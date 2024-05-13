https://uz.sputniknews.ru/20240513/uzbekistan-ugol-dobycha-mirziyoyev-prezentatsiya-43859919.html

Узбекистан планирует увеличить объем добычи угля до 10 млн тонн к 2025 году

Узбекистан планирует увеличить объем добычи угля до 10 млн тонн к 2025 году

Sputnik Узбекистан

Глава республики дал указания по внедрению международных стандартов в отрасль, повышению качества угля и ускорению инвестпроектов

2024-05-13T19:10+0500

2024-05-13T19:10+0500

2024-05-13T19:10+0500

узбекистан

уголь

добыча угля

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

презентация

экономика

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Узбекистан планирует увеличить объем добычи угля до 10 миллионов тонн к 2025 году. Шавкату Мирзиёеву представили презентацию о планах по достижению этой цели, сообщает пресс-служба президента.Как отмечалось, по подсчетам, угольные запасы республики составляют почти 2 млрд тонн. Они поэтапно осваиваются, объемы добычи угля последовательно растут. Если в 2016 году этот показатель составлял менее 4 млн тонн в год, то в 2023 году достиг 6 млн 550 тыс. тонн.Ранее президент Узбекистана указал на необходимость привлечения инвесторов к месторождениям и реализации новых проектов. В результате, в прошлом году предприниматели добыли 369 тыс. тонн угля.В Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях проводят геологические работы на четырех участках, в следующем году на них планируют запустить добычу.Мирзиёев дал указания ответственным лицам по внедрению международных стандартов в отрасль, повышению качества угля и ускорению инвестиционных проектов.

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