планируют запустить добычу.Мирзиёев дал указания ответственным лицам по внедрению международных стандартов в отрасль, повышению качества угля и ускорению инвестиционных проектов.
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узбекистан уголь добыча глава республики поручения внедрение отрасль международные стандарты ускорение инвестпроекты
узбекистан уголь добыча глава республики поручения внедрение отрасль международные стандарты ускорение инвестпроекты

Узбекистан планирует увеличить объем добычи угля до 10 млн тонн к 2025 году

19:10 13.05.2024
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТаманский терминал навалочных грузов
Таманский терминал навалочных грузов - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2024
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Глава республики дал указания по внедрению международных стандартов в отрасль, повышению качества угля и ускорению инвестпроектов.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Узбекистан планирует увеличить объем добычи угля до 10 миллионов тонн к 2025 году. Шавкату Мирзиёеву представили презентацию о планах по достижению этой цели, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 13 мая ознакомился с презентацией о планах по увеличению добычи угля.
Президент Шавкат Мирзиёев 13 мая ознакомился с презентацией о планах по увеличению добычи угля. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2024
Президент Шавкат Мирзиёев 13 мая ознакомился с презентацией о планах по увеличению добычи угля.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, по подсчетам, угольные запасы республики составляют почти 2 млрд тонн. Они поэтапно осваиваются, объемы добычи угля последовательно растут. Если в 2016 году этот показатель составлял менее 4 млн тонн в год, то в 2023 году достиг 6 млн 550 тыс. тонн.
Ранее президент Узбекистана указал на необходимость привлечения инвесторов к месторождениям и реализации новых проектов. В результате, в прошлом году предприниматели добыли 369 тыс. тонн угля.
"В этом году добычу угля намечено довести до 8 миллионов тонн, из которых 900 тысяч тонн добудут предприниматели. В акционерном обществе "Шаргункумир" будет запущена установка для обогащения угля мощностью 500 тысяч тонн в год", —говорится в сообщении.
В Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях проводят геологические работы на четырех участках, в следующем году на них планируют запустить добычу.
"Кроме того, с использованием передового зарубежного опыта продолжаются работы по оценке и бурению угольных пластов. В результате этих мероприятий планируется увеличить объем добычи угля до 10 миллионов тонн к 2025 году", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 13 мая ознакомился с презентацией о планах по увеличению добычи угля.
Президент Шавкат Мирзиёев 13 мая ознакомился с презентацией о планах по увеличению добычи угля. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2024
Президент Шавкат Мирзиёев 13 мая ознакомился с презентацией о планах по увеличению добычи угля.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев дал указания ответственным лицам по внедрению международных стандартов в отрасль, повышению качества угля и ускорению инвестиционных проектов.
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