Узбекистан планирует увеличить объем добычи угля до 10 млн тонн к 2025 году
© Sputnik / Виталий Тимкив/
Подписаться
Глава республики дал указания по внедрению международных стандартов в отрасль, повышению качества угля и ускорению инвестпроектов.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Узбекистан планирует увеличить объем добычи угля до 10 миллионов тонн к 2025 году. Шавкату Мирзиёеву представили презентацию о планах по достижению этой цели, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 13 мая ознакомился с презентацией о планах по увеличению добычи угля.
Президент Шавкат Мирзиёев 13 мая ознакомился с презентацией о планах по увеличению добычи угля.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, по подсчетам, угольные запасы республики составляют почти 2 млрд тонн. Они поэтапно осваиваются, объемы добычи угля последовательно растут. Если в 2016 году этот показатель составлял менее 4 млн тонн в год, то в 2023 году достиг 6 млн 550 тыс. тонн.
Ранее президент Узбекистана указал на необходимость привлечения инвесторов к месторождениям и реализации новых проектов. В результате, в прошлом году предприниматели добыли 369 тыс. тонн угля.
"В этом году добычу угля намечено довести до 8 миллионов тонн, из которых 900 тысяч тонн добудут предприниматели. В акционерном обществе "Шаргункумир" будет запущена установка для обогащения угля мощностью 500 тысяч тонн в год", —говорится в сообщении.
В Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях проводят геологические работы на четырех участках, в следующем году на них планируют запустить добычу.
"Кроме того, с использованием передового зарубежного опыта продолжаются работы по оценке и бурению угольных пластов. В результате этих мероприятий планируется увеличить объем добычи угля до 10 миллионов тонн к 2025 году", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 13 мая ознакомился с презентацией о планах по увеличению добычи угля.
Президент Шавкат Мирзиёев 13 мая ознакомился с презентацией о планах по увеличению добычи угля.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев дал указания ответственным лицам по внедрению международных стандартов в отрасль, повышению качества угля и ускорению инвестиционных проектов.